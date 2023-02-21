«На хоккее с мячом всегда наливали – в Ульяновске можно выпить, закусить, согреться, папа рассказывал. И на футболе люди умудряются нажраться». Хавбек «Волги» Ефремов перед матчем с «Зенитом»

Дмитрий Ефремов, рассказал, в каких условиях пройдет матч с «Зенитом» в Ульяновске.

– Я надеюсь, снега там не будет. А то еще матч отменят. Полный стадион соберется, даже за стадионом будут люди стоять. Многие же не видели вживую, как играет «Зенит». Этот матч очень статусный.

Люди будут поддерживать нашу команду, но и болельщики «Зенита», думаю, приедут. Наверное, организаторы придумают какой-то интересный перфоманс. Это, конечно, будет не то, к чему привыкли на стадионах «Зенита» и «Спартака». Но что-то интересное увидим.

– В Ульяновске есть места вокруг стадиона, откуда можно увидеть футбол?

– А что, русскому человеку трудно найти способ? Есть, конечно, такие места, какие-то лазейки, щелочки на стадионе.

Хотя, с учетом того, что приедет «Зенит» и ажиотаж большой, думаю, контроль ужесточат. Главное, чтобы был полный стадион и не так холодно было сидеть людям.

– Народ в Ульяновске закаленный – там же хоккей с мячом развит. Вы же сами в этом городе родились, знаете.

– На хоккее с мячом всегда наливали. Мой папа болел за местную команду и рассказывал, что на стадионе там можно выпить, закусить, согреться.

На футболе не знаю, как. Но и на футболе люди умудряются нажраться, – сказал хавбек «Волги», игравший ранее за ЦСКА, «Урал», «Оренбург», «Крылья Советов», «Слован».