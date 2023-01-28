Морган об уходе Роналду из «МЮ»: «Он захотел свободы от клуба, где его не уважали. Задача поднять престиж футбола в новом регионе ему по душе»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган назвал причины ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 

В ноябре стороны расторгли контракт после резонансного интервью, которое португалец дал Моргану. В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.

«Он захотел свободы от «Манчестер Юнайтед», где, как он справедливо чувствовал, к нему относились с неуважением как тренер, так и высшее руководство клуба.

В идеале, я думаю, он предпочел бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но «Аль-Наср» сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новая задача – поднять престиж футбола в новом регионе на закате невероятной карьеры – пришлась ему по душе», – сказал телеведущий.

Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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110 комментариев

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Михаил Лушин
Да, конечно. Вуаль милиооному контракту
Сдулся.

Что говорить всякую хрень.
Руби балбо. Век футболиста короткий.
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Oleg
Ответ Alex Zet
ну конечно, и четверть, и два, и сто и даже триллион. вот тока пока я что то не слышал даже попытке кому то столько предложить, арабы и 20 центов тебе не заплатят если ты из себя ничего не представляешь.
У Мбаппе в Европе контракт посолидней)
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мс-мешок
Тен Хаагу благодарность за работу и за его отношения к игрокам. Кто то играет на уровне,а кто то нет
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NIK7478
Его не уважали. Ключевой вопрос - почему?! Потому что плохо играл и плохо себя на этом фоне еще и вёл.
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Бен Гаан
Роналду сдулся из-за возраста и из-за адекватного восприятия этого момента.
Дальше - хуже.
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Someone from Internet
Сколько ещё Писс Морган планирует возиться с Бедуиналду?
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мс-мешок
Ответ Alex Zet
Ккак болельщик МЮ ты никакущий. Показатели Рона в сезоне 21/22: Рон закончил сезон с 24 голами во всех турнирах, 18 из которых пришлись на Премьер-лигу, став третьим по количеству голов в лиге после обладателей «Золотой бутсы» Мохаммеда Салаха и Сон Хын Мина,. Стал первым игроком, забившим в пяти подряд матчах Лиги чемпионов за английский клуб. Его шесть голов сыграли решающую роль в выходе «Юнайтед» в 1/8 финала в качестве победителя группы (помнишь наверное что Рон в том сезоне наазабивал кучищу решающих голов. впрочем такой как ты может этоого и не помнить. ) 2 декабря 2021 года сделал дубль в матче против «Арсенала», забив свои 800-й и 801-й голы в профессиональной карьере. СМИ сообщили, что он стал первым футболистом, официально забившим более 800 голов на профессиональном уровне 12 марта, забив хет-трик в победе над «Тоттенхэм Хотспур» (3:2), благодаря чему он обошёл рекорд Йозефа Бицана по количеству забитых голов в профессиональном футболе — 807 голов за карьеру 16 апреля забил свой 50-й хет-трик на клубном уровне 23 апреля Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в Премьер-лиге в ворота «Арсенала»
Ты хоть понял ,что написал? До его прихода МЮ гораздо больше забил и выше в таблице был. Сверкали Рашфорд, Гринвуд и Марсияль. Потом только кринж
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Семен Войнов
Ответ выходец из убежища
Подожди, то есть ты сначала пишешь, что Роналду зарабатывает намного больше и что эти цифры важнее футбольных, а потом пишешь, что это Месси алчный и гонится за большими деньгами? Ты противоречишь сам себе.
Я же говорю , что Кринж довел своих фанаток !👍
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**Iscander**
Захотел свободы от клуба. Как будто его там, как шарика на цепи держали.
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выходец из убежища
Ответ Alex Zet
Да нет любезный, это вы гонитесь за всеми этими ассистами алчного баблонеля, тщательно взвешиваете сколько кала в граммах выдал он вам сегодня, . А мы, в отличии от вас, у нас счет идет на сотни миллионов ( 200 000 000 евро за сезон ). алчному баблонелю никогда и никто столько не предложит. Уж поверь мне.
Подожди, то есть ты сначала пишешь, что Роналду зарабатывает намного больше и что эти цифры важнее футбольных, а потом пишешь, что это Месси алчный и гонится за большими деньгами? Ты противоречишь сам себе.
+2
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aidos_1979
Ответ Alex Zet
Да нет любезный, это вы гонитесь за всеми этими ассистами алчного баблонеля, тщательно взвешиваете сколько кала в граммах выдал он вам сегодня, . А мы, в отличии от вас, у нас счет идет на сотни миллионов ( 200 000 000 евро за сезон ). алчному баблонелю никогда и никто столько не предложит. Уж поверь мне.
