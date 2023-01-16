Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Колумбийская певица живет в Барселоне рядом с родителями . Ранее Шакира и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек о расставании певицы и бывшего игрока «Барселоны».

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

В песне Шакиры есть следующие строки: «Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами».

По данным La Vanguardia, поп-исполнительница несколько раз на большой громкости включала свой новый трек, чтобы родители Пике могли его услышать. Свидетели также сообщают, что на балкон певица выставила ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови Шакиры.

Брат Шакиры, которого журналисты застали у входа в дом, объяснил громкую музыку тем, что семья празднует успех новой песни певицы. Трек набрал более 33 млн просмотров на YouTube меньше чем за сутки.

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