Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»: «Начальника команды заставляли петь гимн Украины. И мы, и они получили. Думаю, Евсеев гордится нами – он за Россию»

Игрок «Шинника» рассказал о драке игроков команды с украинским « ».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

– Писали, что футболисты «Шинника» в тот день были пьяны. Правда?

– Полный бред. Все началось с того, что поймали нашего парня в лифте и избили. Затем они подошли к начальнику команды и заставляли петь гимн Украины. Это то, что точно знаю, слышал и обсуждал с ребятами из команды. За других говорить не буду.

– А потом произошла сама драка.

– В тот момент я спал в номере, проснулся из-за какого-то кипиша в коридоре. Открыл дверь, а мне кто-то в лицо кричит: «Слава Украине». Я тогда и ответил ему сразу: «Не, братух, не угадал. Cлава России!» Ну и пошел драться.

– Украинская сторона активно празднует победу, говорят, что наваляли русским.

– Стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что там украинцы пишут – не особо интересно. Мне вон тоже написали примерно десять человек.

– Угрожают?

– Да даже не угрозы, просто какую-то чепуху написывают. Содержание примерно такое: найдем, поймаем и все такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко.

– Что после драки сказал тренер ?

– У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы еще не виделись с Вадимом Валентиновичем.

– Он откладывает момент разговора?

– Нет, он никогда не откладывает. Он за Россию! Я думаю, что гордится нами.

– Писали, что футболисты из других команд хотели приехать к вам в отель, поддержать.

– Может быть и хотели. Если они и приезжали, пытались как-то пройти – красавцы! Тут это все как-то прошло, что я особо и не заметил. Повторюсь, может и собирались.

– Как воспринимаете эту ситуацию спустя несколько дней?

– Честно, лично я смеюсь. Вот сейчас ко мне приехала жена, просто отдыхаю с ней, все великолепно.

– Как себя чувствуете, травмы заживают?

– Сейчас все вполне нормально. Сообщения в интернете про какие-то переломы – бред. Все, да и вы сейчас тоже прекрасно видели мое лицо, а больше ничего и нет. Чуть-чуть побуцкались, ударили. Все великолепно, – сказал Семейкин.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?