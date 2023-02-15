Депутат Журова о драке «Шинника» и «Миная»: «Со стороны Украины такие провокации будут частыми. На ОИ-1952 наши спортсмены жили отдельно – боялись провокаций»

Светлана Журова объяснила причины драки между игроками «Шинника» и «Миная».

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики, как всегда, кулаками.

Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации. Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет.

В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – считает депутат Государственной думы.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!