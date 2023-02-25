Спивак о Fan ID: «Сейчас страна в особом положении – надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то»

Теги Зенит Александр Спивак премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Александр Спивак высказался о введении Fan ID на матчах Мир РПЛ.

– Это плохо, конечно, но все же надо следовать правилам. Мы же живем в стране, и есть правила. Они есть везде, и им надо следовать.

– В Европе такого нет.

– Если по-взрослому, надо понимать, что сейчас страна находится в особом положении. Надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то. Мне жалко, что нет фанатов, но, может, что-то изменится.

Это правило, и ему надо следовать. У нас есть правила дорожного движения, какие-то внутренние правила, футбольные правила. Мне, конечно, тоже некомфортно что-то делать, – сказал экс-игрок «Зенита».

«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине

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38 комментариев

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Олег Иванов
Общая масса - это то, что алкоголик спивак, в унитазе оставляет после очередного прокапывания водярой.
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Maxim Vasnechov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага, ну конечно взорвали российские спецслужбы. Это называется критическое мышление. Дома взрывали спецслужбы, Беслан устроили спецслужбы. Но вот теракты 11 сентября ,естественно, устроила Аль-Каида.Ах да, Северные потоки ещё сами взорвали.
Про российские спецслужбы я ничего не говорил, вообще. Я написал, что на Рублёвке - нереально заложить бомбу, там ездят все министры-генералы и даже сам Владимир Владимирович. Уж явно не 30летняя "неодворянка" приоритетная цель.
На пропаганду в РФ вливаются огромные деньги, и на них всегда много желающих. А ещё больше, можно за неправильную критику навлечь себе врагов.
Можно ещё один пример привести. Недавно, в тыловом городе Луганской области, выволокли из машины, и нашли одного российского "военблоггера", с 9мм в голове. Свалили разумеется на угроДРГ, но его товарищи почему-то кричат в своих телеграмм каналах, что конфликт был то с Евгением Пригожиным. СКа РФ почему-то как-то не стремится ничего расследовать, даже машину осмотреть не хочет, по их словам. В РФ большие связи, могут отвести глаза следствию, это как-то давно не секрет. )
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London.is.blue
Ответ Гамарджоба Генацвале
А Дугину кто взорвал? Кондиционер в машине? Мост кто? В Киеве несогласных ?Это их классический почерк. ТЦ эвакуируют постоянно по звонкам странных персонажей понятно откуда.
А как определить какой взрыв моста теракт, а какой «военная необходимость»?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ gonzo78
С дугиной это не терракт.Вы хоть почитайте, что это такое.
Да, кондиционер взорвался в машине с такой силой, что она вылетела из неё.
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Максим Черкашин
А швабра в попе улучшает простату, добавил Спивак.:)))))
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BananaMama
Интересно, в чью светлую голову пришла идея откопать лет 15 как всеми забытого Спивака? Причем подозреваю, ради этой цитаты плюс предыдущей, про "наш" Мариуполь, его и откопали
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Maxim Vasnechov
Мост - понятно зачем. Как-бы, через него всё снабжение на Херсон шло. Дугину? Ты реально веришь в укрошпионов, способных заложить бомбу на Рублёвке? Там на каждые 100 метров, ФСОшник в штатском, каждые 15 камера, и куча ментов. Там царь ездит, никакие террористы туда в жизни не попадут. Тренируйте хоть немного критическое мышление, а не ищите кругом террористов. Напоминает как в начале нулевых всех, у кого чуть темнее кожа, пытались избить после рязанского сахарка.
Ага, ну конечно взорвали российские спецслужбы. Это называется критическое мышление. Дома взрывали спецслужбы, Беслан устроили спецслужбы. Но вот теракты 11 сентября ,естественно, устроила Аль-Каида.Ах да, Северные потоки ещё сами взорвали.
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BananaMama
Ответ Maxim Vasnechov
Мост - понятно зачем. Как-бы, через него всё снабжение на Херсон шло. Дугину? Ты реально веришь в укрошпионов, способных заложить бомбу на Рублёвке? Там на каждые 100 метров, ФСОшник в штатском, каждые 15 камера, и куча ментов. Там царь ездит, никакие террористы туда в жизни не попадут. Тренируйте хоть немного критическое мышление, а не ищите кругом террористов. Напоминает как в начале нулевых всех, у кого чуть темнее кожа, пытались избить после рязанского сахарка.
