Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»: «Начальника команды заставляли петь гимн Украины. И мы, и они получили. Думаю, Евсеев гордится нами – он за Россию»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Вадим Евсеев Шинник Политика Р-Спорт Минай Артем Семейкин Футбол

Игрок «Шинника» Артем Семейкин рассказал о драке игроков команды с украинским «Минаем».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

– Писали, что футболисты «Шинника» в тот день были пьяны. Правда?

– Полный бред. Все началось с того, что поймали нашего парня в лифте и избили. Затем они подошли к начальнику команды и заставляли петь гимн Украины. Это то, что точно знаю, слышал и обсуждал с ребятами из команды. За других говорить не буду.

– А потом произошла сама драка.

– В тот момент я спал в номере, проснулся из-за какого-то кипиша в коридоре. Открыл дверь, а мне кто-то в лицо кричит: «Слава Украине». Я тогда и ответил ему сразу: «Не, братух, не угадал. Cлава России!» Ну и пошел драться.

– Украинская сторона активно празднует победу, говорят, что наваляли русским.

– Стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что там украинцы пишут – не особо интересно. Мне вон тоже написали примерно десять человек.

– Угрожают?

– Да даже не угрозы, просто какую-то чепуху написывают. Содержание примерно такое: найдем, поймаем и все такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко.

– Что после драки сказал тренер Вадим Евсеев?

– У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы еще не виделись с Вадимом Валентиновичем.

– Он откладывает момент разговора?

– Нет, он никогда не откладывает. Он за Россию! Я думаю, что гордится нами.

– Писали, что футболисты из других команд хотели приехать к вам в отель, поддержать.

– Может быть и хотели. Если они и приезжали, пытались как-то пройти – красавцы! Тут это все как-то прошло, что я особо и не заметил. Повторюсь, может и собирались.

– Как воспринимаете эту ситуацию спустя несколько дней?

– Честно, лично я смеюсь. Вот сейчас ко мне приехала жена, просто отдыхаю с ней, все великолепно.

– Как себя чувствуете, травмы заживают?

– Сейчас все вполне нормально. Сообщения в интернете про какие-то переломы – бред. Все, да и вы сейчас тоже прекрасно видели мое лицо, а больше ничего и нет. Чуть-чуть побуцкались, ударили. Все великолепно, – сказал Семейкин.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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26 комментариев

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Dmitry Web
К Вадиму можно не обращаться за комментарием.
Уэльский ответ наготове!)
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Дмитрий9779
https://youtu.be/UJkHbIT6VdU
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Рома Политов
Ответ Рашпель793
А бред то в чём? Это вроде как не первый подобный случай от людей этой национальности. Будто вы видосов различных с подобным не видели.
Что за бред про "не первый случай от этой национальности" Ангарский и бицепский маньяки были русской национальности, я что после этого должен верить в любую дичь про русских?
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munchen_fest
Ответ Рома Политов
Скорее всего обе стороны врут и вполне возможно, что украинские футболисты спровоцировали конфликт, но вот эта дичь про: "заставляли петь гимн Украины" - это вообще какой-то адовый бред, что-то на уровне распятого мальчика в трусиках
Аха. Еще и говорит что он такую версию слышал и обсуждал с ребятами. Главное никто не спрашивает как всё было у этого самого начальника команды Шинника.
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Topordo
Ответ Kuznets 09
Надо было вместе с "братьями" дивизию Галичину прославлять и памятники о ВОВ вместе сносить?))))) Ты зимой шапку носишь хоть иногда?
Зачем ему шапка? Там в голове все равно ничего нет)
+5
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Yoko Hoteru
Молодцы! И "Шиннику", и Евсееву респект.
А то, что они в меньшинстве могли проиграть, - это неважно. Если против 10 человек 30 это неудивительно. Главное, что не побоялись ответить.
+5
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Spartakus1984
Найдут,поймают,скоро в Польшу остальные сбегут,Херои сальные
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Рашпель793
Ответ Рома Политов
Скорее всего обе стороны врут и вполне возможно, что украинские футболисты спровоцировали конфликт, но вот эта дичь про: "заставляли петь гимн Украины" - это вообще какой-то адовый бред, что-то на уровне распятого мальчика в трусиках
А бред то в чём? Это вроде как не первый подобный случай от людей этой национальности. Будто вы видосов различных с подобным не видели.
+12
-10
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Алексей Тарлыков
Обычно когда говорят и мы и они получили, то значит ты проиграл
+2
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Kuznets 09
Ответ Влад Путман
Дед так стравил народы, что порой доходит вот до такого абсурда. Мусолят эту хрень целую неделю.
Надо было вместе с "братьями" дивизию Галичину прославлять и памятники о ВОВ вместе сносить?))))) Ты зимой шапку носишь хоть иногда?
+7
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Андрей Андреев
Через неделю выяснится что игрок Шинника в одиночку раскидал целую команду Миная.И этим игроком оказался тот самый мальчик которого Путин поцеловал в живот.
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Fintt
Действительно, это серьёзное испытание, тоску эту тянуть))
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Kuznets 09
Ответ Тиджани Бабангида
«И мы и они получили» - увы,совсем не о футболе
Братан,ты от спортса невозможного требуешь)))
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Олег Попов
Украинский Милан
0
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Fintt
Комментарий удален
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Влад Путман
Дед так стравил народы, что порой доходит вот до такого абсурда. Мусолят эту хрень целую неделю.
+5
-13
-8
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Рома Политов
Скорее всего обе стороны врут и вполне возможно, что украинские футболисты спровоцировали конфликт, но вот эта дичь про: "заставляли петь гимн Украины" - это вообще какой-то адовый бред, что-то на уровне распятого мальчика в трусиках
+24
-12
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Toomey
Зато все узнали, что есть такой «футболист» по фамилии Семейкин. Через пять лет статья на спортс.ру - побуцкавшиеся в турецком отеле игроки шинника и миная; где они сейчас
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Stasinho7
Ответ Тиджани Бабангида
«И мы и они получили» - увы,совсем не о футболе
Это вообще итоги года, к сожалению(
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kilo_gilo
видимо, эта потасовка так и останется главным "достижением" в карьере большинства футболистов обеих команд...
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Рука Ноги
Спорц, хватит уже после драки кулаками махать.
0
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mancunian82
Все орки вами гордятся))
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BolxoB
он же сам сначала не говорил про гимн и лифт)
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-3
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Арсений Элин
ну хоть не все футболисты либералы)
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Тиджани Бабангида
«И мы и они получили» - увы,совсем не о футболе
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