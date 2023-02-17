Матыцин об Иране: «Несмотря на внешнее давление и санкции, спортивные связи между нашими странами активно развиваются»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Олег Матыцин Министерство спорта России товарищеские матчи (сборные) Тяжелая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о сотрудничестве с Ираном в спортивной сфере.

«РФ выступает за прямой и открытый диалог с нашими друзьями из Ирана. Важно, что наше взаимовыгодное сотрудничество выстраивается без вмешательства извне и расширяется по всем ключевым направлениям.

Спортивные связи между нашими странами также активно развиваются, несмотря на внешнее давление и санкции. Недавно мужская и женская сборные Ирана по хоккею посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном турнире среди команд исламских государств.

Уверен, что мы продолжим развивать диалог между нашими ведомствами в интересах российских и иранских спортсменов», – сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в спорте. Футбольные сборные России и Ирана уже договорились о товарищеском матче, который пройдет в Тегеране в конце марта.

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
88x22
Братушки 🇮🇷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demitsuri
Ответ Денис Капитонов
Некий набор «правил» создали государства-основатели ООН вместе: СССР в первую очередь, благодаря которому Россия занимает постоянное место члена Совбеза ООН и имеет оказывать право вето на его любое решение. Или это плохо и ты готов лишить РФ таких дипломатических возможностей?
У меня сейчас немного не хватает времени объяснять вам в чём разница, но судя по всему вы мало представляете, что такое решения ООН и возможный беспредел США в отношении любой страны в мире лишь по собственному решению. Изучайте этот вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
клуб обиженных изгоев
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demitsuri
Ответ Денис Капитонов
Некий набор «правил» создали государства-основатели ООН вместе: СССР в первую очередь, благодаря которому Россия занимает постоянное место члена Совбеза ООН и имеет оказывать право вето на его любое решение. Или это плохо и ты готов лишить РФ таких дипломатических возможностей?
Не путайте коллективные законы ООН и правила установленные США единолично по собственному желанию и в соответствии с которыми они делают, что хотят нисколько не считаясь с мнением ООН.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Звучит как музыка на одной ноте - тыц-тыц-тыц-тыц...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Было б чего. Там и тут скрепы. Просто остальные не готовы жить по правилам доисиорического мира, одни в империю играют, другие тоже, но с поверхностью на религию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Логичнее в начале фразы вместо слова "несмотря" поставить слово "благодаря".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ BeastI666I
баскетбольный, блин. в Иране и баскетбол есть так-то
А я так надеялся на футбольный матч. И что организуют его во вторник в 22:00 по Москве. Вы же понимаете, ну какие там Бавария с ПСЖ, вату катающие, на фоне такого матча Зенита в Иране, по накалу, эмоциям и игре, переплюнувшего финал ЧМ-2022 и финал ЛЧ 2003/2004 между Ливерпулем и Миланом в Стамбуле вместе взятые ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Corde Fidelium
Ответ Doctor V
"с нашими друзьями из Ирана." - Мало нам турецких "друзей", сбивающих российские военные самолёты, теперь ещё и иранские?
Ну Иранские как бы украинские сбивают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ Екн Лор
И не только спортивные связи развиваются. Лично я за то, чтобы в РФ была введена полиция нравов, по примеру наших друзей. Будут следить за соблюдением скреп, а всех кто не попадает под них - забивать плетьми или камнями. Этот народ и это схавает
Лучше кувалдами забивать - народа больше в полицию нравов на работу пойдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ Влад Путман
Будут ещё приятные новости, не зря же Лавров объездил африканское захолустье.
Вот и я жду, например, соревнований уровня ЧМ по биатлону с участием российских, зимбабвийских, иранских и эсватинских биатлонистов в биатлонном комплексе в Эсватини, по сравнению с которым Оберхоф сараем покажется )))))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Капитонов
Ответ Demitsuri
Самая кровавая диктатура это та, что единолично установила свод неких "правил" и считает, что весь остальной мир обязан им подчиняться 😉
Некий набор «правил» создали государства-основатели ООН вместе: СССР в первую очередь, благодаря которому Россия занимает постоянное место члена Совбеза ООН и имеет оказывать право вето на его любое решение.

Или это плохо и ты готов лишить РФ таких дипломатических возможностей?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Должно же Министерство спорта и министр,в частности,чем то заниматься,оправдывать свою необходимость и заработную плату. В Иране всегда были хорошие борцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ Sajres_Smit
Хотелось бы пояснить для укроботов и школьников, что друзья это вовсе не значит, что мы будем перенимать их "правила". Как мы знаем, под такими словами как "партнёры" у нас подразумеваются те,с кем мы в данный момент ведём бизнес и иные дела.
Ну тогда раз ведем бизнес, то тогда вот такие моменты поведайте всем нам:
1. Товарооборот годовой, ну или полугодовой хотя бы, на какую сумму?
2. Каким образом происходят взаиморасчеты?
3. Какую прибыль получила Россия за год/полгода? Какие доходы получил бюджет России за счет, например, гос. контрактов или, например, за счет того, что российские компании в результате поставок неких товаров или оказания услуг получили прибыль и с этой прибыли заплатили налоги в бюджет РФ, не говоря уже про НДС?
4. За период 0.5-1 год какие российские предприятия, которые под санкции попали, получили заказы из Ирана, выполнили заказы эти, тем самым оставшись прибыльными в условиях санкций, не сокращавшими сотрудников и т.п.?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
"с нашими друзьями из Ирана." - Мало нам турецких "друзей", сбивающих российские военные самолёты, теперь ещё и иранские?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mukunku 64
Даёшь иранский ХК Шахед в КХЛ !
Гойда !))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Мохнатый55
Комментарий удален модератором
Меня от ваших наборов штампов уже тошнит. Причём всё повторяется из раза в раз одно и тоже. Ну, надо как-то более креативно, что ли. Я тоже посмеюсь, Мохнатый😄
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ BeastI666I
спорт тут не при чем. посыл миру по поводу ядерных технологий.
И не просто технологий, а технологий с кодовым названием "аналоговнет" )))))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ Verhovn
Как вы надоели со своими заезженными штампами. А отрабатывать методичку надо, понимаю😄
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ BeastI666I
в Иране? ))
Да не.. Ты понял мой вопрос. Впрочем, можешь не отвечать. Я знаю твою локацию.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demitsuri
Ответ Сергей Чекрыжов
Стран полно, только брезгуют почти все, кроме Ирана да Беларуси
Брезгуют? По-моему это лишь ваша фантазия.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Verhovn
У вас там матч ТВ ловит? ))
в Иране? ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Verhovn
А ты чьих будешь?)
- Вы меня извините, товарищ артист, но что такое... за... чьих?
- Чей холоп, спрашиваю?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ BeastI666I
баскетбольный, блин. в Иране и баскетбол есть так-то
У вас там матч ТВ ловит? ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AryanPamir1488
Ответ Екн Лор
И не только спортивные связи развиваются. Лично я за то, чтобы в РФ была введена полиция нравов, по примеру наших друзей. Будут следить за соблюдением скреп, а всех кто не попадает под них - забивать плетьми или камнями. Этот народ и это схавает
Видимо ты из другого народа)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий