Спивак о Fan ID: «Сейчас страна в особом положении – надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то»

высказался о введении Fan ID на матчах Мир .

– Это плохо, конечно, но все же надо следовать правилам. Мы же живем в стране, и есть правила. Они есть везде, и им надо следовать.

– В Европе такого нет.

– Если по-взрослому, надо понимать, что сейчас страна находится в особом положении. Надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то. Мне жалко, что нет фанатов, но, может, что-то изменится.

Это правило, и ему надо следовать. У нас есть правила дорожного движения, какие-то внутренние правила, футбольные правила. Мне, конечно, тоже некомфортно что-то делать, – сказал экс-игрок « ».

«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине