Максименко о драке с «Зенитом»: «Если они считают нужным подавать жалобы, это их право. По мне, история уже в прошлом»

рассказал о драке игроков « » и « » в матче Фонбет Кубка России.

– Ты еще в прошлом сезоне стал своего рода кубковым вратарем, а Саша Селихов чаще играет в чемпионате страны. Это как-то озвучивалось тренерским штабом?

– Прямым текстом нам никто этого не объявлял, но время рассудило именно так. Понятно, что сейчас ситуация такая. Поэтому стараюсь с максимальной пользой для команды играть отведенное мне время. Футбольная жизнь быстротечна, все может измениться в любой момент, и к этому надо быть готовым.

– Комфортнее, когда понимаешь, что есть такое «разделение обязанностей»?

– Разницы нет. Мое дело – сыграть на максимуме в каждом из матчей, когда я окажусь в заявке. Конечно, хочется получать больше игровой практики, но есть решение тренерского штаба, которое обязан принимать любой игрок. При этом надо быть готовым в любой момент выйти на поле, так как футбол, как известно, непредсказуемый вид спорта.

– Твой кубковый статус закрепила дисквалификация Селихова, которую он получил за участие в потасовке на «Газпром Арене». Мы быстро забыли ту историю, а «Зенит» вспоминал о ней всю зиму. Как думаешь, почему?

– Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.

– За два кубковых матча с питерцами ты не пропустил с игры ни разу. В отличие от драки, это, наверное, вспомнить приятно?

– Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Каррере, когда я только дебютировал в Премьер-Лиге. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата, – сказал вратарь «Спартака».