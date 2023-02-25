«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство». Агент бразильца о натурализации

Агент Вендела высказался о возможном получении игроком российского паспорта.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам « » Малкому и Клаудиньо.

«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно», – заявил Тиаго Рибейро.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?