«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство». Агент бразильца о натурализации

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты натурализация Вендел Футбол

Агент Вендела высказался о возможном получении игроком российского паспорта.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно», – заявил Тиаго Рибейро.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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31 комментарий

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Антон Фалафель
Взял бы паспорт, еслиб не кинули банан
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Pol Belov
Ответ Саша Пушкин
По предварительной информации негодяй, кинувший банан, сначала планировал запустить в этого Вендела огурцом, но глядя на то, сколько они стоят нынче в российских магазинах взял банан. Тут нет расизма! Посмотрите на цены, до чего Кремль страну довел!
зачетно... хотя, скорее всего, огурец был соленным и быв употреблён на закуску - оказался заменен на банан... бананом закусывать не с руки... вообщем - русским огурцы, бразильцам бананы... реально никакого расизма...
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Fc Sm
https://youtu.be/OiaPRirCEqQ
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Kit244098
Ответ tyuiop tyuiop
у них по контракту запрещена приостановка
А это форсмажор. Вся демократическая футбольная общественность такое решение поддержит. К бабке не ходи))
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Svobodu Mne
Ответ GLASGOW
Новоиспечённым россиянам Балкону и Клаве дали больше денег по новым контрактам, а Винделю не дали. Виндель обиделсо. Теперь будет жаловаться на банан, пока ему тоже не поднимут до 6-7 миллионов евро, украденных у русского народа денег.
Антоха за зп гражданство получит?
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justburn
Ответ Милчик
ну неееет, может он все таки передумает??? Пусть ОАО Газпром накинет ему еще пару нолей к зп
Сможешь объяснить, зачем это Газпрому, учитывая, что они по-прежнему остаются легионерами
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tyuiop tyuiop
Ответ Kit244098
Агент работает. Появилась отличная возможность приостановить контракт)) Зы. Эрфеэсники верны себе - всех побочек, как всегда, не просчитали))
у них по контракту запрещена приостановка
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Милчик
ну неееет, может он все таки передумает??? Пусть ОАО Газпром накинет ему еще пару нолей к зп
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anastasia Krugova
Ответ Саша Пушкин
По предварительной информации негодяй, кинувший банан, сначала планировал запустить в этого Вендела огурцом, но глядя на то, сколько они стоят нынче в российских магазинах взял банан. Тут нет расизма! Посмотрите на цены, до чего Кремль страну довел!
аххахаха))))))
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Злодей Спб
Надо было этот вопрос задать до матча и банана.
Может он уже документы отправил, а теперь отозвал, после такой выходки болельщиков.
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Хотят Малкомов и Клаудинский, не хочет Вендел - плевать.

А вот то, что им(а так-же Депардье, Сигалу) паспорт просто так дают - нездоровая тема.
Проблема не в бразильцах их хотелках, не хотелках, а в другом русле. А ты все о их выборе.
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Momos
Получит чип и паспорт питомца - добавил агент.
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Michael Boldyrev
Ответ Саша Пушкин
По предварительной информации негодяй, кинувший банан, сначала планировал запустить в этого Вендела огурцом, но глядя на то, сколько они стоят нынче в российских магазинах взял банан. Тут нет расизма! Посмотрите на цены, до чего Кремль страну довел!
нет, огурец у него был и был припасен для Малкома и Кладиньо...В граждан - огурец, в иностранцев - банан. Ближе был иностранец.
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JealousNobody
как-нибудь переживём
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GerbertS
он что, бананы не любит?
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Саша Пушкин
Ответ GLASGOW
Новоиспечённым россиянам Балкону и Клаве дали больше денег по новым контрактам, а Винделю не дали. Виндель обиделсо. Теперь будет жаловаться на банан, пока ему тоже не поднимут до 6-7 миллионов евро, украденных у русского народа денег.
Не стоит забывать про Барриоса, которому по выслуги лет в мешке тоже могли бы и предложить заветный и такой желанный паспорт.
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Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
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сосед царя
А что, кто - то заставлял? Личное дело каждого.
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Александр Жердин
По факту, Вендел - мотор Зенита. Как правило, все атаки разгоняет именно он. Все говорят и пишут про Малкома и Клаудиньо, а по мне Вендел и Барриос два самых ценных игрока., а не получившие гражданство. Думаю, после завершения сезона он уедет, как ни прискорбно.
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АРТУР АЛИЕВ
Никогда не говори никогда. А. Миллер
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Вратарь Бага
Вендел не хочет российское гражданство, ну как теперь жить.
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Саша Пушкин
Ответ Kit244098
Агент работает. Появилась отличная возможность приостановить контракт)) Зы. Эрфеэсники верны себе - всех побочек, как всегда, не просчитали))
По предварительной информации негодяй, кинувший банан, сначала планировал запустить в этого Вендела огурцом, но глядя на то, сколько они стоят нынче в российских магазинах взял банан.
Тут нет расизма! Посмотрите на цены, до чего Кремль страну довел!
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cmorblr
Судя по развитию событий, надо получать эквадорское
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Hong Kil
Обидели конечно Вендела сегодня. Ну и вот!
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GLASGOW
Ответ Саша Пушкин
А чего так? Банан показался неспелым?
Новоиспечённым россиянам Балкону и Клаве дали больше денег по новым контрактам, а Винделю не дали. Виндель обиделсо. Теперь будет жаловаться на банан, пока ему тоже не поднимут до 6-7 миллионов евро, украденных у русского народа денег.
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