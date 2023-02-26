Дюрица о броске банана в Вендела: «Такой же расизм, как у тех, кто отстранил российских спортсменов. В спорте должно быть уважение»

прокомментировал проявление расизма в адрес Вендела.

Во время матча Фонбет Кубка России между « » и « » (0:3) при замене бразильского хавбека с трибуны в его сторону бросили банан.

«Футбольных болельщиков не красят такие инциденты. При чем тут банан? Вендел что, обезьяна? Полузащитник «Зенита» – такой же человек, как и все мы, и неважно, что у него другой цвет кожи. В футболе не должно быть расизма, мы должны относиться друг к другу как к людям, а не животным.

Это очень некрасиво! Хорошо, если этого фаната исключат из футбола, ведь этот спорт – игра джентльменов. Болельщик, который кинул банан в , проявляет тот же расизм, что и те люди, которые отстранили российский спорт только потому, что спортсмены – россияне. В спорте должно быть уважение, а люди должны относиться друг к другу по-человечески», – сказал бывший защитник « ».

Вендел написал «В пекло их» о бросивших банан фанатах и добавил средний палец