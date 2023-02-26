Георгий Мелкадзе: «Экономить вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание»
Георгий Мелкадзе высказался о своих финансовых тратах.
– Помнишь, на что потратил свою первую зарплату?
– На квартиру, но не с одной зарплаты. Взял ипотеку и сделал первый взнос. Закрыл ее года за два.
– Это квартира в Москве?
– Красногорск, район Павшино, рядом со стадионом. Там 10 минут до «Открытие Банк Арены».
– Ты грамотно относишься к деньгам?
– Нет. Но надо же купить квартиру. Экономить я вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание или просто помочь в тяжелое время. Я не в долг даю, а по-дружески.
– Родителям помогаешь?
– Да, конечно.
– Они работают?
– У них свой магазин очков. Там есть продавец, но иногда они сами приходят и продают. В целом родители свое уже отработали, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за «Сочи».
Моя мать на трех работах пахала (в том числе дома шитье) чтоб вырастить троих детей. Все с в/о, считаю, что никогда не смогу отдать долг.