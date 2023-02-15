Депутат Журова о драке «Шинника» и «Миная»: «Со стороны Украины такие провокации будут частыми. На ОИ-1952 наши спортсмены жили отдельно – боялись провокаций»
Светлана Журова объяснила причины драки между игроками «Шинника» и «Миная».
Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.
«Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики, как всегда, кулаками.
Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации. Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет.
В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – считает депутат Государственной думы.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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Война закончилась только, а там что люди делали?
Наших ребят и отселили отдельно, что они таких, как игроков Минтая поубивали бы, если бы они что то сказали плохое про СССР и они это умели делать, так как воевали многие и имели ранение.Да были люди в то время, не то что нынешние Журовы и Кокорины, богатыри - не вы депутаты и спортсмены.
Украина -1952 год, Света, ты о чём? Займитесь законотворчеством о ренте полезных ископаемых для граждан России, родившихся на её территории.