Максименко о драке с «Зенитом»: «Если они считают нужным подавать жалобы, это их право. По мне, история уже в прошлом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Селихов Александр Максименко Футбол

Александр Максименко рассказал о драке игроков «Зенита» и «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

– Ты еще в прошлом сезоне стал своего рода кубковым вратарем, а Саша Селихов чаще играет в чемпионате страны. Это как-то озвучивалось тренерским штабом?

– Прямым текстом нам никто этого не объявлял, но время рассудило именно так. Понятно, что сейчас ситуация такая. Поэтому стараюсь с максимальной пользой для команды играть отведенное мне время. Футбольная жизнь быстротечна, все может измениться в любой момент, и к этому надо быть готовым.

– Комфортнее, когда понимаешь, что есть такое «разделение обязанностей»?

– Разницы нет. Мое дело – сыграть на максимуме в каждом из матчей, когда я окажусь в заявке. Конечно, хочется получать больше игровой практики, но есть решение тренерского штаба, которое обязан принимать любой игрок. При этом надо быть готовым в любой момент выйти на поле, так как футбол, как известно, непредсказуемый вид спорта.

– Твой кубковый статус закрепила дисквалификация Селихова, которую он получил за участие в потасовке на «Газпром Арене». Мы быстро забыли ту историю, а «Зенит» вспоминал о ней всю зиму. Как думаешь, почему?

– Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.

– За два кубковых матча с питерцами ты не пропустил с игры ни разу. В отличие от драки, это, наверное, вспомнить приятно?

– Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Каррере, когда я только дебютировал в Премьер-Лиге. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата, – сказал вратарь «Спартака».

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Ответ Дмитрий9779
Правильно,такое надо забывать и идти дальше.Но вопрос в том ,что Зенит просит за всех игроков.Массовой драки не было,никто кроме Родригао и Николссона не дрался,один подбежал Промеса пнул,второй со скамейки подлетел и поскользнулся, Барриос и Промес держали друг друга за грудки,какая же это драка.В Раменском была позеше,но там наказания были намного меньше.Пусть разбираются,если смягчат,всем же будет хорошо...кроме Григорьянца.
Всё норм😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Ильдар Фарукшин
Я про игроков Зенита, а так и мне как Максименко забыто
Правильно,такое надо забывать и идти дальше.Но вопрос в том ,что Зенит просит за всех игроков.Массовой драки не было,никто кроме Родригао и Николссона не дрался,один подбежал Промеса пнул,второй со скамейки подлетел и поскользнулся, Барриос и Промес держали друг друга за грудки,какая же это драка.В Раменском была позеше,но там наказания были намного меньше.Пусть разбираются,если смягчат,всем же будет хорошо...кроме Григорьянца.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
У хоккеистов кости каждый матч трещат и ни че, а футболисты сразу жалуются как девочки, обычный выплеск эмоций был, побадались да забыли, делов то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Про лицемерие говорит чел,который обвиняя других в своем глазу бревна не видит,почти в КАЖДОМ своем комментарии.
Вот это по питерски....когда нет аргументов, надо переходить на личность или на соседских коров...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Драка была? Была, значит КДК все правильно сделал, все честно. А вот почему шуты на комиссаре и судье написали про агрессивное поведение - непонятно. Вот на них и надо жаловаться, ибо работу свою неправильно выполнили получается. Ваш клуб просто до мелочи какой-то докопался в надежде на сокращение дисквалификаций, вот и всё.
Нет, массовой драки не было,как это трактуют в кдк.Николссон и Родригао это не массовая драка,Кто кому наносил удары кроме этих?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ mad butcher
Я так и не получил ответ на вопрос. Или написал не разборчиво? Ты не девочка? Обычно девочки пытаются увести разговор в другую плоскость, когда ответить не чего. Так дальше куда пойдете?
Я не сотрудник ФК Зенит,вопрос не по адресу.Я считаю,что это конечная инстанция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Драка была, но они пытаются сослаться на записки судей. Вообще Веллитона в свое время дисквалифицировали после матча, где он желтую с ЦСКА получил. Тогда он сначала 6 игр получил, потом сократили до трех. А еще Акинфеев чисто технически в том эпизоде не был вратарем, да и травму получил не из-за стыка напрямую, а косвенно(неудачно приземлился). Так что КДК может и изменить решение судей, плавали, знаем. Это можно расценивать как ошибку судей, а не ошибку КДК, ведь драка была и это всем очевидно. Но ладно это, ваши игроки(и руководители вроде тоже) жаловались на Промеса. Что-то я не припомню, чтобы спартаковцы жаловались на отсутствие дисквалификации кого-то из Зенита.
Не записки судей,а на протокол матча,подписанный комиссаром,инспектором и судьёй
Тогда пример драки в Раменском,там таких наказаний не было.
Почему тогда КДК полностью проигнорировало решение ЭСК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Ответ Дмитрий9779
Так ЭСК решила единогласно: https://m.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html Но что это имеет общего с обращение в CAS,там кстати про всех(шестерых) футболистов речь,там нет про "Промеса надо наказать".
Я про игроков Зенита, а так и мне как Максименко забыто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Так и комиссар и судья решили,что и указали в рапорте матча и подписали,а КДК наложил на всех наказание по другой статье регламента,там 6 матчей,Зенит и просит вернуться к тому что подписали.
Драка была? Была, значит КДК все правильно сделал, все честно.

А вот почему шуты на комиссаре и судье написали про агрессивное поведение - непонятно. Вот на них и надо жаловаться, ибо работу свою неправильно выполнили получается. Ваш клуб просто до мелочи какой-то докопался в надежде на сокращение дисквалификаций, вот и всё.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Valentin Kompaneytsev
Корректно. Ничего личного, ничего лишнего, всё по делу.
Это что Спартак накостылял что ль.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Ильдар Фарукшин
Своих комменты почитай зенитовцев. Там в каждом Промеса чуть не казнить
Так ЭСК решила единогласно:
https://m.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Но что это имеет общего с обращение в CAS,там кстати про всех(шестерых) футболистов речь,там нет про "Промеса надо наказать".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bedLaM
Ответ Ильдар Фарукшин
Своих комменты почитай зенитовцев. Там в каждом Промеса чуть не казнить
А это их любимое дело "стрелки переводить" называется.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Смешно...типы из одного города, организовавшие крики о загнивающем западе, обращаются с челобитной..., что здесь сами себя обижают...лицемеры...
Про лицемерие говорит чел,который обвиняя других в своем глазу бревна не видит,почти в КАЖДОМ своем комментарии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad butcher
Ответ Дмитрий9779
Написали и подписали одну статью регламента,а наказание вынесли по другой🤔Не больщики ли кбклуба здесь ратуют за честность и справедливость или это другое? Ну смотри,тебя осудили по статье за хулиганство,а в колонии решили,что ты должен за убийство присесть,куда дальше пойдешь?
Я так и не получил ответ на вопрос. Или написал не разборчиво?
Ты не девочка? Обычно девочки пытаются увести разговор в другую плоскость, когда ответить не чего.

Так дальше куда пойдете?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Да никто не жаловался.На что? Попросили изменить трактовку ДРАКА на ту,которая написана в протоколе матча и подписана инспектором и судьями,т е АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ"по этой статье регламента для ВСЕХ участников предусмотрены другие наказания. — ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. По-прежнему считаем, что причиной удаления ВСЕХ ШЕСТИ футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился в более высокую инстанцию.
Драка была, но они пытаются сослаться на записки судей. Вообще Веллитона в свое время дисквалифицировали после матча, где он желтую с ЦСКА получил. Тогда он сначала 6 игр получил, потом сократили до трех. А еще Акинфеев чисто технически в том эпизоде не был вратарем, да и травму получил не из-за стыка напрямую, а косвенно(неудачно приземлился). Так что КДК может и изменить решение судей, плавали, знаем. Это можно расценивать как ошибку судей, а не ошибку КДК, ведь драка была и это всем очевидно.

Но ладно это, ваши игроки(и руководители вроде тоже) жаловались на Промеса. Что-то я не припомню, чтобы спартаковцы жаловались на отсутствие дисквалификации кого-то из Зенита.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Ростов-на-Дону
Эту толкучку дракой назвать язык не поворачивается.
Так и комиссар и судья решили,что и указали в рапорте матча и подписали,а КДК наложил на всех наказание по другой статье регламента,там 6 матчей,Зенит и просит вернуться к тому что подписали.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Корректно. Ничего личного, ничего лишнего, всё по делу.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростов-на-Дону
Эту толкучку дракой назвать язык не поворачивается.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Да никто не жаловался.На что? Попросили изменить трактовку ДРАКА на ту,которая написана в протоколе матча и подписана инспектором и судьями,т е АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ"по этой статье регламента для ВСЕХ участников предусмотрены другие наказания. — ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. По-прежнему считаем, что причиной удаления ВСЕХ ШЕСТИ футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился в более высокую инстанцию.
Смешно...типы из одного города, организовавшие крики о загнивающем западе, обращаются с челобитной..., что здесь сами себя обижают...лицемеры...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Своих комменты почитай зенитовцев. Там в каждом Промеса чуть не казнить
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ mad butcher
Если CAS не поможет, куда дальше?
Написали и подписали одну статью регламента,а наказание вынесли по другой🤔Не больщики ли кбклуба здесь ратуют за честность и справедливость или это другое?
Ну смотри,тебя осудили по статье за хулиганство,а в колонии решили,что ты должен за убийство присесть,куда дальше пойдешь?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фантом
Ну да, ну да. Мы быстро забыли ту историю, вот и сейчас совсем ничего не помним и вопросы задаем не об этом. И так и продолжаем не помнить, раз в неделю как минимум.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad butcher
Ответ Дмитрий9779
Да никто не жаловался.На что? Попросили изменить трактовку ДРАКА на ту,которая написана в протоколе матча и подписана инспектором и судьями,т е АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ"по этой статье регламента для ВСЕХ участников предусмотрены другие наказания. — ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. По-прежнему считаем, что причиной удаления ВСЕХ ШЕСТИ футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился в более высокую инстанцию.
Если CAS не поможет, куда дальше?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Краткость сестра таланта. Молодец Саша
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий
Хорошо ответил Саша , не будем обращать внимание на эту болотную щелуху )) нужно заниматься своим делом . А так, что хотелось сказать примерно два одинаковых вратаря по уровню мастерства , ну Селихов может чуточку лучше , на мой взгляд )
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий