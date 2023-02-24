Винисиус – игрок недели в ЛЧ. У него 2+1 в матче «Реала» с «Ливерпулем»
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (5:2) бразилец оформил дубль и сделал голевую передачу.
Также на награду претендовали хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез, полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу и вингер «Наполи» Ирвинг Лосано.
Полную статистику 22-летнего вингера «Реала» можно найти здесь.
Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов
<фати год не играл
Как же у тебя получается такая гениальная логическая цепочка при котором футболист, не играющий год лучше того, кто тащит свою команду в финале и полуфинале лч?)
Заслуженно - игрок недели. Хоть и сложно признавать такое!