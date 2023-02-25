Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен продлил голевую серию до 7 матчей.
Нигериец поразил ворота «Эмполи» (2:0, первый тайм) на 28-й минуте игры 24-го тура Серии А.
Из последние 10 матчей нападающий не забил только в одном – 17 января в Кубке Италии против «Кремонезе». В нем он вышел на 102-й минуте. В остальных девяти у него суммарно 11 голов.
В текущем сезоне в Серии А Осимхен отметился 19 голами. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.
Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»
Уже 70 млн. заплатили за нападающего, он пачками кладёт, ноооооо….
Кто, если не он?)