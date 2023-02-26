Георгий Мелкадзе: «Экономить вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание»

высказался о своих финансовых тратах.

– Помнишь, на что потратил свою первую зарплату?

– На квартиру, но не с одной зарплаты. Взял ипотеку и сделал первый взнос. Закрыл ее года за два.

– Это квартира в Москве?

– Красногорск, район Павшино, рядом со стадионом. Там 10 минут до «Открытие Банк Арены».

– Ты грамотно относишься к деньгам?

– Нет. Но надо же купить квартиру. Экономить я вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание или просто помочь в тяжелое время. Я не в долг даю, а по-дружески.

– Родителям помогаешь?

– Да, конечно.

– Они работают?

– У них свой магазин очков. Там есть продавец, но иногда они сами приходят и продают. В целом родители свое уже отработали, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за « ».