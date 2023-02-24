Мостовой против Малкома и Клаудиньо в сборной: «Зачем тогда орут, что надо развивать своих? Давайте всех заиграем – в ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Краснодар натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Александр Мостовой против того, чтобы Малком и Клаудиньо выступали за сборную России.

Сегодня игроки «Зенита» получили гражданство РФ указом Владимира Путина.

«Я против, того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России. Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев? Я не против получения ими паспорта, но речь же идет о сборной.

Давайте тогда всех заиграем. В ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры, в «Зените» еще много бразильцев, пусть им всем дадут паспорт. Зачем они нужны сборной, тем более непонятно, когда мы вернемся на международную арену.

Ясно, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но в чем смысл и логика? Пусть руководители тогда сидят и не говорят о том, что надо развивать своих игроков», – сказал экс-футболист сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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52 комментария

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Antonio Romangoli
Ответ Mapku3
Я Вас, наверное, очень сильно удивлю, раз Вы новости выборочно читаете, до смены СПОРТИВНОГО гражданства они по прежнему будут считаться легионерами!
Вы про гражданство также говорили , типа зачем он им нужен , им и так хорошо , снова московская газеты слухи пускает , подшатывают ситуация в Зените , и так далее , всё тоже самое снова .
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AERN
Пока наши команды без ЕК смысла нет в легах. Можно ставку на своих сделать, а как допустят(если к желтым не уйдем) то можно лимит вообще отменить.
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Antonio Romangoli
Ответ Адепт Суперлиги
Так никого из этих 150 млн советские алкаши-тунеядцы, вроде тебя, развить не могут, поэтому и вынуждены бразильцев натурализовать!
Сказал человек, который любит чужих для себя людей , а не российских игроков. Зачем тогда вы за Зенит свой болеете , если вам российские футболисты не нравятся?
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Arty K.
вызывайте пожарный наряд на дом
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Recreated
Они в сборной играть не будут, просто зенит освободил место для след. легов. Сборная здесь вообще не при чём!!
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Recreated
Ответ Buharoid
Вы как сюда из одноклассников семейный аккаунт перенесли?))
🤣🤣🤣🤣
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Artur Kovas
Ответ RealJericho
Мост, посмотри на сборную Франция: много там сейчас реальных французов?)
А что там игроки , которым в 25 лет паспорта раздали ? Ты хоть готовься прежде чем писать что-то
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Recreated
Ответ Kit244098
Мост пытается занять нишу Бубна. Только не выйдет. Бубен и в футболе лучше разбирался и думал-говорил быстрее))
Ему до Бубна, как нам до Юпитера!
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Дмитрий9779
Ответ Николай Горнаков
Этим двум бразильцам дали гражданство России не играть за сборную, а для того они сейчас не будут считаться легионерами в Зените, а значит почти полностью в стартовом составе выйдут иностранцы
Что то глупее придумать очень сложно:
легионер – футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА.

Таким образом, для того, чтобы не считаться легионером, единственным условием является наличие права выступать за сборную команды Российской Федерации по футболу, а также Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.
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sancho81
Вообще, тот редкий случай, когда я с ним согласен. И тут даже позиция " почему они могут, а мы нет" меня не убеждает. Я считаю, в сборной должны играть люди, родившиеся в России или по крайней мере корнями связанные с Россией.
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Водяра
Ответ serhio_ramos_
Что за Бубен?
То что у тебя висит на шее.
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Мартинелли
Ответ RealJericho
Мост, посмотри на сборную Франция: много там сейчас реальных французов?)
Там все французы и родились во Франции и в футбол учились играть во Франции
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Mapku3
Ответ Николай Горнаков
Этим двум бразильцам дали гражданство России не играть за сборную, а для того они сейчас не будут считаться легионерами в Зените, а значит почти полностью в стартовом составе выйдут иностранцы
Я Вас, наверное, очень сильно удивлю, раз Вы новости выборочно читаете, до смены СПОРТИВНОГО гражданства они по прежнему будут считаться легионерами!
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Виктор Горшков
Ответ Buharoid
Фернандес тоже такое себе, но он хотя бы почти 5 лет прожил в РФ до получения гражданства, а эти газовые биба и боба сколько?))
Они не могут играть за сборную России,так как они уже заиграны много матчей за Бразилию
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pro~dj
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если кто-то знает как это сделать - буду очень благодарен
даже просто заголовки новостей от этого бывшего приличного футболиста мелькают и жутко смердят невежеством и самодовольством
от депутатов нет столько нелепостей на этом сайте...
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Юрий Кечко
Да еп вашу царевну мать , никто не собирается их заигрывать за сборную
А даже если бы и хотели , официальные матчи ей долго не грозят
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Kenny De Schepper
что-то я не помню, чтобы кто-то вонял, когда паспорт давали фернандесу. Ах да, цска это же клуб из москвабада и это другое
Проблемы с памятью, значит
Пример: https://russian.rt.com/sport/news/846463-mostovoi-mnenie-naturalizaciya-fernandes/amp
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RealJericho
Мост, посмотри на сборную Франция: много там сейчас реальных французов?)
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Николай Горнаков
Этим двум бразильцам дали гражданство России не играть за сборную, а для того они сейчас не будут считаться легионерами в Зените, а значит почти полностью в стартовом составе выйдут иностранцы
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Дмитрий Раткович
Ответ serhio_ramos_
Что за Бубен?
Александр Бубнов
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Ответ Kit244098
Мост пытается занять нишу Бубна. Только не выйдет. Бубен и в футболе лучше разбирался и думал-говорил быстрее))
Если честно, то , крайне негативно относился к Бубнова, потому что он немного "устарел", да и зазвездился в определенный момент, когда ловил хайп на себе, как сейчас бы сказали. Лишь бы был Бубнов и что-то говорил...

Но Мостовой - это другое. Оно просто трындит обо всём и ноет о себе.

Хотя обоих объединяет одно - не были тренерами профессиональных команд, будучи умнее всех.
Хотя Бубнов недолго тренировал команду из втордива, принадлежащую его другу, извините за тренерский опыт сложно зпсчитать
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M_i_t_y_a
Ответ serhio_ramos_
Что за Бубен?
Александр Викторович Бубнов. Такие вещи знать надо.
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Shuller18
Ответ .ru
Виллиан Роша... однозначно
Ну разве что да, забыл про него. Кстати. его ведь еще можно заиграть без всяких проблем)
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Амин Чич
Ответ DanielCarvalho
Интересно было бы узнать, где все деньги которые за карьеру заработал Мостовой. Или вкладывал деньги только в алкоголь, а теперь, когда денег нет, как клоун, смешит всех, считая себя экспертом.
спонсирован выдвижение своего памятника, но кинули
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Dan Kennedy
О, заверните матч сборной России против бразильской Сборной России. И Марио с Ари можно на этот товарняк вызвать, Гильерме будет в воротах. Жоазиньо наконец-то сыграет за сборную, красота. Не уверен, что у нас бразильский тренер найдется свой, но можно Альберта Риеру назначить.
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