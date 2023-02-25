Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр

Теги Эмполи серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен продлил голевую серию до 7 матчей.

Нигериец поразил ворота «Эмполи» (2:0, первый тайм) на 28-й минуте игры 24-го тура Серии А.

Из последние 10 матчей нападающий не забил только в одном – 17 января в Кубке Италии против «Кремонезе». В нем он вышел на 102-й минуте. В остальных девяти у него суммарно 11 голов.

В текущем сезоне в Серии А Осимхен отметился 19 голами. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyGerodot
Наполи держит марку даже в меньшинстве! Молодцы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tydeus
Ответ Несусветный Папаша
Ну забил он,а дальше то что? Вот пусть бы за Волгу(Ульяновск) Хет трик сделал и Зенит выбил, тогда можно будет что-то говорить....я удивляюсь как эти нападающие без спортшкол везде пролезают
Александр Мостовой as is)
Уже 70 млн. заплатили за нападающего, он пачками кладёт, ноооооо….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ С головы в грудак
За Наполи любой дурак может забить. Ты попробуй за Аль-Наср хет-трик сделай!
Ты максимльно несмешна
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ bengalsckyzh
Слишком он чёрный да ещё из Нигерии. Италия всегда Италия. А вот Хвича... Тут то что нужно. Он новая мессия.
в тиктоке видел мальчика лет 4-5 из Неаполя в черный цвет покрасился и маску надел )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Осимхен просто неудержим, как, прочем и вся команда. Уверен, что Наполи завоюет скудетто в этом сезоне.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Несусветный Папаша
Ну забил он,а дальше то что? Вот пусть бы за Волгу(Ульяновск) Хет трик сделал и Зенит выбил, тогда можно будет что-то говорить....я удивляюсь как эти нападающие без спортшкол везде пролезают
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Ответ tankist231
Но никто этого не оценит
Слишком он чёрный да ещё из Нигерии. Италия всегда Италия. А вот Хвича... Тут то что нужно. Он новая мессия.
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ tankist231
Но никто этого не оценит
А кому это интересно, это же не в лиге бедуинов голы шакалить:))
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Де Лаурентис уже устал пририсовывать нолики на ценнике для летнего ТО🌚
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
Но никто этого не оценит
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
С головы в грудак
За Наполи любой дурак может забить. Ты попробуй за Аль-Наср хет-трик сделай!
+40
-8
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Си Эм Панк
👍
Кто, если не он?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Виктор просто нереальная машина
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий