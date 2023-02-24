Быстров о словах Мостового про Семака: «Сашка футбол редко смотрит, в основном хоккей, да? Только дилетант может сказать, что выиграть чемпионство – легко»

Теги Зенит Владимир Быстров Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Мостовой Футбол

Владимир Быстров прокомментировал слова Александра Мостового о Сергее Семаке.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» при Семаке проваливался в Европе, а внутренний чемпионат выигрывал и при других тренерах.

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, по ходу – в основном хоккей, да? Потому что +/- с такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплоченный, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы.

И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: найти общий язык (как минимум), настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча – «Зенит» в Лиге чемпионов. Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя в ЛЧ. В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует.

И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», – написал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

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9 комментариев

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Олег Мохов
Ответ Адепт Суперлиги
Мостового гнобят за то, что он алкоголик, дурачок и бездельник, который зачем-то открывает рот по любому поводу
димон медведев больший алкоколик,но его почему-то не гнобят на федеральных каналах
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Cevin Cigan
Да....в ЛЧ тоска............
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Mixet.spb
Ответ Олег Мохов
ротенберг вон 800 матчей НХЛ просмотрел-а ума не сильно прибавилось.
Ска на 1м месте, лучше помолчи
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Адепт Суперлиги
Ответ Wiley Fox
У Мостового прозвище Царь, у быстрова прозвище крыса и проклятия от фанатов Спартака и зенита А карпина крыса называет валеркой? Разница в 15 лет т пропасть между карьерами Мостового тупо гнобят за нежелание покупать лицензию у Гершковича. Как будто лицензия делает кого-то тренером Тот же карпин и ещё куча тренировали без лицензий. Но у борзыкинских сектантов мостовой глупый
Мостового гнобят за то, что он алкоголик, дурачок и бездельник, который зачем-то открывает рот по любому поводу
+3
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а ты смешной
Этот «Сашка» , правда , старше на 15 лет, но когда быдло останавливало это?)
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Wiley Fox
У Мостового прозвище Царь, у быстрова прозвище крыса и проклятия от фанатов Спартака и зенита

А карпина крыса называет валеркой? Разница в 15 лет т пропасть между карьерами

Мостового тупо гнобят за нежелание покупать лицензию у Гершковича. Как будто лицензия делает кого-то тренером

Тот же карпин и ещё куча тренировали без лицензий. Но у борзыкинских сектантов мостовой глупый
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Олег Мохов
ротенберг вон 800 матчей НХЛ просмотрел-а ума не сильно прибавилось.
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Evgeny Trifonov
Сашка это Володька, ты там кроме хоккея что-то смотришь?
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NOOhr
А сейчас Богданыч потерял даже теоретическую возможность промахнуться - все как говориться в яблочко…
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