Анчелотти после 1:1 с «Атлетико»: «Не прощаемся с Ла Лигой. «Реал» устал ментально – у нас 17 игр за 50 дней»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти ответил на вопрос об усталости «Реала» после 1:1 с «Атлетико» в Ла Лиге.

«В Ла Лиге все стало еще сложнее, но мы не прощаемся. «Реал» должен бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.

Мы пропустили гол из-за качеств соперника. Гризманн невероятен, а Хименес очень хорошо бьет. У них случилось такое же в моменте с Альваро.

Я не думаю, что это физическая усталость. Скорее, ментальная. И это нормально, ведь мы провели 17-й матч за 50 дней», – сказал главный тренер «Реала».

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46 комментариев

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Rashid Egintkhoev
Ответ QWertY
Нытик. Тот же Тен Хаг с таким же трудным календарем заявляет, что игрокам наооборот в кайф играть матчи вместо тренировок
Одно дело играть, другое выигрывать.
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Z Pobeda
Нытик
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Илья Игнатьев
Ответ Костя Киреев
Анчи изо всех сил старается делать хорошую мину при плохой игре. Ну не тренер он для длинных дистанций. За 9 лет в Милане 1 чемпионство. Еле-еле на 1 очко опередил МЮ, из которого только что ушел КриРо, в Реале 1 чемпионство. Баварию и ПСЖ не беру в расчет, там надо постараться, что бы чемпионство не выиграть. Так что пусть дальше пытается выиграть ЛЧ, а чемпионат болелы Реала могут смотреть уже без особых эмоций.
Карло вообще переоценённый тренер. Надо постараться, чтобы тебя выперли из Баварии. Для ЛЧ хорош, как и сам Реал
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Butrymovich Mikalai
Ответ f0rmoceft
Это и есть неспортивное поведение, читать не умеешь?)
)))) продолжаем наш урок , тема занятия

удар и толчок:

"При ударе кинетическая энергия переходит в потенциальную (полностью или частично).

При толчке используется потенциальная энергия , с целью придания толкаемому телу кинетической энергии.

Ну или в ударе сначала хотя бы одно из тел движется, а потом происходит соприкосновение тел.

А в толчке тела изначально соприкосновенны и находятся относительно друг друга в покое, а потом происходит изменение силы воздействия одного тела на другое"

а теперь тест на зрение: есть изначальное соприкосновение тел?

https://youtu.be/Kk42zENHRxI
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KerroChelsea
Ответ cektor
Сегодня будет +10 )
Скажет, что сезон длинный и шансы есть. Через месяц после +18 скажет, что ничего еще не решено, шансы есть 😁
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f0rmoceft
Ответ Butrymovich Mikalai
)))) так ты же писал про неспортивное поведение, а теперь переобуваешься на УДАР )))) .
Это и есть неспортивное поведение, читать не умеешь?)
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Игорь Новиков
Ответ KerroChelsea
Так пора перестать потакать Пересу, который бабки зажал. Взял ноунэйма за оверпрайс, и тот будет не скоро.
А что Анчи должен делать? Публично критиковать Переса? Это маразм.

Такими ноунеймами были Вини и Родриго.
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tankist231
Ответ QWertY
Нытик. Тот же Тен Хаг с таким же трудным календарем заявляет, что игрокам наооборот в кайф играть матчи вместо тренировок
Да играть всегда легче чем тренироваться, это тупо отмазки, играть через 2 дня на третий, нормальный график для спортсмена
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KerroChelsea
Ответ Игорь Новиков
В этом сезоне как раз Анчелотти использует ротацию. Просто больше выпускать некого. Карло должен на свои деньги игроков покупать?
Так пора перестать потакать Пересу, который бабки зажал. Взял ноунэйма за оверпрайс, и тот будет не скоро.
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Костя Киреев
Анчи изо всех сил старается делать хорошую мину при плохой игре. Ну не тренер он для длинных дистанций. За 9 лет в Милане 1 чемпионство. Еле-еле на 1 очко опередил МЮ, из которого только что ушел КриРо, в Реале 1 чемпионство. Баварию и ПСЖ не беру в расчет, там надо постараться, что бы чемпионство не выиграть.
Так что пусть дальше пытается выиграть ЛЧ, а чемпионат болелы Реала могут смотреть уже без особых эмоций.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Джони Уай
Щас набросятся глоры и фанатики, но вопрос к адекватным болельщикам. Вы правда считаете, что удаление левое? Я не смотрел вчера второй тайм и по комментариям думал, что там левейшее удаление. Посмотрел обзор и что я там увидел? Корреа умышленно ударил Рюдигера локтем в грудь. Почему это не красная? Нужно измерять силу удара? Или только по лицу удаление, а в остальные места можно? Типичная для Атлетико грязная игра, но на этот раз попались и получили. А виноват Реал.
Глоры - лучше знают по их мнению. Для них на Бальде пенальти был в матче с Мю
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Butrymovich Mikalai
Ответ f0rmoceft
Красная карточка предъявляется за особо грубое нарушение правил игры или неспортивное поведение, в частности, преднамеренный удар или оскорбление. К фолам, влекущим за собой красную карточку в футболе, относятся: -«фол последней надежды» -очень грубая игра (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой) -УДАР (плевок, оскорбление и т. п.) другого участника матча / персонала команды / болельщика
)))) так ты же писал про неспортивное поведение, а теперь переобуваешься на УДАР )))) .
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cektor
Сегодня будет +10 )
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Владимир Владимир
А мне кажется, что Реалу просто неинтересно в чемпионате играть.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Джони Уай
Плюсую. Собрались неадекватные фанатики, устроили шум и все за ними повторяют. Тут красная не за то каким получился удар, а за умысел. Удар говорят слабый)) Давайте тогда статистику акцентированных ударов вводить как в ММА)
это Бобров неадекватный получается? )))) потому что его мнение не совпадает с вашим ?? ))))
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tankist231
У меня 15 смен за 30 дней по 12 часов и ни че, работаю и получаю я Карло, в год, как ты в день, не бесите обычных работяг словами о том как вы устали, все болельщики только мечтать могут о такой усталости за такие деньги, вот реально, выбрать свою работу или играть в футбол за эти же деньги, я бы выбрал футбол, в футбол и за бесплатно в кайф играть
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f0rmoceft
Ответ Butrymovich Mikalai
неспортивное поведение всегда красная , ага ..... понимаю....правила читать даже и не пробовали "Нарушения, наказуемые ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ Игроку выносится предупреждение, если он виновен в: • затягивании возобновления игры • демонстрации несогласия словом или действием • выходе, возвращении или умышленном покидании поля без разреше- ния судьи • несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры «спорным» мячом, угловым, штрафным/свободным ударом или вбрасыванием мяча • систематическом нарушении Правил игры (не существует точного числа или характеристик нарушений, чтобы считать их систематическими) • НЕСПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ" читай букварь.
Красная карточка предъявляется за особо грубое нарушение правил игры или неспортивное поведение, в частности, преднамеренный удар или оскорбление.

