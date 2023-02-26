Дюрица о броске банана в Вендела: «Такой же расизм, как у тех, кто отстранил российских спортсменов. В спорте должно быть уважение»

Теги Локомотив Зенит Ян Дюрица премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Вендел расизм Футбол

Ян Дюрица прокомментировал проявление расизма в адрес Вендела.

Во время матча Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) при замене бразильского хавбека с трибуны в его сторону бросили банан.

«Футбольных болельщиков не красят такие инциденты. При чем тут банан? Вендел что, обезьяна? Полузащитник «Зенита» – такой же человек, как и все мы, и неважно, что у него другой цвет кожи. В футболе не должно быть расизма, мы должны относиться друг к другу как к людям, а не животным.

Это очень некрасиво! Хорошо, если этого фаната исключат из футбола, ведь этот спорт – игра джентльменов. Болельщик, который кинул банан в Вендела, проявляет тот же расизм, что и те люди, которые отстранили российский спорт только потому, что спортсмены – россияне. В спорте должно быть уважение, а люди должны относиться друг к другу по-человечески», – сказал бывший защитник «Локомотива».

Вендел написал «В пекло их» о бросивших банан фанатах и добавил средний палец

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52 комментария

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natetinain
так отстранение российских спортсменов - расизм? это довольно забавная дюрица.
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Remedy
Ответ Pol Belov
а, т.е. кругом есть идиоты, только среди спортсменов нет идиотов? а ты спортсмен или кто на трибунах?
Идиотов хватает везде, в любой сфере деятельности и в любом обществе, но что конкретно он сказал не так? Какая разница спортсмен я или нет? Связи тут никакой не вижу.
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Виталик Украинский
Ответ Николай Повалюхин
У Вендела черты лица вполне европейские, только кожа тёмная. Да и глупо провоцировать игрока уходящего с поля в конце матча, если бы это был фанат Волги, то логичнее было бы вывести из себя игрока соперника в начале игры. Мутная история, скорее всего как-то связанная с фауйди, так же как и та дымовуха у коней.
Да понятно же - заговор против Спартака.
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мутятя
Ерунда все это с бананом. Когда Фигу угловой подавал в матче Реал Барселона, свиную голову кинули и ни чего. А в одном матче. вообще мопед с трибуны.
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Джорджио Че
А есть кинуть плитку темного шоколада? это расизм или нет, подскажите?
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Mazzari2.0
Ответ Val Smith
А в еврея пачкой денег?
Максимум шекелем. Пачкой денег он сам таки в вас запустит) Но подберёт.
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Кот Егрис
Ответ Arty K.
Смешались в кучу бананы, люди...
и навоз
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Кеша
Ответ Mazzari2.0
Ну здрасьте. Чувак то который их изобрёл из Гамбурга. И их там поедают вполне активно)
Здрасьте . Я не знаю
Какой чувак из Гамбурга их изобрел и где это произошло . А вот 40 лет назад немцы активно кушали колбаски с пивом и без . И о хот догах и речи не было . Это я вам не выдуманную
историю рассказал , а увиденное собственными глазами .
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Arty K.
Смешались в кучу бананы, люди...
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Mazzari2.0
Ответ Кеша
Немца можно было бы колбасой . Хот -дог это не их еда .
Ну здрасьте. Чувак то который их изобрёл из Гамбурга. И их там поедают вполне активно)
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Добрый Ретроград
В евреев мацой.
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los merengues
Ответ korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе? Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг. Надо что то делать.. Я про этот ник.
что за фашистский флаг? синежелтый?
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Кеша
Ответ Mazzari2.0
Вот и я про тоже. А в немца хот-догом.
Немца можно было бы колбасой . Хот -дог это не их еда .
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Николай Повалюхин
У Вендела черты лица вполне европейские, только кожа тёмная. Да и глупо провоцировать игрока уходящего с поля в конце матча, если бы это был фанат Волги, то логичнее было бы вывести из себя игрока соперника в начале игры. Мутная история, скорее всего как-то связанная с фауйди, так же как и та дымовуха у коней.
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Кеша
Ответ Добрый Ретроград
В русского лаптем, а в хранцуза лягушкой?
Лапти носили не только в России, но и в Белорусии и на Украине . В государственном историческом музее в Варшаве лежат лапти и подписаны «лапти украинца».
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Val Smith
Ответ Amalfitano
Уже нашли.
А не назначили?
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Val Smith
Ответ Mazzari2.0
А если в итальянца кинуть пачкой макарон, это расизм?
А в еврея пачкой денег?
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Mazzari2.0
Ответ Добрый Ретроград
В русского лаптем, а в хранцуза лягушкой?
Вот и я про тоже. А в немца хот-догом.
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igor.igorev
Ответ Назар Игорь
Есть вероятность что этого идиота не найдут. На стадионе нет системы определения лиц, стюардов тоже не было.
А зачем его искать? Какой российский закон он нарушил?
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grek087
Ответ Дядя ТУРА
полузащитник Зенита такой же человек как и мы
Найти расизм в обвиняющей расистов речи- это великолепно! Единственное Дюрица как по мне реально сказал хорошие слова. И в адрес Вендела, и в адрес российских спортсменов. Очень правильно сравнил ситуации. Дюрица- Человек!
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Добрый Ретроград
Щас щирые тарасы с расиянцами какахами кидаться начнут. Дайте попкорн.
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Mazzari2.0
Ответ igor.igorev
А в белоруса картохой запустить.
А в Миранчука например пельменями.
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igor.igorev
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кто вообще придумал эту глупость ассоциировать банан с расизмом? Мне понравилась реакция Алвеса в своё время, когда он просто съел этот банан и начал играть дальше как ни в чем не бывало. Те, кто кидают бананы полные идиоты,их нужно наказывать ,но футболисты должны быть умнее и не вестить на эти провокации. Тогда и бананов не будет.
А за что наказывать тех кто бросает бананы? За бросок на поле посторонних предметов? Согласен. За это надо наказывать. Но причём тут банан? А если бы Венделу солёный огурец кинули, что тогда? Расизм или нет?
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Добрый Ретроград
Ответ Mazzari2.0
А если в итальянца кинуть пачкой макарон, это расизм?
В русского лаптем, а в хранцуза лягушкой?
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Фут.Боль
Ответ Mazzari2.0
А если в итальянца кинуть пачкой макарон, это расизм?
Если без бутылочки вина, то как минимум неуважение. А так у него будет неплохой ужин.
+8
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