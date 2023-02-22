Максименко сыграл на ноль в 5 из 7 матчей Кубка России

сыграл на ноль в 5 из 7 матчей текущего розыгрыша Фонбет Кубка России.

Сегодня голкипер « » оставил свои ворота в неприкосновенности в 1/4 финала Кубка России с « » (1:0). До этого Максименко не пропускал в матчах с «Крыльями Советов» (1:0), «Факелом» (3:0) и дважды с «Зенитом» – в сентябре (3:0) и в ноябре (0:0, по пенальти – 2:4).

Подробную статистику 24-летнего вратаря можно найти здесь.