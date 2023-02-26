Максименко о драке с «Зенитом»: «Если они считают нужным подавать жалобы, это их право. По мне, история уже в прошлом»
Александр Максименко рассказал о драке игроков «Зенита» и «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.
– Ты еще в прошлом сезоне стал своего рода кубковым вратарем, а Саша Селихов чаще играет в чемпионате страны. Это как-то озвучивалось тренерским штабом?
– Прямым текстом нам никто этого не объявлял, но время рассудило именно так. Понятно, что сейчас ситуация такая. Поэтому стараюсь с максимальной пользой для команды играть отведенное мне время. Футбольная жизнь быстротечна, все может измениться в любой момент, и к этому надо быть готовым.
– Комфортнее, когда понимаешь, что есть такое «разделение обязанностей»?
– Разницы нет. Мое дело – сыграть на максимуме в каждом из матчей, когда я окажусь в заявке. Конечно, хочется получать больше игровой практики, но есть решение тренерского штаба, которое обязан принимать любой игрок. При этом надо быть готовым в любой момент выйти на поле, так как футбол, как известно, непредсказуемый вид спорта.
– Твой кубковый статус закрепила дисквалификация Селихова, которую он получил за участие в потасовке на «Газпром Арене». Мы быстро забыли ту историю, а «Зенит» вспоминал о ней всю зиму. Как думаешь, почему?
– Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.
– За два кубковых матча с питерцами ты не пропустил с игры ни разу. В отличие от драки, это, наверное, вспомнить приятно?
– Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Каррере, когда я только дебютировал в Премьер-Лиге. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата, – сказал вратарь «Спартака».
Тогда пример драки в Раменском,там таких наказаний не было.
Почему тогда КДК полностью проигнорировало решение ЭСК?
А вот почему шуты на комиссаре и судье написали про агрессивное поведение - непонятно. Вот на них и надо жаловаться, ибо работу свою неправильно выполнили получается. Ваш клуб просто до мелочи какой-то докопался в надежде на сокращение дисквалификаций, вот и всё.
https://m.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Но что это имеет общего с обращение в CAS,там кстати про всех(шестерых) футболистов речь,там нет про "Промеса надо наказать".
Ты не девочка? Обычно девочки пытаются увести разговор в другую плоскость, когда ответить не чего.
Так дальше куда пойдете?
Но ладно это, ваши игроки(и руководители вроде тоже) жаловались на Промеса. Что-то я не припомню, чтобы спартаковцы жаловались на отсутствие дисквалификации кого-то из Зенита.
Ну смотри,тебя осудили по статье за хулиганство,а в колонии решили,что ты должен за убийство присесть,куда дальше пойдешь?