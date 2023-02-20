«Караваев носится как лань безрогая, не останавливаясь. В «Зените» всех можно опасаться». Хавбек «Волги» Ефремов о матче Кубка

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Александр Ерохин Вячеслав Караваев Дмитрий Ефремов Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Футбол

Хавбек «Волги» Дмитрий Ефремов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Клуб из Ульяновска примет «Зенит» в 1/4 финала Фонбет Кубка России 25 февраля.

– Как мы готовы к игре с «Зенитом», покажет сама игра. Мы всю подготовку ко второй части сезона провели в Турции, тут были сборы. Конечно, все соскучились по официальным матчам – там другой адреналин, другая ответственность. Товарищеские игры не идут ни в какое сравнение.

– Чего ждете от матча с «Зенитом»?

– Ну «Зенит» уже четыре раза подряд выиграл чемпионат России. Понятно, что тяжело с ними тягаться. Там человек 25 в составе, все стоят друг друга. То, что у них трое дисквалифицированных не приедут играть с ними, никак не скажется на качестве этой команды.

Мы должны показать, на что способны. Главное, не испугаться. Все решается на поле, а не на бумаге. Наш козырь – характер, самоотдача. Тем более что играем на своем стадионе.

– Хорошо, если бояться никого не нужно, то кого в «Зените» стоит опасаться? Кто представляет наибольшую угрозу?

– Там всех можно опасаться. Друга моего Караваева можно опасаться – он носится как лань безрогая, не останавливаясь. В «Зените» много людей высокого качества.

Если не смогут сыграть Малком, Барриос, то у них есть Клаудиньо, Вендел. На скамейке сидят футболисты, игравшие в сборной. Тот же Ерохин выходит и забивает без проблем.

– Как раз сегодня стало известно, что Караваев договорился о продлении контракта с «Зенитом».

– А чего бы ему не продлить? Сейчас в пятый раз чемпионом России станет, и можно заканчивать, – сказал Ефремов.

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4 комментария

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ЛеваяНогаХалка
Ответ В Питере Пять
Откуда люди берут постоянно 25 человек в составе? У Зенита на матчах, порой, скамейка короче, чем у соперников из нижней части таблицы. Ну человек 17 полевых может наберётся. Так это и не много.
Ровно 20, не считая молодых
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Marienburg
Поддержу, хорошо бы по заветам Ефремова все решить на поле, а не на катке
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CoMoBo3
У Караваева это "семейное" (позиционное), от Смольникова, носится так же, с примерно таким же кпд 😎
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В Питере Пять
Откуда люди берут постоянно 25 человек в составе? У Зенита на матчах, порой, скамейка короче, чем у соперников из нижней части таблицы. Ну человек 17 полевых может наберётся. Так это и не много.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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