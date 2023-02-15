Билеты на матч «Волга» – «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги.

Ране стало известно, что « » и « » сыграют матч 1/4 финала Фонбет Кубка России в Ульяновске – комиссию устроило качество поля. До этого сообщалось о возможном переносе игры на другой стадион.

По информации Metaratings.ru, цена билетов составит 1000 рублей. Ожидается, что все билеты на восьмитысячный стадион в Ульяновске будут раскуплены. На матчи в Ульяновске билеты стоят 200 рублей.

Из-за повышенного ажиотажа в городе откроют две бесплатные фан-зоны, где можно будет посмотреть матч. Одна из зон будет открыта в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена», где проводит домашние матчи команда по хоккею с мячом «Волга», а вторая появится на стадионе «Старт».

Матч запланирован на 25 февраля.

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