Винисиус – игрок недели в ЛЧ. У него 2+1 в матче «Реала» с «Ливерпулем»

признан лучшим игроком недели в .

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов между « » и « » (5:2) бразилец оформил дубль и сделал голевую передачу.

Также на награду претендовали хавбек « » Рияд Марез, полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу и вингер «Наполи» Ирвинг Лосано.

Полную статистику 22-летнего вингера «Реала» можно найти здесь.

Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов