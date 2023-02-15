Билеты на матч «Волга» – «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Волга Ульяновск стадион Труд Ульяновск деньги Футбол

Билеты на матч «Волга» – «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги.

Ране стало известно, что «Зенит» и «Волга» сыграют матч 1/4 финала Фонбет Кубка России в Ульяновске – комиссию устроило качество поля. До этого сообщалось о возможном переносе игры на другой стадион.

По информации Metaratings.ru, цена билетов составит 1000 рублей. Ожидается, что все билеты на восьмитысячный стадион в Ульяновске будут раскуплены. На матчи Первой лиги в Ульяновске билеты стоят 200 рублей.

Из-за повышенного ажиотажа в городе откроют две бесплатные фан-зоны, где можно будет посмотреть матч. Одна из зон будет открыта в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена», где проводит домашние матчи команда по хоккею с мячом «Волга», а вторая появится на стадионе «Старт».

Матч запланирован на 25 февраля.

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8 комментариев

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Burel
а в питере сто рублей или вообще бесплатно бюджетникам
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Дмитрий9779
А смысл,основы все равно не будет из за дисквалификаций и повреждений.
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Двоечник
Популярность Волги за межсезонье среди болельщиков небывало взлетела
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Не каждый день в город заезжает шапито.
Казалось бы,при чем здесь Спартак.
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samarskij-kuzmich
Ну логично. Как никак 1/4 финала Кубка. Спрос на билеты будет очень высокий.
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Виталик Украинский
Ответ Иван Новиков
Не каждый день в город заезжает шапито.
На КБ середняк оставили бы 200 р.
+4
0
+4
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Иван Новиков
Не каждый день в город заезжает шапито.
0
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-5
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mahurat
Наценка на погоду, наверное.
+1
-1
0
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