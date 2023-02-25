«Наполи» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 16:1. У команды Спаллетти 19 побед в 20 последних турах Серии А
«Наполи» продлил победную серию до 7 матчей.
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Эмполи» (2:0) в 24-м туре Серии А.
В последний раз неаполитанцам не удавалось выиграть 17 января – из Кубка Италии их по пенальти выбил «Кремонезе». С тех пор у клуба 7 побед подряд во всех турнирах, общий счет – 16:1.
В чемпионате Италии за последние 20 игр «Наполи» потерял очки лишь раз – уступил «Интеру» (0:1) 4 января.
Далее лидер Серии А проведет игру с «Лацио» – она назначена на 3 марта.
Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.00, «Карло Кастеллани»
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Эмполи –
Викарио, Эбуэхи (Стоянович, 68), Луперто, Исмайли, Паризи, Марин, Хендерсон (Грасси, 57), Хаас (Пьяца, 76), Бальданци, Пикколи (Капуто, 57), Сатриано (Виньято, 77).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 90), Замбо-Ангисса (Гаэтано, 90), Лосано (Оливера, 70), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Элмаз, 71).
- Удаление:
- Мариу Руй (67).
В этом сезоне они несокрушимы.