Анчелотти после 1:1 с «Атлетико»: «Не прощаемся с Ла Лигой. «Реал» устал ментально – у нас 17 игр за 50 дней»

ответил на вопрос об усталости «Реала» после 1:1 с « » в Ла Лиге.

«В Ла Лиге все стало еще сложнее, но мы не прощаемся. «Реал» должен бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.

Мы пропустили гол из-за качеств соперника. Гризманн невероятен, а Хименес очень хорошо бьет. У них случилось такое же в моменте с Альваро.

Я не думаю, что это физическая усталость. Скорее, ментальная. И это нормально, ведь мы провели 17-й матч за 50 дней», – сказал главный тренер « ».