Если бы СБУ имели возможность кого-то взорвать в этом районе, это была бы точно не дугина. И даже не старший дугин
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андрэ
ещё один свидетель фануйди... у нас что только на футболе "особое положение" ???
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Superkenguroo
С ПДД сравнил, какой умный
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gonzo78
Ответ Гамарджоба Генацвале
А Дугину кто взорвал? Кондиционер в машине? Мост кто? В Киеве несогласных ?Это их классический почерк. ТЦ эвакуируют постоянно по звонкам странных персонажей понятно откуда.
С дугиной это не терракт.Вы хоть почитайте, что это такое.
+1
-1
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Maxim Vasnechov
Ответ Гамарджоба Генацвале
А Дугину кто взорвал? Кондиционер в машине? Мост кто? В Киеве несогласных ?Это их классический почерк. ТЦ эвакуируют постоянно по звонкам странных персонажей понятно откуда.
Мост - понятно зачем. Как-бы, через него всё снабжение на Херсон шло.
Дугину? Ты реально веришь в укрошпионов, способных заложить бомбу на Рублёвке? Там на каждые 100 метров, ФСОшник в штатском, каждые 15 камера, и куча ментов. Там царь ездит, никакие террористы туда в жизни не попадут.
Тренируйте хоть немного критическое мышление, а не ищите кругом террористов. Напоминает как в начале нулевых всех, у кого чуть темнее кожа, пытались избить после рязанского сахарка.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Maxim Vasnechov
А зачем им это надо? Цель какая вообще в этом действии? Терракты устраивают там, где на население власти не плевать. Это не про Россию. В Китае кстати с террактами тоже абсолютно тихо. Вот в Европе/США - да, хоть отбавляй.
А Дугину кто взорвал? Кондиционер в машине? Мост кто? В Киеве несогласных ?Это их классический почерк. ТЦ эвакуируют постоянно по звонкам странных персонажей понятно откуда.
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Recreated
Какой же бред он несёт по повестке!!
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-Ancient-
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, а вот реально, если какой-нибудь теракт учинят на стадионе "соседи" из незалежной, то что тогда? Будут власть ругать, что допустили подобное?
Подобным занимаются представители "второй армии мира"
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Maxim Vasnechov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, а вот реально, если какой-нибудь теракт учинят на стадионе "соседи" из незалежной, то что тогда? Будут власть ругать, что допустили подобное?
А зачем им это надо? Цель какая вообще в этом действии? Терракты устраивают там, где на население власти не плевать. Это не про Россию. В Китае кстати с террактами тоже абсолютно тихо. Вот в Европе/США - да, хоть отбавляй.
+5
-4
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Oleg Pepel
общая масса.. отличный посыл.
+15
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Моутиньо оформляет 40
Типа, если украинский дрон прилетит на стадион, чтоб люди разумные не острадали?
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Maxim Vasnechov
Да я уже по первому его стенд-апу понял, что типовой бюджетник, работник государственного клуба, выдаёт согласованное с руководством интервью. Зачем всё публиковать, спортс? Можно просто копипастить просто все выступления депутатов, ничего нового этот не скажет.
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karlsson27
Обожаю таких персонажей
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DavidRobertJosephBeckham
Ещё один лизоблюд, будущий депутат.
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Mechel**
Баран на поводке
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Крыс Пол
Всё верно, без фан-айди на стадионы могут попасть неонацисты с лозунгами, а если очередной заблудившийся чвкшник поймает донбасский флешбек? Как ни крути, а Fan ID - это забота о простых людях, мирных жителей.
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-23
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Kit244098
Не зря ты, Спивак, видать с Валькой Матвиенко спал. Там, в койке, видать и проникся державным духом. Зы. Типичный продажный хохол))
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Kanan Jarrus
от прихлебателя газпрома ожидали другого, наивные…
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