К фолам, влекущим за собой красную карточку в футболе, относятся:

-«фол последней надежды»
-очень грубая игра (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой)
-УДАР (плевок, оскорбление и т. п.) другого участника матча / персонала команды / болельщика
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Игорь Новиков
Ответ Butrymovich Mikalai
" Ударом то, что сделал Корреа, можно назвать с натяжкой. Скорее он попытался отпихнуть здоровенного Рюдигера. Футболист «Атлетико» попал сопернику в область груди, а не в лицо. В России, если судить по нескольким эпизодам из первой части чемпионата страны, за такой фол, скорее всего, показали бы желтую карточку." Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" "64-я минута. Удаление Корреа выглядит спорно. Ударом это назвать не могу. Отпихнул. У нас максимум желтая. И то не всегда. " Алё, реф. так норм ? или надо что-то пояснить ?
Отпихивают рукой. А тут был удар локтем.
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Blanco
Раскукаркались хейтеры Мадрида. Наконец-то появился повод заявить о себе на весь мир.
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Игорь Новиков
Ответ Evgen_Hazard
Полетели отмазки. А игроков покупать пробовали? 17 игр у них. Так ротацию надо применять, а то выходят одни и те же деды.
В этом сезоне как раз Анчелотти использует ротацию. Просто больше выпускать некого.

Карло должен на свои деньги игроков покупать?
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Andria Managadze
Ответ laudrup
А, сейчас есть равноценная замена Модричу и Бензема? На мой взгляд, Анчи сказал всё по фактам. Тем более, что, как раз в этом матче была ротация. Начо, Кросс, Ассенсио и не играли в основе с Ливерпулем, Модрич и Камавинга играли, и вышли на замену.
есть молодняк как Альваро Родригес Серхио Аррибас например не знаю многие люди из академии а ты говоришь ротацию не может анчи сделать пусть дадит шанс Азару и молодняку
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Butrymovich Mikalai
Ответ f0rmoceft
Отпихнуть? Он с размаха ударил, алло! Пересмотри эпизод на ютубе, там все очевидно. И не важно в лицо или в грудь. Не спортивное поведение, а за это всегда красная. Азы надо знать
неспортивное поведение всегда красная , ага ..... понимаю....правила читать даже и не пробовали

"Нарушения, наказуемые ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ

Игроку выносится предупреждение, если он виновен в:

• затягивании возобновления игры

• демонстрации несогласия словом или действием

• выходе, возвращении или умышленном покидании поля без разреше-

ния судьи

• несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры «спорным»

мячом, угловым, штрафным/свободным ударом или вбрасыванием мяча

• систематическом нарушении Правил игры (не существует точного числа

или характеристик нарушений, чтобы считать их систематическими)

• НЕСПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ"

читай букварь.
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Константин Симкин
Судейский мешок, ещё че то про Барсу смеют говорить, но ниче справедливость в конце сезона восторжествует я надеюсь, а то это уже не в какие рамки не влезает
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f0rmoceft
Ответ Butrymovich Mikalai
))) а если упал и попал локтем в ногу тоже КК? вы правила вообще читали ?
Ну давай выкатывай правила умник)
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белошип
Ответ Джони Уай
Щас набросятся глоры и фанатики, но вопрос к адекватным болельщикам. Вы правда считаете, что удаление левое? Я не смотрел вчера второй тайм и по комментариям думал, что там левейшее удаление. Посмотрел обзор и что я там увидел? Корреа умышленно ударил Рюдигера локтем в грудь. Почему это не красная? Нужно измерять силу удара? Или только по лицу удаление, а в остальные места можно? Типичная для Атлетико грязная игра, но на этот раз попались и получили. А виноват Реал.
Да чистая там красная,просто глоры любителей заносить судьям и другие обиженные хейтеры,долго ждали такую новость чтобы изрыгнуть г-на на лучший клуб в истории футбола
Особенно забавляют всякие бурелы-гуркифутбола-ригоберы, чей клубец вылетел с ЛЕ после левой пенки и которые вообще не появлялись ни под одной новостью своего кабинета,зато сейчас всплыли)
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