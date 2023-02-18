Мостовой о переходе в Азию: «Многие игроки молчат, потому что им это неинтересно. Зарплата идет, все вроде нормально»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Азиатская футбольная конфедерация Федор Чалов деньги Футбол

Александр Мостовой высказался о позиции Федора Чалова насчет перехода РФС в Азию. 

«О том, что сказал Федор, мы говорим уже больше полугода. Мы – это те люди, которые на данный момент отдали футболу намного больше, чем Федор Чалов. Поэтому не нужно так акцентировать внимание на том, что Чалов сказал.

Дело не в этом. Мы много раз об этом говорили, и наше мнение особо не слушают. Думаю, и его мнение пропустят. Если бы это сказали человек 100 и бумагу подписали, тогда еще может быть. А так-то что?

Почему футболисты на подобные вопросы отвечают расплывчато? Потому что никто ничего не знает, никакой определенности. Никто же ничего не говорит. Никто не знает, что будет. Если завтра кто-то выступит и скажет: «Ребята, вас на десять лет точно отстранили», тогда, конечно, все будут говорить – надо уходить.

Когда ты действующий игрок, ты можешь говорить все, что угодно. Помимо него могут еще человек десять сказать, и ничего не изменится. Многие игроки молчат, потому что им это неинтересно. Ты играешь, зарплата идет, все вроде нормально. Ты даже не задумываешься о таких вещах», – сказал бывший игрок сборной России. 

Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»

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10 комментариев

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Ростов-на-Дону
Мостовой - футболёр был неплохой, а щасс ссытся и глухой. Хотя, молодец: подрабатывает везде, где возможно, не сдаётся!
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vjp6cmm2f9
Ответ igls54
Переход в АФК окончательно превратит любой российский клуб в какой-нибудь "Наср-Аль"
Российскому футболу сейчас итак полни Аль-Наср
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igls54
Переход в АФК окончательно превратит любой российский клуб в какой-нибудь "Наср-Аль"
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Фанат Лионеля Месси
Что такого невероятного Мостовой дал футболу?
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Bulat89
А мне нравится Мостовой...Хотя многие его не любят.
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ТрактоПоктер
Зарплата идёт, все вроде нормально....
А у меня не идёт, всплакнул Мостовой....
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Korney
смысл слушать ВАС, если вы несёте охинею постоянно.
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Мужик из рекламы
все говорят об Азии, а японцев, австралийцев, корейцев вообще спрашивали?
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KOTOV71
Так это Нормально! Профессия нравится,зарплата хорошая, зачем куда-то переходить? Это Естественно!
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benjamin92
Паспортисты молчат, иначе прилетит от руководства клуба или вообще отодвинут от кормушки;
легионерам элементарно по барабану. Захотят играть в еврокубках - уйдут в нормальную лигу
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