Агент: «Вендел решил остаться в «Зените», хотя в клуб поступало несколько предложений»

Агент Вендела опроверг информацию о том, что хавбек может покинуть « ».

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.

« » — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», — сказал Чезаре Барбьери.