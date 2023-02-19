Евсеев – игрокам «Шинника» о драке с «Минаем»: «Горжусь. Вас было мало, но вы не отступили и дали отпор. Мы правильных людей подобрали в команду»

поблагодарил игроков «Шинника» после драки с « ».

Тренер поблагодарил футболистов после драки с игроками украинского клуба в одном из турецких отелей. Видео с речью Евсеева опубликовал журналист РБК Грант Гетадарян, который утверждает, что запись была сделана вчера перед тренировкой.

«Доброе утро, ребят. С чего хочу начать... Были выходные, был инцидент, поэтому от себя лично хочу сказать – я горжусь вами. Вами я горжусь.

Мы правильных [людей] подобрали в команду. Дали отпор. Люди хотели хайпануть, но, увы, этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор.

Видел, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», – сказал Евсеев, а потом пожал руку всем футболистам и тренерам « ».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?