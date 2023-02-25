Спивак о Fan ID: «Сейчас страна в особом положении – надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то»
Александр Спивак высказался о введении Fan ID на матчах Мир РПЛ.
– Это плохо, конечно, но все же надо следовать правилам. Мы же живем в стране, и есть правила. Они есть везде, и им надо следовать.
– В Европе такого нет.
– Если по-взрослому, надо понимать, что сейчас страна находится в особом положении. Надо думать о безопасности общей массы. Я не думаю, что это проблема какая-то. Мне жалко, что нет фанатов, но, может, что-то изменится.
Это правило, и ему надо следовать. У нас есть правила дорожного движения, какие-то внутренние правила, футбольные правила. Мне, конечно, тоже некомфортно что-то делать, – сказал экс-игрок «Зенита».
«Брат с семьей в Мариуполе – тоже теперь граждане России. Там никогда особо не разговаривали на украинском». Спивак о ситуации на Украине
На пропаганду в РФ вливаются огромные деньги, и на них всегда много желающих. А ещё больше, можно за неправильную критику навлечь себе врагов.
Можно ещё один пример привести. Недавно, в тыловом городе Луганской области, выволокли из машины, и нашли одного российского "военблоггера", с 9мм в голове. Свалили разумеется на угроДРГ, но его товарищи почему-то кричат в своих телеграмм каналах, что конфликт был то с Евгением Пригожиным. СКа РФ почему-то как-то не стремится ничего расследовать, даже машину осмотреть не хочет, по их словам. В РФ большие связи, могут отвести глаза следствию, это как-то давно не секрет. )
Дугину? Ты реально веришь в укрошпионов, способных заложить бомбу на Рублёвке? Там на каждые 100 метров, ФСОшник в штатском, каждые 15 камера, и куча ментов. Там царь ездит, никакие террористы туда в жизни не попадут.
Тренируйте хоть немного критическое мышление, а не ищите кругом террористов. Напоминает как в начале нулевых всех, у кого чуть темнее кожа, пытались избить после рязанского сахарка.