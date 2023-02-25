«Наполи» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 16:1. У команды Спаллетти 19 побед в 20 последних турах Серии А

« » продлил победную серию до 7 матчей.

Команда Лучано Спаллетти обыграла « » (2:0) в 24-м туре Серии А.

В последний раз неаполитанцам не удавалось выиграть 17 января – из Кубка Италии их по пенальти выбил «Кремонезе». С тех пор у клуба 7 побед подряд во всех турнирах, общий счет – 16:1.

В чемпионате Италии за последние 20 игр «Наполи» потерял очки лишь раз – уступил «Интеру» (0:1) 4 января.

Далее лидер Серии А проведет игру с «Лацио» – она назначена на 3 марта.

Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр