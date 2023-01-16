Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Колумбийская певица живет в Барселоне рядом с родителями Жерара Пике. Ранее Шакира и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек о расставании певицы и бывшего игрока «Барселоны». 

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

В песне Шакиры есть следующие строки: «Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами». 

По данным La Vanguardia, поп-исполнительница несколько раз на большой громкости включала свой новый трек, чтобы родители Пике могли его услышать. Свидетели также сообщают, что на балкон певица выставила ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови Шакиры.

Брат Шакиры, которого журналисты застали у входа в дом, объяснил громкую музыку тем, что семья празднует успех новой песни певицы. Трек набрал более 33 млн просмотров на YouTube меньше чем за сутки.

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

 

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17 комментариев

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Arthas Northman
Что вы хотели от бабищи,которая распихивает толпу детей в парке аттракционов?
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Boni Jek
Шакира поехала, причём явно
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Muhammad Juraev
Никак не может забыть Пике..
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здоровяк
Ответ Alexander Yavriantz
Совсем крышу сорвало?) Пусть обратится за помощью к Погба и его шаману.
Пока юзеры возмущаются и пишут про сорвало крышу, Шакира монетизирует развод с Пике и хорошенько подзаработает
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Deathspell Omega
Устроили тут латиноамериканский сериал...
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Злобный Конь
Какая же она позорная
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Плеймейкер87
Мстящая женщина - это опасно
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Headly
Кукушка от неё походу сбежала. Ну или журналюхи как всегда новости из ничего создают
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Tollie
Ответ Alexander Yavriantz
Совсем крышу сорвало?) Пусть обратится за помощью к Погба и его шаману.
судя по её действиям, ей скорее надо к Лукаку и его "шаману" обратиться. чтоб он её отшаманил по полной.

налицо явный недошаман у колумбийской перечницы.
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Вадим flanec
Детсад прям какой-то.
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Nogoi89
Вот это новости! Долгожданные!
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Raul14
Ответ Zlatan Ibra
Шакира вышла на балкон покурить, а её местные журналисты уже ведьмой оклеймили
Она не курит
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Alexander Yavriantz
Совсем крышу сорвало?) Пусть обратится за помощью к Погба и его шаману.
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atomio
одолжила куклу у Мартинеса, фотку тока переклеила
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X97
Как же она за*бала, наверное хочет вернуться к Пике)
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Zlatan Ibra
Шакира вышла на балкон покурить, а её местные журналисты уже ведьмой оклеймили
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Мадрид наказывает!
Топчет полено по всем фронтам))
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