Евсеев – игрокам «Шинника» о драке с «Минаем»: «Горжусь. Вас было мало, но вы не отступили и дали отпор. Мы правильных людей подобрали в команду»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Вадим Евсеев Шинник Политика Минай Футбол

Вадим Евсеев поблагодарил игроков «Шинника» после драки с «Минаем».

Тренер поблагодарил футболистов после драки с игроками украинского клуба в одном из турецких отелей. Видео с речью Евсеева опубликовал журналист РБК Грант Гетадарян, который утверждает, что запись была сделана вчера перед тренировкой.

«Доброе утро, ребят. С чего хочу начать... Были выходные, был инцидент, поэтому от себя лично хочу сказать – я горжусь вами. Вами я горжусь.

Мы правильных [людей] подобрали в команду. Дали отпор. Люди хотели хайпануть, но, увы, этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор.

Видел, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», – сказал Евсеев, а потом пожал руку всем футболистам и тренерам «Шинника».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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32 комментария

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Dottore
Футболистам по медальке, Евсеева в депутаты…
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Коля Питерский
Горжусь, дали отпор уборщице.
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Александр Трифон0в
Хоть теперь добровольцами пойдут?
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HI MARS
Это нормально что мегаталантливый хоккеист мирового уровня служит на севере,а ногомячисты любительского уровня бухими устраивают дебош в Турции?
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HI MARS
Евсеев никогда не блистал умом
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Сибирский литовец
Как тут у многих подгорело )
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EvGe
Так после такой репы теперь всем на фронт. Во главе с главным тренером.
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hulk&boloto
Ответ Будь Собой
Шинник себе на следующий год хороший бюджет заработал. А надо было всего лишь звездюлей от Миная отхватить
Да не факт, грамотой наградят, а по деньги скажут - нет, но вы там держитесь...
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atomio
Об их подвиге расскажут детям на ближайшем “Разговоре о важном» в школе?
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justbored
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Amalfitano
На Трибуне как-то мягче высказываются чем на данном, в будушем, прибалтийском ресурсе.
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Михаил1970
Меня терзает смутные сомнения: "Где был сам Евсеев?"
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Нагрузки Сборной
Тренер использует инцидент для укрепления командного духа, выжимает максимум из ситуации для команды. Никакого "ватничества" тут нет, просто тренерская работа.
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Йоахим Ференц
Интересно, он хоть одну книжку в своей жизни прочитал, ну кроме огрызков текстов из газет на унитазе? Судя по необезображенному интеллектом физиономии, ответ отрицательный. Тоже мне , воспитатель.
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Мурад Мурадов
Следующие в списке наград за «заслуги перед Отечеством»
+4
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HI MARS
Кличко,Ломаченко,Усик...Лучшая боксерская школа СНГ.Логично что украинцы им накостыляли
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Darkhan Darkhan
### вам сказал Вадик пройдя Уэльс
0
-3
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Влад Путман
Какого хрена они ещё не на двухнедельном карантине? У вождя уже медали за отвагу готовы, лежат пылятся!
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Крыс Пол
Вот каких бравых воинов необходимо отправлять в зону СВО вместо горе-военных, которые уже год занимаются непонятно чем.
+1
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Игорь Новиков
Ответ Иван Гульмеш
Говорит с таким пафосом, как будто не кучка алкашей подралась, а герои войны вернулись.
Какие времена, такие и герои.
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Будь Собой
Шинник себе на следующий год хороший бюджет заработал. А надо было всего лишь звездюлей от Миная отхватить
+7
-2
+5
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Иван Гульмеш
Говорит с таким пафосом, как будто не кучка алкашей подралась, а герои войны вернулись.
+11
-4
+7
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Bashibuzuck
Ответ lavrusha87
Осталось только в футбол научиться играть
"Шинник" неплохую игру в этом сезоне показывает, Евсеев отлично работает
+3
-4
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Кан и Баллак сидят в баре
Ждем в будущем во всех учебниках по истории "Великое неотступление при лифте в Турецком отеле. 2023 год"
+25
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terskiy
Прям как "успешная перегруппировка" второй армии мира)))
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