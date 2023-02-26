«Наполи» оторвался от «Интера» на 18 очков после матчей 24-го тура Серии А

« » укрепил лидерство в Серии А.

В воскресенье «Интер» уступил «Болонье» (0:1) на выезде в 24-м туре чемпионата. У «нерадзурри» осталось 47 очков.

Лидер чемпионата Италии «Наполи», обыгравший вчера « » (2:0), набрал 65 очков и увеличил отрыв от « » по итогам тура до 18 очков.

Догнать «Интер» по очкам могут «Рома» и «Милан», если обыграют «Кремонезе» и «Аталанту» соответственно.