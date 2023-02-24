Игроки и боссы «Реала» могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси и Мартинеса, а не мадридцев (Relevo)
Представители «Реала» могут пропустить церемонию вручения наград The Best.
Как сообщает Relevo, в клубе есть сомнения, стоит ли отправлять своих представителей на мероприятие из-за вероятной победы Лионеля Месси в категории «лучший игрок» и Эмилиано Мартинес в категории «лучший вратарь».
Церемонию могут пропустить как игроки «Мадрида», номинированные на награды, так и руководство клуба. «Сливочные» считают возможное отсутствие наград их игрокам, например, Кариму Бензема и Тибо Куртуа, поводом пропустить мероприятие. Также команда хочет сосредоточиться на ближайшем матче с «Атлетико».
Существует вероятность, что в Париж все же поедет директор Эмилио Бутрагеньо, однако окончательное решение будет принято в воскресенье, 26 февраля.
Имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии в Париже.
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Это адекватные обладатели награды, с этим не поспоришь если думать головой