Экс-хавбек «Зенита» Спивак о воспитанниках: «Стало тепличное поколение. А легионеры хорошие, бразильцы делают игру»

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Александр Спивак сравнил легионеров и воспитанников «Зенита». 

– Как воспринимаете «Зенит» с восемью легионерами в стартовом составе?

– Считаю, что это правильно. На самом деле, легионеры хорошие. Бразильцы делают игру. Многие болельщики говорят, что нашим надо больше места, но все шансы для этого есть. Какая великолепная Академия! Ты ее проходишь, но потом можно окунуться в другие команды и уже потом прийти в «Зенит». Но многие из молодежи не готовы к этому. Им надо пройти Академию, «Зенит-2» и попасть в основную команду. Стало тепличное поколение. 

– Аршавин сказал, что не заиграл бы в нынешнем «Зените». А вы?

– Думаю, что Аршавин заиграл бы в любой команде. Конкуренция – это всегда здоровая вещь. Я старался к себе требовательно относиться, чтобы попасть в стартовый состав.

На моем пути было три стабильных тренера в «Зените»: Морозов, Петржела, Адвокат. Я был так воспитан, что подстраивался под тренера. Выполнял то, что он говорил. Сейчас, наверное, другое поколение. Более раскрепощенное, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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3 комментария

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Ваня Шипитко
Зенит почти всеми воспитанниками и россиянами разрывает РПЛ. Как же это прекрасно. Была б ЛЧ, Семак бы и там показал свое мастерство.
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Alex Titov
Спивак легенда.
С его характером он бы пробился и в этот Зенит.
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Владимир Пушкарев
Как раз время воспитывать своих игроков, зенит же покупает бразильцев)))
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-2
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