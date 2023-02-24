Винисиус – игрок недели в ЛЧ. У него 2+1 в матче «Реала» с «Ливерпулем»

Теги Интер Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Наполи Хакан Чалханоглу Рияд Марез Ирвинг Лосано Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (5:2) бразилец оформил дубль и сделал голевую передачу.

Также на награду претендовали хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез, полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу и вингер «Наполи» Ирвинг Лосано.

Полную статистику 22-летнего вингера «Реала» можно найти здесь.

Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов

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50 комментариев

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mr kovalsky
Ответ ZA.RMA
Заслужено✨ Что-то в матчах ЛЧ Винни провокатором никто не считает)
Как и в ЧМ не запомнил каких то моментов, его провоцируют только испанские костоломы
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mr kovalsky
Ответ Сергей Логинов
Он сделает вид, что не видел этой новости))
Он только видит новости про расизм в сторону винисиуса, в остальных случаях в норе🤗
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mr kovalsky
Ответ Berekella 999
Нет ,почему ты глор? Фати год не играл,не забывай. И ты кстати больше всех ненавидел винисиуса-
<далеко до фати
<фати год не играл
Как же у тебя получается такая гениальная логическая цепочка при котором футболист, не играющий год лучше того, кто тащит свою команду в финале и полуфинале лч?)
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Андрей Хенто
Тут двух мнений и быть не могло, перевернул игру в пользу Мадрида, абсолютно заслуженно.
плюс никто не был к нему предвзят и не провоцировал , в итоге стал игроком не только матча , но и недели в ЛЧ
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Moscwow
Ответ Kanan Jarrus
барселона признана клубом еврокубков года. у нее 4 вылета за год
Квадрупл на вылет взяла
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Berekella 999
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чем ему далеко до него? Сколько там у Фати голов? А он делал голевые действия на каждой стадии Плей офф ЛЧ? Ну? А, сейчас ты скажешь, что я глор
Нет ,почему ты глор? Фати год не играл,не забывай. И ты кстати больше всех ненавидел винисиуса-
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Berekella 999
Ему далеко до Фати. Винисиус больше не отличиться. И вы же болещики Реала унижали его всегда!) А теперь по другому поете
Чем ему далеко до него? Сколько там у Фати голов? А он делал голевые действия на каждой стадии Плей офф ЛЧ? Ну? А, сейчас ты скажешь, что я глор
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Денис Александрович
Ответ Harut Hovsepyan
С команды по игроку. Так было всегда.
Понял. Благодарю.
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ARIGAMI ARIGAMI
Заслужил
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Berekella 999
Ответ HI MARS
Глоры бчк когда-то сравнивали его с Фати)
Ему далеко до Фати. Винисиус больше не отличиться. И вы же болещики Реала унижали его всегда!) А теперь по другому поете
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Harut Hovsepyan
Ответ Денис Александрович
Странно, а почему Бензема нет даже в номинантах, у него так то дубль.
С команды по игроку. Так было всегда.
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Harut Hovsepyan
Ответ Blue Monster
Справедливости ради там он так как в ЛаЛиге не бычит
Не нужно путать причину и следствие. В Ла Лиге оскорбления и расизм сыпятся на него еще до начала матча: перед стадионом, с трибун во время подготовки, в моменте, когда диктор произносит его имя, озвучивая составы ... там он изначально выходит на негативе к сопернику. Вне Испании такого почти нет (единичные случаи - возможно, но это - мелочи).
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Mario Enzo
Ответ Blue Monster
Справедливости ради там он так как в ЛаЛиге не бычит
Посмотри, как на Вини персональную охоту устраивают в матчах Ла Лиги. Настоящее Сафари. Не просто опекают, а провоцируют всеми грязными способами + лупят по ногам, как за хлебом сходить. Было бы терпиловидно, если бы он не возмущался.
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Денис Александрович
Ответ Сикарио
а они все теперь по норам сидят, вылезут лишь на ветке Примеры, когда будут сражаться с великой Альмерией))
полностью согласен, какие же они мерзкие эти рычажки.
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Юрий Балышев
1+1 ,второй у Алисона
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Денис Александрович
Странно, а почему Бензема нет даже в номинантах, у него так то дубль.
+2
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+2
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Специальный выпуск
А до этого матча фанаты Реала кто проклинал винисиуса кто ненавидел. Быстро от одного матча они переобулись
+3
-3
0
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Moby Dick
+ заработанный штрафной, после которого забили
+2
-4
-2
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Рустам Атаев
Мерзкий игрок,но заслужил.
+7
-8
-1
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Футбол_это_жизнь
Ну тут без вопросов Винни красавец. Когда он не творит херни, не поднимает вопрос расизма - играет отлично!
Заслуженно - игрок недели. Хоть и сложно признавать такое!
+2
-7
-5
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Bleck Ridermen
Фанаты двухкрытных Чемпионов ЛЕ минусуют нас 🤣🤣🤣
+2
-5
-3
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ZA.RMA
Ответ Blue Monster
Справедливости ради там он так как в ЛаЛиге не бычит
Так может потопу что его не провоцируют и не агрессируют?)
+13
0
+13
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max mystique
Заслуженно, так держать
+2
-5
-3
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Raindrop Drop Top
Как он из кармана Араухо выбрался? 😂
+2
-6
-4
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Blue Monster
Ответ ZA.RMA
Заслужено✨ Что-то в матчах ЛЧ Винни провокатором никто не считает)
Справедливости ради там он так как в ЛаЛиге не бычит
+2
-10
-8
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