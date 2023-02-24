Мостовой против Малкома и Клаудиньо в сборной: «Зачем тогда орут, что надо развивать своих? Давайте всех заиграем – в ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры»
Александр Мостовой против того, чтобы Малком и Клаудиньо выступали за сборную России.
Сегодня игроки «Зенита» получили гражданство РФ указом Владимира Путина.
«Я против, того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России. Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев? Я не против получения ими паспорта, но речь же идет о сборной.
Давайте тогда всех заиграем. В ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры, в «Зените» еще много бразильцев, пусть им всем дадут паспорт. Зачем они нужны сборной, тем более непонятно, когда мы вернемся на международную арену.
Ясно, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но в чем смысл и логика? Пусть руководители тогда сидят и не говорят о том, что надо развивать своих игроков», – сказал экс-футболист сборной России.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
легионер – футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА.
Таким образом, для того, чтобы не считаться легионером, единственным условием является наличие права выступать за сборную команды Российской Федерации по футболу, а также Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.
если кто-то знает как это сделать - буду очень благодарен
даже просто заголовки новостей от этого бывшего приличного футболиста мелькают и жутко смердят невежеством и самодовольством
от депутатов нет столько нелепостей на этом сайте...
А даже если бы и хотели , официальные матчи ей долго не грозят
Пример: https://russian.rt.com/sport/news/846463-mostovoi-mnenie-naturalizaciya-fernandes/amp
Но Мостовой - это другое. Оно просто трындит обо всём и ноет о себе.
Хотя обоих объединяет одно - не были тренерами профессиональных команд, будучи умнее всех.
Хотя Бубнов недолго тренировал команду из втордива, принадлежащую его другу, извините за тренерский опыт сложно зпсчитать