У нас счет идет на сотни миллионов)))))))
Пхахаха
Я же говорю кинжеботам килька за семгу))))
У нас)))))))))
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Семен Войнов
Ответ Alex Zet
Футбол это не твое, твое это тщатекльно лизать у баблонеля
Ты где ? Так каким боком ты относишь себя к деньгам Кринжа ?
Он за эти деньги саудитов развлекает в верблюжьей лиге .
А ты бесплатно нас всех здесь .
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Владислав Романов
Прям для продвижения футбола он туда перешёл 😁
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Семен Войнов
Ответ Alex Zet
Футбол это не твое, твое это тщатекльно лизать у баблонеля
Ха-ха ! Кринж своими выходками довел своих фанаток до истерики .
Так при чем тут деньги Кринжа и ты ? Проясни !
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хавбек+
Ронька где-то на третий месяц понял нынешний МЮ это мартышкина работа, Мендеш саботировал поиск новой команды в расчете на откат из пустыни, по итогу он послал и тех и других самостоятельно заключив контракт на охулиард
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Alex Zet
Ответ Семен Войнов
Ты прям как местная Фатима ( на войне как ) пишешь слезливую портянку ! Такую длинную и слезливую , даже дочитать до конца не смог ..., просто рассмеялся . 🤣 Плохо тебе , понимаю ! Кринж подвёл и своих фанаток в первую очередь . Терпи теперь))))
Футбол это не твое, твое это тщатекльно лизать у баблонеля
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Абай Ахметкалиев
Ответ Alex Zet
Не провалился, а подписал супер контракт на 200 млн евро. Представь что ты подписал контракт на 200 млн а тебе все говорят что ты неудачник
Кроме бабла у вас уже никаких аргументов не осталось))
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Alex Zet
Ответ Dm Kznts
Прекрати. любой топ игрок с европейской лиги у этих арабов такой бы подписал. Условные Рэшфорд с Саллахом и Бензема легко и четверть миллиарда у них бы поднял. Про Мбеппе вообще молчу. Там денег как песка. Но им нужен вызов европейского футбола а не прозябание на пенсии
ну конечно, и четверть, и два, и сто и даже триллион.
вот тока пока я что то не слышал даже попытке кому то столько предложить, арабы и 20 центов тебе не заплатят если ты из себя ничего не представляешь.
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Alexandr Donskoy
крыж нынешний это между небом и землей. Эгоист нарцисс,и загубитель своей карьеры.
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Семен Войнов
Ответ Dm Kznts
Такое впечатление что тебе 5 лет от роду Бред какой то пишешь
Болеет он . Кринж своих фанаток до истерики довел .
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sLp
Ответ QWertY
Все что олицетворяет Кришти -лицемерие Пирс Морган: «Если дело было бы исключительно в деньгах, ты бы уже был в Саудовской Аравии и зарабатывал приличные деньги, но это не мотивирует тебя. Ты хочешь оставаться на вершине». Кришти: «Именно». Кришти полтора месяца спустя: «Сейчас я могу заявить, что многие клубы из Европы, Бразилии, Австралии, США и даже из Португалии пытались подписать меня. Но я дал слово «Аль-Наср», что перейду только к ним»
Шах и мат)) Кстати, упустил то, что он сказал: " Сейчас я могу заявить, что многие клубы из Европы..." . Посмеялся, спасибо!))
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Семен Войнов
Ответ Alex Zet
Вы, любители вылизывать у алчного баблонеля, чудные люди. Ну не может один футболист что то сделать если вся команда не играет, этов принципе не возможно. Да Рон в том сезоне тащил МЮ, забил много решающих голов, но в 1/8 ЛЧ был прикрыт наглухо, это стиль Атлетико, а остальные были просто баласт. А по поводу настоящих болельщиков, тыточно не они, такие как ты, тщательно лижут одно место баблонелю и не более того. Кстати все эти аяччо и кермоны стоимостью меньше каждый чем контракт одного баблонеля, однако это не мешает вам восторгаться левой статой баблонеля, всю жизнь играющий под допингом. загугли если не веришь пр допинг.
Ты прям как местная Фатима ( на войне как ) пишешь слезливую портянку !
Такую длинную и слезливую , даже дочитать до конца не смог ..., просто рассмеялся . 🤣
Плохо тебе , понимаю ! Кринж подвёл и своих фанаток в первую очередь . Терпи теперь))))
+3
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Рустам Атаев
Крыжовник сам себе вынес приговор!.
Его ненавидят практически все. А мог красиво завершить карьеру
+2
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DJIGURDEZ
жалко АНЖИ распустили, а то бы поднял уровень Дагестанского футбола за 100 лямов в год
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Dm Kznts
Ответ Alex Zet
если не веришь, выйди на улицу или зайди в любой офис и попроси хотя бы 200 рублей и увидишь что будет
Такое впечатление что тебе 5 лет от роду
Бред какой то пишешь
+4
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