Пирс Морган: «У Роналду 4 чемпионских титула, 4 ЛЧ, Евро и 4 «Золотых мяча» за 10 лет. У «МЮ» ни одного титула АПЛ и ни одной ЛЧ за этот период. Умолкните»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган напомнил фанатам «Ман Юнайтед» о достижениях Криштиану Роналду.

Португалец и английский клуб расторгли контракт после того, как форвард дал скандальное интервью Моргану.

«Напоминание всем фанатам «МЮ», которые благодарят меня за то, что я «избавил клуб от Роналду»: за последние 10 лет вы не выиграли ни одного титула АПЛ и ни одной Лиги чемпионов.

За тот же период Роналду выиграл 4 чемпионских титула, 4 Лиги чемпионов, Евро и 4 «Золотых мяча». Умолкните», – написал журналист в твиттере.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу

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27 комментариев

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Rick Sorkin
Ответ Ovi174
Ни один игрок не может быть выше чем клуб и чем тренер. Победы Роналду в том числе заслуга и его партнеров. А Морган видимо не знает, что Манчестер выигрывал АПЛ в сезоне 12-13, так что в очередной раз бред несет.
На дворе 2023 год. Прошло десять лет.
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Someone from Internet
Ответ Пирс Морган
За этот пост Роналду обещал взять меня в свой новый дом
Суши-поваром?
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Lionel Van Damme
что у него за последние 2 года? а за 5?
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Someone from Internet
Но Криштиану Роналду забил лишь один гол в чемпионате за 10 игр...
Пирс: Да? А ты своё лицо видел?
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Dowlet Gandymow
Ответ Ansu Fati
Особенно понравилось про Евро. Надо было добавить «МЮ» никогда не выиграет Евро, а Роналду выиграл))
И золотой мяч
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muse muse
Когда уже этот клоун слезет с МЮ, фрукта уже ничего не связывает с МЮ, после его ухода везде проветрили и дышится всем хорошо, он и сам может это заметить) но нет блин, этому клоуну надо обязательно приплести МЮ, чтобы как-то вспомнить и обсудить фрукта)
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lyublyu Costornaya
по фактам разложил
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Алан Кайтуков
А Пеле королем футбола признан.. Может воскресим его тоже?
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Vympel
П. Морган: за последние 10 лет (половина карьеры) Роналду выиграл 4 чемпионских титула, 4 Лиги чемпионов, Евро и 4 «Золотых мяча», а что выиграл МЮ за половину своей столетней карьеры клуба, а??
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Juninho P.
Этот персонаж Морган мне напоминает репортёра-журналиста из фильма Гая Ричи "Джентльмены", который пытался на своих авантюрах "высосать" куш с бандитов... Неприятная личность
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ViceNiceIce? Yeah
Ответ Алмас Байдрахман
У Ноттингем Форрест один ЛЧ, умолкните
2
+1
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Ovi174
Ни один игрок не может быть выше чем клуб и чем тренер. Победы Роналду в том числе заслуга и его партнеров. А Морган видимо не знает, что Манчестер выигрывал АПЛ в сезоне 12-13, так что в очередной раз бред несет.
+9
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+9
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Пирс Морган
За этот пост Роналду обещал взять меня в свой новый дом
+7
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red hikkikomori
Скучно, Морган 🥱
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ereminvladislav86@gmail.com
Ну МЮ вроде же Лигу Европы брал в 2017, ошибаюсь ?
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nabis
Истеричка все ни как не угомонится
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KerroChelsea
А еще Роналду красивее любого из Юнайтед. Замолкните
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Gani
Не нужно вестись на набросы этого товарища. Пирс Морган один из самых хайпожорских журналистов в ЮКей, к футболу имеет очень опосредованное отношение. Видимо интерес к нему / вокруг него стал увядать - а он любит крутиться вокруг известных людей, за славу мать свою продаст - вот он и решил, у кого самая большая фан база? правильно МЮ. И теперь лезет и лезет, подкалывает, подливает го.неца.
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Yury Fedoseev
Сколько раз он признавался игроком матча в финалах ? Тянул команду , был лидером на поле, да ? Или рядом стоял , а всю статистику набил в группах против Мальме, Апоэль, Литвы ?
+3
-3
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Алмас Байдрахман
У Ноттингем Форрест один ЛЧ, умолкните
+2
-2
0
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Василий Питерский
Это русский мостовой…..
+1
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v.belorussky
Представляю, как он ведет передачу на ТВ в стиле Жорика Вартанова и ругается с оператором, который за МЮ.

"Потухни там, вася!" (с)
+19
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udiekemen
По факту уж🤷🏻‍♂️
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-4
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MonkeyMeister
Учкнись.
0
-1
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#SharkTeam
По факту разнес манЮ
+1
-7
-6
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