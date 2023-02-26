«Наполи» оторвался от «Интера» на 18 очков после матчей 24-го тура Серии А

Теги Интер Рома Милан Эмполи серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Наполи» укрепил лидерство в Серии А.

В воскресенье «Интер» уступил «Болонье» (0:1) на выезде в 24-м туре чемпионата. У «нерадзурри» осталось 47 очков.

Лидер чемпионата Италии «Наполи», обыгравший вчера «Эмполи» (2:0), набрал 65 очков и увеличил отрыв от «Интера» по итогам тура до 18 очков.

Догнать «Интер» по очкам могут «Рома» и «Милан», если обыграют «Кремонезе» и «Аталанту» соответственно.

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31 комментарий

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OldRedWhite
Вот теперь Наполи может спокойно сыграть вничью или даже проиграть , но с нынешним Лацио это будет сложно )))
Тем более дома !
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Rumov
Спалетти начал.Теперь трудно будет его остановить.
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Паскаль Шимбонда
Ответ Lamro
Думаю все уже понятно в серии А
Там понятно стало еще в декабре-январе, а не сейчас)
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Брулин
Ну вот и всё, Наполи можно смело поздравлять с чемпионством!Вопрос остался только один: в каком туре это произойдёт?
+1
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Remedy
Теперь Моуру грех не воспользоваться осечкой основного конкурента за серебро. А Наполи- уже понятно, что не отпустит своё долгожданное и заслуженное Скудетто.
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savik-A.M.
Ответ SergioRamos92
Такой отрыв никто никогда наверное в истории футбола не отыгрывал
В футбольном менеджере я ушел бы уже в отпуск до матчей Лиги Чемпионов. )
+2
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Arty K.
это деклассирование
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Ко-ко-джамбо
Прекрасная форма Наполи, трансферы которыми они сорвали джекпот просто, плюс слабая игра конкурентов на протяжении всего сезона.
Такой сезон конкурентов мог бы и для Ромы стать настоящим подарком, в годы когда её тренировал Спаллетти.
Но ничего, возьмёт и с Наполи наконец то трофей к которому по сути шёл всю карьеру, ещё и так красиво это сделает, с прекрасно играющей командой, вообщем очень рад за мистера.
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Юферов
Спалетти и Хвичу с чемпионством! Грузину ещё бы игрока сезона дали - заслужил. Реально, с его приходом расцвел Осимхен, и именно Кварацхелия сделал разницу в качестве.
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waleri
Особенный давно уже поздравил коллегу и неаполитанцев с заслуженным скудетто!
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hyunday
Пора заканчивать чемпионат
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SergioRamos92
Ответ savik-A.M.
18 очков на моей памяти никто никогда не отыгрывал
Такой отрыв никто никогда наверное в истории футбола не отыгрывал
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Verhovn
Когда такое было? Это очень большой отрыв.
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Kemal Gul
Кто бы мог подумать в начале сезона, что к марту всё ещё будет интрига в Бундеслиге, АПЛ и даже Лиге 1, зато в Сериале появится такой гегемон?
+2
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And-Rover
Молодчики конечно неаполитанцы. Быстрее им надо побеждать чтоб оставшиеся матчи играть с расслабленными головами.
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Enchanter WIZZARD
Ответ Attack Sir
18 очков!.. Это шесть побед, напомню. Отыграть их за 14 туров, думаю, невозможно, так что с чистой совестью поздравляю Наполи с досрочным чемпионством.
У Наполи в ближайших турах - Лацио и Аталанта. Если без потерь пройдут то все точно чемпионы
+9
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SergioRamos92
Несите уже Наполи кубок
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мс-мешок
Наполи лучшие в сериале
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Милан. Тонали. 8.
18 очков отрыв уже, с ума сойти ...
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savik-A.M.
Ответ Lamro
Думаю все уже понятно в серии А
18 очков на моей памяти никто никогда не отыгрывал
+15
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+15
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Голубая Эскадра
Точно также Ливерпуль взял свое долгожданное чемпионство. И по игре кстати тоже напоминает тот Ливерпуль. Наполи красавцы, это чемпионство имени Де Лаурентиса, старый и умный лис заслуживает огромное уважение.
+5
0
+5
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cektor
В Италии как и в Испании все ясно.
0
-2
-2
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Attack Sir
18 очков!.. Это шесть побед, напомню. Отыграть их за 14 туров, думаю, невозможно, так что с чистой совестью поздравляю Наполи с досрочным чемпионством.
+37
0
+37
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Южанин78
Я говорил, говорю и буду говорить: с Индзаги во главе Интер не выиграет Серию А, это тренер средних клубов. И дело не в этом году все таки сейчас Наполи на голову сильнее всех.
+1
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Милан. Тонали. 8.
Наполи чемпион ! ☝️
0
0
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