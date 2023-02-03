Агент: «Вендел решил остаться в «Зените», хотя в клуб поступало несколько предложений»
Агент Вендела опроверг информацию о том, что хавбек может покинуть «Зенит».
«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.
«Фламенго» — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», — сказал Чезаре Барбьери.
По той же причине ПСЖ не смогли забрать Малкома бесплатно.Юридически накажут если нарушат эти правила.При чем накажут не только тех кто решил уйти,но и тех куда,там все это расписано,достаточно прочитать...а да,и понять конечно.