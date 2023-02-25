Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр

Форвард «Наполи» продлил голевую серию до 7 матчей.

Нигериец поразил ворота « » (2:0, первый тайм) на 28-й минуте игры 24-го тура Серии А.

Из последние 10 матчей нападающий не забил только в одном – 17 января в Кубке Италии против «Кремонезе». В нем он вышел на 102-й минуте. В остальных девяти у него суммарно 11 голов.

В текущем сезоне в Серии А Осимхен отметился 19 голами. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»