«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство». Агент бразильца о натурализации
Агент Вендела высказался о возможном получении игроком российского паспорта.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно», – заявил Тиаго Рибейро.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Может он уже документы отправил, а теперь отозвал, после такой выходки болельщиков.
А вот то, что им(а так-же Депардье, Сигалу) паспорт просто так дают - нездоровая тема.
Проблема не в бразильцах их хотелках, не хотелках, а в другом русле. А ты все о их выборе.
Тут нет расизма! Посмотрите на цены, до чего Кремль страну довел!