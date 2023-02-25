Энцо о Месси: «Лучший игрок всех времен, это не обсуждается. Лео подает пример как своей игрой, так и на человеческом уровне. Он приземленный и добрый ко всем»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес высказался о качествах Лионеля Месси

– Месси? Это даже не обсуждается. Он лучший игрок всех времен. Для меня было настоящей привилегией делить с ним раздевалку.

Он один из тех лидеров, которые позитивны все время, которые подают пример как своей игрой, так и на человеческом уровне в раздевалке. Он приземленный и добрый ко всем. Он предлагает поддержку всем в команде, от самых больших звезд до молодежи.

Я очень хорошо осознавал, что он был рядом со мной все время, оказывая мне большую моральную поддержку. Это была моя самая большая мечта в жизни – играть с Месси. Продолжить выступать в этой команде и выиграть чемпионат мира – это как будто Бог преподнес мне огромный подарок.

– Месси и Бог – разные?

– Нет, может быть, и нет (улыбается). Что я могу извлечь из времени, проведенного с ним? Энергию. Это была особая раздевалка, оживленная раздевалка.

Там была энергия, позитив и настоящая воля к победе, но в то же время скромность. Я знаю, что я все еще молод, и мне нужно продолжать учиться, но в какой-то момент в будущем я хочу продемонстрировать, что я лидер, – сказал полузащитник «Челси» и сборной Аргентины.

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18 комментариев

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Артур Агабегов
Ответ Экспертное мнение
Все говорят, что Месси лидер. Но настоящий лидер должен уметь красть голы партнеров, обвинять всех вокруг, прыгать у бровки, истерично нырять и выпрашивать пенальти, падать от дуновения ветра при росте 185 см с кубиками на прессе. А Месси этот ваш тихоня какой-то, не стоит верить словам Энцо, он что, играет с Месси в одной команде? Откуда ему знать.
Сейчас тебя фанаты клубники будут минусовать.

Вечно обиженые люди 🤧
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Amalfitano
Пришло время молитвы, малята. Ведь как известно, хотя бы раз в день спортс публикует высказывания медийных лиц о величии Месси.
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leeexxxxtml
Ответ Экспертное мнение
Зеедорф брал ЛЧ в 3 клубах. Криш чемпион топ-3 в составе самых титулованных клубов - много ума не надо, при этом везде так и остался с 0 треблом, хотя МЮ брал до него.
Зеедорф при этом лучший бомбардир в истории футбола? Если нет, то он такой же пассажир как Люка Зидан, 3 вратарь Реала.
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Алексей Антонов
Ответ Данил Луговский
Сколько вылезло тут любителей клубники. Месси чемпиона Мира, просто как факт
Один всех победил? Ого.
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Данил Луговский
Сколько вылезло тут любителей клубники. Месси чемпиона Мира, просто как факт
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Алексей Антонов
Я как тренер такие бы вещи в духе "лучший" убрал бы на корню. А ты кто тогда? Кавёшка
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах, Чемпиона Топ 3 сильнейших чемпионатов, лучший в истории бомбардир сборных, ЛЧ и всея футбола. Самый совершенный футболист, который везде показывал волшебство. В Юве 124Г+П в 134 играх, В Реале 450 голов в 438 матчах, в МЮ 120 голов в 300 матчах будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. Само совершенство! Теплица Месси на коленях ползает после Барсы, будучи худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год и 3 жалкими ЛЧ в одном клубце))))). Даже не сравнивайте!!! НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ! Короля футбола Роналду и жалкого пиар-пенальтесси с теплой печки Барсы.
Зеедорф брал ЛЧ в 3 клубах. Криш чемпион топ-3 в составе самых титулованных клубов - много ума не надо, при этом везде так и остался с 0 треблом, хотя МЮ брал до него.
+2
-1
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Shaldon
Ответ leeexxxxtml
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах, Чемпиона Топ 3 сильнейших чемпионатов, лучший в истории бомбардир сборных, ЛЧ и всея футбола. Самый совершенный футболист, который везде показывал волшебство. В Юве 124Г+П в 134 играх, В Реале 450 голов в 438 матчах, в МЮ 120 голов в 300 матчах будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. Само совершенство! Теплица Месси на коленях ползает после Барсы, будучи худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год и 3 жалкими ЛЧ в одном клубце))))). Даже не сравнивайте!!! НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ! Короля футбола Роналду и жалкого пиар-пенальтесси с теплой печки Барсы.
Закусывай, чувак
+2
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DavidRobertJosephBeckham
Секта.
+5
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error505
Ответ leeexxxxtml
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах, Чемпиона Топ 3 сильнейших чемпионатов, лучший в истории бомбардир сборных, ЛЧ и всея футбола. Самый совершенный футболист, который везде показывал волшебство. В Юве 124Г+П в 134 играх, В Реале 450 голов в 438 матчах, в МЮ 120 голов в 300 матчах будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. Само совершенство! Теплица Месси на коленях ползает после Барсы, будучи худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год и 3 жалкими ЛЧ в одном клубце))))). Даже не сравнивайте!!! НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ! Короля футбола Роналду и жалкого пиар-пенальтесси с теплой печки Барсы.
Лечись и точка
+2
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Sevuska
-Месси и Бог разные ?
- Конечно разные- Ибрагимович заметно выше
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-2
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leeexxxxtml
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах, Чемпиона Топ 3 сильнейших чемпионатов, лучший в истории бомбардир сборных, ЛЧ и всея футбола. Самый совершенный футболист, который везде показывал волшебство. В Юве 124Г+П в 134 играх, В Реале 450 голов в 438 матчах, в МЮ 120 голов в 300 матчах будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. Само совершенство!

Теплица Месси на коленях ползает после Барсы, будучи худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год и 3 жалкими ЛЧ в одном клубце))))).

Даже не сравнивайте!!! НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ! Короля футбола Роналду и жалкого пиар-пенальтесси с теплой печки Барсы.
+8
-6
+2
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Экспертное мнение
Все говорят, что Месси лидер. Но настоящий лидер должен уметь красть голы партнеров, обвинять всех вокруг, прыгать у бровки, истерично нырять и выпрашивать пенальти, падать от дуновения ветра при росте 185 см с кубиками на прессе. А Месси этот ваш тихоня какой-то, не стоит верить словам Энцо, он что, играет с Месси в одной команде? Откуда ему знать.
0
-4
-4
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Holy Diver
Огромное уважение Лео хотя бы за то, что довёл Барселону до рычагов!
+4
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0
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Абдул Абакаев
фрвктовый слёт ожидать стоит?
0
-2
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Гамарджоба Генацвале
Месси и Бог разные? Мда. Ну и вопрос.
+3
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Stewee
Энцо выдал базу.
+3
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rigobersong
Величайший и сомнений быть не может:)
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