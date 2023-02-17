Матыцин об Иране: «Несмотря на внешнее давление и санкции, спортивные связи между нашими странами активно развиваются»
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о сотрудничестве с Ираном в спортивной сфере.
«РФ выступает за прямой и открытый диалог с нашими друзьями из Ирана. Важно, что наше взаимовыгодное сотрудничество выстраивается без вмешательства извне и расширяется по всем ключевым направлениям.
Спортивные связи между нашими странами также активно развиваются, несмотря на внешнее давление и санкции. Недавно мужская и женская сборные Ирана по хоккею посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном турнире среди команд исламских государств.
Уверен, что мы продолжим развивать диалог между нашими ведомствами в интересах российских и иранских спортсменов», – сказал Матыцин.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в спорте. Футбольные сборные России и Ирана уже договорились о товарищеском матче, который пройдет в Тегеране в конце марта.
Или это плохо и ты готов лишить РФ таких дипломатических возможностей?
1. Товарооборот годовой, ну или полугодовой хотя бы, на какую сумму?
2. Каким образом происходят взаиморасчеты?
3. Какую прибыль получила Россия за год/полгода? Какие доходы получил бюджет России за счет, например, гос. контрактов или, например, за счет того, что российские компании в результате поставок неких товаров или оказания услуг получили прибыль и с этой прибыли заплатили налоги в бюджет РФ, не говоря уже про НДС?
4. За период 0.5-1 год какие российские предприятия, которые под санкции попали, получили заказы из Ирана, выполнили заказы эти, тем самым оставшись прибыльными в условиях санкций, не сокращавшими сотрудников и т.п.?
Гойда !))
- Чей холоп, спрашиваю?