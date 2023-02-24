Пирс Морган: «У Роналду 4 чемпионских титула, 4 ЛЧ, Евро и 4 «Золотых мяча» за 10 лет. У «МЮ» ни одного титула АПЛ и ни одной ЛЧ за этот период. Умолкните»

Пирс Морган напомнил фанатам « » о достижениях .

Португалец и английский клуб расторгли контракт после того, как форвард дал скандальное интервью Моргану.

«Напоминание всем фанатам «МЮ», которые благодарят меня за то, что я «избавил клуб от Роналду»: за последние 10 лет вы не выиграли ни одного титула и ни одной Лиги чемпионов.

За тот же период Роналду выиграл 4 чемпионских титула, 4 Лиги чемпионов, Евро и 4 «Золотых мяча». Умолкните», – написал журналист в твиттере.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу