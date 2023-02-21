«На хоккее с мячом всегда наливали – в Ульяновске можно выпить, закусить, согреться, папа рассказывал. И на футболе люди умудряются нажраться». Хавбек «Волги» Ефремов перед матчем с «Зенитом»

Теги Зенит болельщики премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Волга Ульяновск Дмитрий Ефремов Футбол

Дмитрий Ефремов, рассказал, в каких условиях пройдет матч с «Зенитом» в Ульяновске.

– Я надеюсь, снега там не будет. А то еще матч отменят. Полный стадион соберется, даже за стадионом будут люди стоять. Многие же не видели вживую, как играет «Зенит». Этот матч  очень статусный.

Люди будут поддерживать нашу команду, но и болельщики «Зенита», думаю, приедут. Наверное, организаторы придумают какой-то интересный перфоманс. Это, конечно, будет не то, к чему привыкли на стадионах «Зенита» и «Спартака». Но что-то интересное увидим.

– В Ульяновске есть места вокруг стадиона, откуда можно увидеть футбол?

– А что, русскому человеку трудно найти способ? Есть, конечно, такие места, какие-то лазейки, щелочки на стадионе.

Хотя, с учетом того, что приедет «Зенит» и ажиотаж большой, думаю, контроль ужесточат. Главное, чтобы был полный стадион и не так холодно было сидеть людям.

– Народ в Ульяновске закаленный – там же хоккей с мячом развит. Вы же сами в этом городе родились, знаете.

– На хоккее с мячом всегда наливали. Мой папа болел за местную команду и рассказывал, что на стадионе там можно выпить, закусить, согреться.

На футболе не знаю, как. Но и на футболе люди умудряются нажраться, – сказал хавбек «Волги», игравший ранее за ЦСКА, «Урал», «Оренбург», «Крылья Советов», «Слован».

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14 комментариев

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igor nn
Не знаю как сейчас..но лет 15 назад так и было..Подтверждаю слова Ефрема..я служил в те времена в Ульяновске и охранял порядок во время игры в хоккей с мячом..народ там стопачку принимал ))
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Tigo_Volchara93
Эх Ефремов, когда то был талантливый подающий надежды, даже в ЛЧ по-моему выходил…
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Юрий Казаров
То что наливают это хорошо
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Регион-36
Как то неуважительно - нажраться. Хотя, чего там еще делать то, на Ефремова что ли, в составе Волги смотреть ?)
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Доктор Верховцев
На хоккее с мяча три калеки на трибунах обычно. И то, если на улице не холодно. Кому они нужны там!
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amadeus_amadeus
Подходящая фамилия для подобных бесед)
+3
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igor.igorev
Бывал в Архангельске, ходил на Водник когда там был Янко. Почти все проносили спиртное, менты особо и не шмонали. Мы с приятелем ходили, за матч две фляжки по 350 грамм коньяка выпивали. В командировке делать нечего, а так хоть хоккей с мячом посмотреть. Никогда до этого вживую его не видел.
+4
-1
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свинья в лесу
Ответ RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
удачи и терпения.
+3
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Раменки за Динамо
Ответ Владислав Свидзинский
До сих пор так ?
Это в прошлом, там теперь крытая тёплая арена.
+2
-1
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oberkorn
Ответ RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
Комиссия по рассмотрению этого вопроса, в очередной раз скажет Отказано
+11
0
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oberkorn
На бенди понятно, просто холодно. А на футболе пьют, потому что трудно трезвым смотреть это лядство
+31
-3
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Владислав Свидзинский
Ответ Vasyamarch91
В Иркутске люди борщ на стадион приносили, водку в упаковке от майонеза )
До сих пор так ?
+4
0
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Vasyamarch91
В Иркутске люди борщ на стадион приносили, водку в упаковке от майонеза )
+13
0
+13
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RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
+19
-2
+17
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