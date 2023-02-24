Мостовой против Малкома и Клаудиньо в сборной: «Зачем тогда орут, что надо развивать своих? Давайте всех заиграем – в ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры»

против того, чтобы Малком и Клаудиньо выступали за сборную России.

Сегодня игроки «Зенита» получили гражданство РФ указом Владимира Путина.

«Я против, того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России. Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев? Я не против получения ими паспорта, но речь же идет о сборной.

Давайте тогда всех заиграем. В ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры, в «Зените» еще много бразильцев, пусть им всем дадут паспорт. Зачем они нужны сборной, тем более непонятно, когда мы вернемся на международную арену.

Ясно, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но в чем смысл и логика? Пусть руководители тогда сидят и не говорят о том, что надо развивать своих игроков», – сказал экс-футболист сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?