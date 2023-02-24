Быстров о словах Мостового про Семака: «Сашка футбол редко смотрит, в основном хоккей, да? Только дилетант может сказать, что выиграть чемпионство – легко»

прокомментировал слова Александра Мостового о .

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» при Семаке проваливался в Европе, а внутренний чемпионат выигрывал и при других тренерах.

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, по ходу – в основном хоккей, да? Потому что +/- с такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплоченный, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы.

И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: найти общий язык (как минимум), настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча – «Зенит» в . Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя в ЛЧ. В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует.

И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», – написал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».