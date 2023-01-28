Морган об уходе Роналду из «МЮ»: «Он захотел свободы от клуба, где его не уважали. Задача поднять престиж футбола в новом регионе ему по душе»

Пирс Морган назвал причины ухода из « ».

В ноябре стороны расторгли контракт после резонансного интервью, которое португалец дал Моргану. В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.

«Он захотел свободы от «Манчестер Юнайтед», где, как он справедливо чувствовал, к нему относились с неуважением как тренер, так и высшее руководство клуба.

В идеале, я думаю, он предпочел бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но «Аль-Наср» сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новая задача – поднять престиж футбола в новом регионе на закате невероятной карьеры – пришлась ему по душе», – сказал телеведущий.

Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком