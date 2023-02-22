Максименко сыграл на ноль в 5 из 7 матчей Кубка России

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Максименко Футбол

Александр Максименко сыграл на ноль в 5 из 7 матчей текущего розыгрыша Фонбет Кубка России.

Сегодня голкипер «Спартака» оставил свои ворота в неприкосновенности в 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:0). До этого Максименко не пропускал в матчах с «Крыльями Советов» (1:0), «Факелом» (3:0) и дважды с «Зенитом» – в сентябре (3:0) и в ноябре (0:0, по пенальти – 2:4).

Подробную статистику 24-летнего вратаря можно найти здесь.

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8 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Максименко с 5 -ю сухарями из 7 матчей на Кубок..
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Дмитрий Агалаков
Похудел он, конечно, здо́рово.
+3
0
+3
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.ru
Владислав Безбородов: И ещё сыграет...
0
-2
-2
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Sajres_Smit
Ответ Евгений Кошелек
Мне интересно, Кто-нибудь когда-нибудь заставит Максименко играть на выходах? Или он к линии ворот приклеен.
И мяч бы ему ещё по-точнее вводить хоть руками хоть ногами. Особенно ногами.
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0
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Максименко всё же, не ровня и наверное не будет на равне с Селиховым, слишком пассивен был в моменте с отменённым голом, может быть замёрз...
+5
-1
+4
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Евгений Кошелек
Мне интересно, Кто-нибудь когда-нибудь заставит Максименко играть на выходах? Или он к линии ворот приклеен.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Сегодня Саше конечно знатно подВАРтило!
+1
-3
-2
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Кротков Павел
Уверенность ему не помешает
+9
0
+9
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