«Наполи» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 16:1. У команды Спаллетти 19 побед в 20 последних турах Серии А

Теги Эмполи Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» продлил победную серию до 7 матчей.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Эмполи» (2:0) в 24-м туре Серии А.

В последний раз неаполитанцам не удавалось выиграть 17 января – из Кубка Италии их по пенальти выбил «Кремонезе». С тех пор у клуба 7 побед подряд во всех турнирах, общий счет – 16:1.

В чемпионате Италии за последние 20 игр «Наполи» потерял очки лишь раз – уступил «Интеру» (0:1) 4 января.

Далее лидер Серии А проведет игру с «Лацио» – она назначена на 3 марта.

Осимхен забил в 7-м матче «Наполи» подряд. У форварда 11 голов за 10 последних игр

Эмполи – Наполи 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
25 февраля, 20.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17, автогол Исмайли, 0:2 – 28 Осимхен.
ЭмполиВикарио, Эбуэхи (Стоянович, 68), Луперто, Исмайли, Паризи, Марин, Хендерсон (Грасси, 57), Хаас (Пьяца, 76), Бальданци, Пикколи (Капуто, 57), Сатриано (Виньято, 77).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 90), Замбо-Ангисса (Гаэтано, 90), Лосано (Оливера, 70), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Элмаз, 71).
Предупреждения:
Хендерсон (25), Грасси (62), Лосано (63).
Удаление:
Мариу Руй (67).

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Авраам Линкольн
Ответ ster3
В этом году Чемпионат Италии самый наискучнейший из топ 5. Чемпион предельно ясен
и что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Спартака на них нет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жасур Балтабаев
Какая сильная команда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Спалетти войдет в историю, как минимум для Неаполя. Одно Чемпионство с Наполи, перевесит несколько чемпионств Конте с Ювентусом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winnie the Pooh
Ответ инок
Уверен, что Наполи со Спаллетти возьмут скудетто! В этом сезоне они несокрушимы.
да уже все, даже если просядут, запаса хватит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mitya26
Наполи в этом сезоне всегда на поле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Вассерман
Ответ ster3
В этом году Чемпионат Италии самый наискучнейший из топ 5. Чемпион предельно ясен
зато битва за топ-4 самая интересная
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Alan Besolov
Анячелотти какой физрук?
Лютый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Наполи не остановить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Besolov
Ответ QWertY
Спаллетти тренерище! Сколько физруков там было до него, которые ничего не смогли добиться, а Лучано создал невероятную команду!
Анячелотти какой физрук?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменец
Феноменально, конечно. Не в стиле Спала. Надеюсь все встанет на свои места. Время еще есть.))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Janbolat Nurkey
Как же Сарри? При нем были близки к Скудетто
Когда они пропустили Шахтер в плей-офф ЛЧ? Помню-помню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Janbolat Nurkey
Ответ QWertY
Спаллетти тренерище! Сколько физруков там было до него, которые ничего не смогли добиться, а Лучано создал невероятную команду!
Как же Сарри? При нем были близки к Скудетто
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ster3
В этом году Чемпионат Италии самый наискучнейший из топ 5. Чемпион предельно ясен
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gunner_14
Мощно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Уверен, что Наполи со Спаллетти возьмут скудетто!
В этом сезоне они несокрушимы.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Спаллетти тренерище! Сколько физруков там было до него, которые ничего не смогли добиться, а Лучано создал невероятную команду!
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Наполи мчит к Скудетто! С победой!
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий