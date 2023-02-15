Депутат Журова о драке «Шинника» и «Миная»: «Со стороны Украины такие провокации будут частыми. На ОИ-1952 наши спортсмены жили отдельно – боялись провокаций»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Светлана Журова Государственная дума Политика Минай Футбол

Светлана Журова объяснила причины драки между игроками «Шинника» и «Миная».

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики, как всегда, кулаками.

Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации. Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет.

В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – считает депутат Государственной думы.

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13 комментариев

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Антиполитпроект
Ответ Total_90
Конечно. Можно России убрать ядерный зонтик. И будет нам счастье. Так? Сколько же здесь лицемеров , которая считают что только Россия всегда и во всём виновата)
Действительно, это ведь кто-то другой напал на Украину, убивает там жителей, уничтожает инфраструктуру и захватывает территории проводя липовые "референдумы"
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Volh Kasper
Ответ Zenith forever
Журова права. Нужно Киев брать, а то такая ситуация будет навсегда.
И непременно за три дня
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Total_90
Ответ Ебздрогыч
За 70 лет можно было как-то подружиться со всем миром?
Конечно. Можно России убрать ядерный зонтик. И будет нам счастье. Так? Сколько же здесь лицемеров , которая считают что только Россия всегда и во всём виновата)
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Кеша
Какая еще курица не высказалась про драку ? Уже забыли что было вчера по-мужски .
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Ковид 07.10.52
Дума и власть тоже отдельно живут от народа, потому что боятся провокаций....А в 52-м году мы отгораживались от западного мира, не давая общаться с ними, боясь дурного влияния на строителей коммунизма...тьфу...
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Рома Студилов
Депутат головного мозга
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Pb-SE
В 1952 за разговор с иностранцем можно было и присесть. Как раз тогда шла борьба с космополитами.
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Zenith forever
Журова права. Нужно Киев брать, а то такая ситуация будет навсегда.
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-4
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TheSportNik
Историю хоть учила эта Журова или в школу не ходила, как Кокорин что ли.
Война закончилась только, а там что люди делали?
Наших ребят и отселили отдельно, что они таких, как игроков Минтая поубивали бы, если бы они что то сказали плохое про СССР и они это умели делать, так как воевали многие и имели ранение.Да были люди в то время, не то что нынешние Журовы и Кокорины, богатыри - не вы депутаты и спортсмены.
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-1
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Валерий Йованович
Ничего не понял,
Украина -1952 год, Света, ты о чём? Займитесь законотворчеством о ренте полезных ископаемых для граждан России, родившихся на её территории.
+5
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+5
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Влад Путман
Журова родилась 1972 году, но помнит как провоцировали украинцы ещё в 1952 году. Впрочем этого достаточно, чтоб любители русского мирка перевозбудились ещё раз.
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Ебздрогыч
За 70 лет можно было как-то подружиться со всем миром?
+14
-3
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Ебздрогыч
В 52 году тоже украинцы провоцировали?
+11
-4
+7
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