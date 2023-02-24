Игроки и боссы «Реала» могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси и Мартинеса, а не мадридцев (Relevo)

Теги ПСЖ Карим Бензема Астон Вилла Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа The Best Футбол

Представители «Реала» могут пропустить церемонию вручения наград The Best.

Как сообщает Relevo, в клубе есть сомнения, стоит ли отправлять своих представителей на мероприятие из-за вероятной победы Лионеля Месси в категории «лучший игрок» и Эмилиано Мартинес в категории «лучший вратарь».

Церемонию могут пропустить как игроки «Мадрида», номинированные на награды, так и руководство клуба. «Сливочные» считают возможное отсутствие наград их игрокам, например, Кариму Бензема и Тибо Куртуа, поводом пропустить мероприятие. Также команда хочет сосредоточиться на ближайшем матче с «Атлетико».

Существует вероятность, что в Париж все же поедет директор Эмилио Бутрагеньо, однако окончательное решение будет принято в воскресенье, 26 февраля.

Имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии в Париже.

ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им еще не сообщили, кто победил

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57 комментариев

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Иван Куянец
Ответ Born is the King
Походу Перес не договорился по цене. ЗМ видать дешевле обходится
Если у Бензема купленный зм то ты не смотрел футбол
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aidos_1979
Ответ Jakhongir Mirzo Abdumalikov (Jaha)
Эта премия разве не за прошлый сезон выдается?
Нет за прошлый сезон в следующем году выдавать будут
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Nightblackwolf
Ответ Фёдор Кузнецов
ЧМ идёт 1 месяц из 16 за которую вручают премию, остальное время Мартинес средний вратарь в АПЛ играющий за середняк, Тибо же внёс огромный вклад в победы Реала в ЛЧ и Ла Лиге, сейвов как у Мартинеса в финале у Куртуа несколько за ЛЧ взять тот же удар Грилиша в 1/2 или удары Салаха в финале или пенальти Месси в 1/8
Ну с Хорватией и Канада хорошо играл, пенку отбил, но моментов было всего 3-4 за 2 игры. а с Марокко по сути 3 привоза. 1 отменили, 2 чисто его гол, а 3 он мог тащить ибо били ближний, но в последнем на половину виноват.
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Коля Питерский
Ответ Arthurino
Боятся игрока, который за последние 10 игр против Реала, начиная с класико в мае 2018 года, не сделал ни одного результативного действия.
А всё что было до, не считается, унижение Реала за все годы, наверно психологическая трамва, которую мозг заблокировал.
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Nightblackwolf
Ответ mr kovalsky
Вклад во что? В пенальти? Считают по всему сезону, а не по 7 матчам, где он только пенки тащил и сделал пару сейвов
А Сейв с Австралией? А сейв на последней минуте с Францией? И еще не мало.
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Чем гложет? Мадрид противостоял пожалуй лучшей команде в истории (период Пепа) и весьма неплохо сражался , да конечно Барселона одержала больше побед в тот период, но Мадрид продолжил свой путь заложив тогда фундамент для будущих побед. Я лично с удовольствием наблюдал за этим противостоянием и наслаждался игрой лучших игроков Мадрида и Барселоны.
Ты зря макаке отвечаешь, она все равно на своей волне останется, такие адекватности не понимают, над ними только глумиться
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Геннадий Тимченко
ну если в Париже вручать будут, то Реал справедливо полагает, что его игрокам из наград максимум, что приготовили, это "Большое Спасибо" 🤦
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Пирс Морган
Ребята капитулировали)
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Ден Ден
Куртуа > Мартинес
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pr1any
Месси заберёт награду с вероятностью 99%. Зачем им туда ехать?
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Бекболат Тұяқ
ну ок из вроде не заставляют
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Коля Питерский
Королевские компклексы.
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VuNePonimaete
Понравился недавний гол Жоржинье в ворота Виллы. "Лучший кипер мира" хорошую оплеуху получил.
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mr kovalsky
Ответ Nightblackwolf
Матч с Ливером показал)))) А если серьёзно, на ЧМ все же огромный вклад внёс. А она на 3 головы выше по значимости ЛЧ
Вклад во что? В пенальти? Считают по всему сезону, а не по 7 матчам, где он только пенки тащил и сделал пару сейвов
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Роман
Ответ Arthurino
Боятся игрока, который за последние 10 игр против Реала, начиная с класико в мае 2018 года, не сделал ни одного результативного действия.
Месси боятся вратари. Не каждому хочется в матче отражать по любому назначенную пенку.
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Сикарио
Про лошка из Виллы смешно))
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Блуждающий странник
Лучший вратарь - Тибо Куртуа
Лучший игрок - Лео Месси

Это адекватные обладатели награды, с этим не поспоришь если думать головой
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Фёдор Кузнецов
Ответ Alisher Yusufov
Он смотрел zhoпой
Даже если так смотреть мне кажется можно было понять что Карим был лучший
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2vdhrvmmzf
Вот оно королевское поведение о котором трубят болельщики клуба
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Фёдор Кузнецов
Ответ Nightblackwolf
Ну, в Астон Вилле, как я читал, он тащит неплохо. А вот Куртуа подвел свою сборную на ЧМ и полностью провалил мундиаль!
Чем провалил? 2 сухих матча их 3,Мартинес же середняк в АПЛ уровня как раз 10-12 места
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Arthurino
Ответ AminO2
В Мадриде некоторые боятся Месси как вампиры солнечного света и чеснока)
Боятся игрока, который за последние 10 игр против Реала, начиная с класико в мае 2018 года, не сделал ни одного результативного действия.
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Андрей Хенто
Ответ AF007
Может Реал и лучший клуб в истории, но лучший игрок в истории 90% своей карьеры провёл в Барсе. И этот факт ох как гложет маргариновых обезьянок)
Чем гложет? Мадрид противостоял пожалуй лучшей команде в истории (период Пепа) и весьма неплохо сражался , да конечно Барселона одержала больше побед в тот период, но Мадрид продолжил свой путь заложив тогда фундамент для будущих побед. Я лично с удовольствием наблюдал за этим противостоянием и наслаждался игрой лучших игроков Мадрида и Барселоны.
+1
-1
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Nightblackwolf
Ответ Фёдор Кузнецов
ЧМ идёт 1 месяц из 16 за которую вручают премию, остальное время Мартинес средний вратарь в АПЛ играющий за середняк, Тибо же внёс огромный вклад в победы Реала в ЛЧ и Ла Лиге, сейвов как у Мартинеса в финале у Куртуа несколько за ЛЧ взять тот же удар Грилиша в 1/2 или удары Салаха в финале или пенальти Месси в 1/8
Ну, в Астон Вилле, как я читал, он тащит неплохо. А вот Куртуа подвел свою сборную на ЧМ и полностью провалил мундиаль!
+1
-4
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benjamin92
Ладно все привыкли, что Роналлу себя так ведёт, но большой супер-клуб это не красит
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Alisher Yusufov
Ответ Фёдор Кузнецов
Считать что ЗМ Кариму купили это не знаю чем надо футбол смотреть
Он смотрел zhoпой
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