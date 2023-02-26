Анчелотти после 1:1 с «Атлетико»: «Не прощаемся с Ла Лигой. «Реал» устал ментально – у нас 17 игр за 50 дней»
Карло Анчелотти ответил на вопрос об усталости «Реала» после 1:1 с «Атлетико» в Ла Лиге.
«В Ла Лиге все стало еще сложнее, но мы не прощаемся. «Реал» должен бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.
Мы пропустили гол из-за качеств соперника. Гризманн невероятен, а Хименес очень хорошо бьет. У них случилось такое же в моменте с Альваро.
Я не думаю, что это физическая усталость. Скорее, ментальная. И это нормально, ведь мы провели 17-й матч за 50 дней», – сказал главный тренер «Реала».
удар и толчок:
"При ударе кинетическая энергия переходит в потенциальную (полностью или частично).
При толчке используется потенциальная энергия , с целью придания толкаемому телу кинетической энергии.
Ну или в ударе сначала хотя бы одно из тел движется, а потом происходит соприкосновение тел.
А в толчке тела изначально соприкосновенны и находятся относительно друг друга в покое, а потом происходит изменение силы воздействия одного тела на другое"
а теперь тест на зрение: есть изначальное соприкосновение тел?
https://youtu.be/Kk42zENHRxI
Такими ноунеймами были Вини и Родриго.
Так что пусть дальше пытается выиграть ЛЧ, а чемпионат болелы Реала могут смотреть уже без особых эмоций.
К фолам, влекущим за собой красную карточку в футболе, относятся:
-«фол последней надежды»
-очень грубая игра (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой)
-УДАР (плевок, оскорбление и т. п.) другого участника матча / персонала команды / болельщика
Карло должен на свои деньги игроков покупать?
"Нарушения, наказуемые ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
Игроку выносится предупреждение, если он виновен в:
• затягивании возобновления игры
• демонстрации несогласия словом или действием
• выходе, возвращении или умышленном покидании поля без разреше-
ния судьи
• несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры «спорным»
мячом, угловым, штрафным/свободным ударом или вбрасыванием мяча
• систематическом нарушении Правил игры (не существует точного числа
или характеристик нарушений, чтобы считать их систематическими)
• НЕСПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ"
читай букварь.
Особенно забавляют всякие бурелы-гуркифутбола-ригоберы, чей клубец вылетел с ЛЕ после левой пенки и которые вообще не появлялись ни под одной новостью своего кабинета,зато сейчас всплыли)