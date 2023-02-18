Мостовой о переходе в Азию: «Многие игроки молчат, потому что им это неинтересно. Зарплата идет, все вроде нормально»

высказался о позиции насчет перехода в Азию.

«О том, что сказал Федор, мы говорим уже больше полугода. Мы – это те люди, которые на данный момент отдали футболу намного больше, чем Федор Чалов. Поэтому не нужно так акцентировать внимание на том, что Чалов сказал.

Дело не в этом. Мы много раз об этом говорили, и наше мнение особо не слушают. Думаю, и его мнение пропустят. Если бы это сказали человек 100 и бумагу подписали, тогда еще может быть. А так-то что?

Почему футболисты на подобные вопросы отвечают расплывчато? Потому что никто ничего не знает, никакой определенности. Никто же ничего не говорит. Никто не знает, что будет. Если завтра кто-то выступит и скажет: «Ребята, вас на десять лет точно отстранили», тогда, конечно, все будут говорить – надо уходить.

Когда ты действующий игрок, ты можешь говорить все, что угодно. Помимо него могут еще человек десять сказать, и ничего не изменится. Многие игроки молчат, потому что им это неинтересно. Ты играешь, зарплата идет, все вроде нормально. Ты даже не задумываешься о таких вещах», – сказал бывший игрок сборной России.

Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»