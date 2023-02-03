Агент: «Вендел решил остаться в «Зените», хотя в клуб поступало несколько предложений»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Агент Вендела опроверг информацию о том, что хавбек может покинуть «Зенит».

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.

«Фламенго» — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», — сказал Чезаре Барбьери.

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16 комментариев

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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий9779
Если доп.соглашение было подписано до 30.06.22 то это будет считаться нарушением разрешения ФИФА и УЕФА приостанавливать контракты. По той же причине ПСЖ не смогли забрать Малкома бесплатно.Юридически накажут если нарушат эти правила.При чем накажут не только тех кто решил уйти,но и тех куда,там все это расписано,достаточно прочитать...а да,и понять конечно.
Никого не накажут.. для России у запада свои правила… если их нет, то они в любой спорный момент появятся… вы как дети хлопаете глазами и радуетесь грамотности своих юристов.. напрасно.. надо надеятся только на совесть футболистов…
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Igor Gor
Ответ Пьяный Погрребняк
Как мне кажется, это оспорить 5 секунд, никакой штраф в таком случае не навяжут. Тут исключительно добровольное согласие и красивый контракт.
Я думаю что там стоит пункт у России хорошие отношения с Президентом Бразилии последствия будут нехорошии
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пьяный Погрребняк
Ответ Дмитрий9779
Если доп.соглашение было подписано до 30.06.22 то это будет считаться нарушением разрешения ФИФА и УЕФА приостанавливать контракты. По той же причине ПСЖ не смогли забрать Малкома бесплатно.Юридически накажут если нарушат эти правила.При чем накажут не только тех кто решил уйти,но и тех куда,там все это расписано,достаточно прочитать...а да,и понять конечно.
Интересно, поищу информацию
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Виктор
Ну расскажи нам, какую медальку дают за участие в пути РПЛ?
Очевидно же!Напишут в Википедию,что чемпионы группы,как про первое место после 5 туров чемпионата.
+2
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Дмитрий9779
Ответ Пьяный Погрребняк
Я думаю, этот пункт ничего не значит, он может уйти в любой момент, ФИФА и УЕФА никак их не накажут. Его держат деньгами, очень хорошими деньгами. Не осуждаю это, просто такие мысли.
Если доп.соглашение было подписано до 30.06.22 то это будет считаться нарушением разрешения ФИФА и УЕФА приостанавливать контракты.
По той же причине ПСЖ не смогли забрать Малкома бесплатно.Юридически накажут если нарушат эти правила.При чем накажут не только тех кто решил уйти,но и тех куда,там все это расписано,достаточно прочитать...а да,и понять конечно.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Ответ Иван Новиков
Его понять можно - не каждый год есть возможность сыграть в пути регионов Кубка России.
Ну расскажи нам, какую медальку дают за участие в пути РПЛ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пьяный Погрребняк
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Как вы так быстро человека определили? Как-то это не красиво с вашей стороны.
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Кагов
Венюдел ключевой игрок Зенита сейчас, ведёт игру, смотрел его игру на стадионе, нельзя пока его терять!
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Денис Олегович
Ну объективно лучше уж сидеть на жирном контракте в Питере, чем ехать в Бразилию сейчас. Вендел летом должен уходить в топ-5, если нас каким-то чудом не вернут в еврокубки. И уходить должен в околотоп по-любому. В том же Юве точно не затерялся бы, пока там всякие Маккенни играют. Ну или Ливерпуль. Уж лямов 30 они найти летом способны.
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Виктор
Ответ Vlad Emelin
Я думаю там пункт, который касается непосредственно самого футболиста. Грубо говоря: мы тебе даём ещё n-лямов, если не уйдёшь. Или какой-то штраф крупный.
Комментарий удален
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Пьяный Погрребняк
Ответ Vlad Emelin
Я думаю там пункт, который касается непосредственно самого футболиста. Грубо говоря: мы тебе даём ещё n-лямов, если не уйдёшь. Или какой-то штраф крупный.
Как мне кажется, это оспорить 5 секунд, никакой штраф в таком случае не навяжут. Тут исключительно добровольное согласие и красивый контракт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dudufufu
С детства за Газпром, будем объективны
+6
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valderoma
Бабло капает, в основном составе... А там неизвестность, таких звёзд, как он, целая команда. Можно и обжечься...
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Ответ Пьяный Погрребняк
Я думаю, этот пункт ничего не значит, он может уйти в любой момент, ФИФА и УЕФА никак их не накажут. Его держат деньгами, очень хорошими деньгами. Не осуждаю это, просто такие мысли.
Я думаю там пункт, который касается непосредственно самого футболиста. Грубо говоря: мы тебе даём ещё n-лямов, если не уйдёшь. Или какой-то штраф крупный.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пьяный Погрребняк
Ответ Vlad Emelin
Зенит, конечно, грамотно сделал с пунктом, который отменяет приостановку контракта в России Фифа)
Я думаю, этот пункт ничего не значит, он может уйти в любой момент, ФИФА и УЕФА никак их не накажут. Его держат деньгами, очень хорошими деньгами. Не осуждаю это, просто такие мысли.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Зенит, конечно, грамотно сделал с пунктом, который отменяет приостановку контракта в России Фифа)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Новиков
Его понять можно - не каждый год есть возможность сыграть в пути регионов Кубка России.
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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