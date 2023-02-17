Матыцин об Иране: «Несмотря на внешнее давление и санкции, спортивные связи между нашими странами активно развиваются»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о сотрудничестве с Ираном в спортивной сфере.

«РФ выступает за прямой и открытый диалог с нашими друзьями из Ирана. Важно, что наше взаимовыгодное сотрудничество выстраивается без вмешательства извне и расширяется по всем ключевым направлениям.

Спортивные связи между нашими странами также активно развиваются, несмотря на внешнее давление и санкции. Недавно мужская и женская сборные Ирана по хоккею посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном турнире среди команд исламских государств.

Уверен, что мы продолжим развивать диалог между нашими ведомствами в интересах российских и иранских спортсменов», – сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в спорте. Футбольные сборные России и Ирана уже договорились о товарищеском матче, который пройдет в Тегеране в конце марта.