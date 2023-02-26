«Наполи» оторвался от «Интера» на 18 очков после матчей 24-го тура Серии А
«Наполи» укрепил лидерство в Серии А.
В воскресенье «Интер» уступил «Болонье» (0:1) на выезде в 24-м туре чемпионата. У «нерадзурри» осталось 47 очков.
Лидер чемпионата Италии «Наполи», обыгравший вчера «Эмполи» (2:0), набрал 65 очков и увеличил отрыв от «Интера» по итогам тура до 18 очков.
Догнать «Интер» по очкам могут «Рома» и «Милан», если обыграют «Кремонезе» и «Аталанту» соответственно.
Тем более дома !
Такой сезон конкурентов мог бы и для Ромы стать настоящим подарком, в годы когда её тренировал Спаллетти.
Но ничего, возьмёт и с Наполи наконец то трофей к которому по сути шёл всю карьеру, ещё и так красиво это сделает, с прекрасно играющей командой, вообщем очень рад за мистера.