Георгий Мелкадзе: «Экономить вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание»

Теги премьер-лига Россия Георгий Мелкадзе Сочи деньги Футбол

Георгий Мелкадзе высказался о своих финансовых тратах.

– Помнишь, на что потратил свою первую зарплату?

– На квартиру, но не с одной зарплаты. Взял ипотеку и сделал первый взнос. Закрыл ее года за два.

– Это квартира в Москве?

– Красногорск, район Павшино, рядом со стадионом. Там 10 минут до «Открытие Банк Арены».

– Ты грамотно относишься к деньгам?

– Нет. Но надо же купить квартиру. Экономить я вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание или просто помочь в тяжелое время. Я не в долг даю, а по-дружески.

– Родителям помогаешь?

– Да, конечно.

– Они работают?

– У них свой магазин очков. Там есть продавец, но иногда они сами приходят и продают. В целом родители свое уже отработали, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за «Сочи».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
где в друзья записываются?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваго
после того как сын пошел на работу, родителям Должен помогать.
Моя мать на трех работах пахала (в том числе дома шитье) чтоб вырастить троих детей. Все с в/о, считаю, что никогда не смогу отдать долг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent Mode
Ответ Заяцволк
У нас оппозиция такая ) Мозги есть, чтобы рассказывать, что хорошо или плохо, что справедливо или нет, кто на кого напал, кто должен в Гаагу отправиться и т.п. А вот денег заработать, чтобы не ныть о росте цен, и жить достойно, они не могут
Так у оппозиции есть деньги, в отличии от работяг на заводах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Ответ Arturitto
У друга для свидания мозги есть,но как деньги зарабатывать,их нет
У нас оппозиция такая ) Мозги есть, чтобы рассказывать, что хорошо или плохо, что справедливо или нет, кто на кого напал, кто должен в Гаагу отправиться и т.п. А вот денег заработать, чтобы не ныть о росте цен, и жить достойно, они не могут
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
поэтому тебе и надо пожить на 50_100 в мес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Ответ Никому_никабельный
А зачем? Можно ж у Мелкадзе взять
Причём безвозвратно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
Жорик давай дружить🤝
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Ответ Arturitto
У друга для свидания мозги есть,но как деньги зарабатывать,их нет
А зачем? Можно ж у Мелкадзе взять
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
После окончания футбольной карьеры у Мелкадзе возникнут проблемы из-за хороших финансовых аппетитов с поправкой на более скромный заработок, кажется.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arturitto
У друга для свидания мозги есть,но как деньги зарабатывать,их нет
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий