Пирс Морган: «У Роналду 4 чемпионских титула, 4 ЛЧ, Евро и 4 «Золотых мяча» за 10 лет. У «МЮ» ни одного титула АПЛ и ни одной ЛЧ за этот период. Умолкните»
Пирс Морган напомнил фанатам «Ман Юнайтед» о достижениях Криштиану Роналду.
Португалец и английский клуб расторгли контракт после того, как форвард дал скандальное интервью Моргану.
«Напоминание всем фанатам «МЮ», которые благодарят меня за то, что я «избавил клуб от Роналду»: за последние 10 лет вы не выиграли ни одного титула АПЛ и ни одной Лиги чемпионов.
За тот же период Роналду выиграл 4 чемпионских титула, 4 Лиги чемпионов, Евро и 4 «Золотых мяча». Умолкните», – написал журналист в твиттере.
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
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"Потухни там, вася!" (с)