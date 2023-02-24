Игроки и боссы «Реала» могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси и Мартинеса, а не мадридцев (Relevo)

Представители « » могут пропустить церемонию вручения наград The Best.

Как сообщает Relevo, в клубе есть сомнения, стоит ли отправлять своих представителей на мероприятие из-за вероятной победы в категории «лучший игрок» и в категории «лучший вратарь».

Церемонию могут пропустить как игроки «Мадрида», номинированные на награды, так и руководство клуба. «Сливочные» считают возможное отсутствие наград их игрокам, например, и , поводом пропустить мероприятие. Также команда хочет сосредоточиться на ближайшем матче с «Атлетико».

Существует вероятность, что в Париж все же поедет директор Эмилио Бутрагеньо, однако окончательное решение будет принято в воскресенье, 26 февраля.

Имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии в Париже.

ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им еще не сообщили, кто победил