«Игроки «Миная» орали: «Убьем вас!» Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия». Защитник «Шинника» Петрунин о драке

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Политика Даниил Петрунин Спорт-Экспресс Минай контент Футбол

Защитник «Шинника» рассказал, что кричали игроки «Миная» во время драки.

У футболистов российского «Шинника» и украинского «Миная» случился конфликт в турецком отеле, в итоге произошла массовая драка.

– Не хотелось бы, конечно, но, если бы такая ситуация повторилась, как команда отреагировала бы?

– Мы отстаивали бы свою честь. Особенно после того, как украинцы ходили толпой, старались вылавливать по одному и все это снимали на камеру.

– Ваше отношение к украинским футболистам в целом, не только из «Миная», после всего этого изменилось?

– Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки «Миная» так и орали: «Убьем вас!» Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию.

Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из «Миная», цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.

– Кричали на русском или на своем языке?

– Некоторые – на русском, кто-то – на украинском.

– Вы что-нибудь понимали?

– По-украински – нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят, – сказал Даниил Петрунин.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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143 комментария

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Борис _____
Странно видеть, как в комментариях на российском сайте резвятся украинские и проукраинские товарищи, и ставят друг дружке сотни плюсов вприсядку. Не то, чтобы меня это удивляло, т.к. ориентированность спортса давно сомнений не вызывает, но наблюдать всё равно занятно.
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Владимир Великий
"Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать", - действительно, украинцы до 24 февраля так не думали.
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Don Retardo
Ответ Игорь Ерин
Да последние лет двадцать эту ненависть выращивали - до визга , до воплей , до тупых скачков на площадях ... Любой , кто хоть немного следил за Украиной, видел этот психоз ...
Если бы вы извинились перед Украиной и другими республиками за 40-70-летнюю русскую оккупацию и помогали жертвам пыток и родственникам казненных, если бы Путин покаялся, как Вилли Брандт, у памятника миллионам жертв русско-большевистских карателей и оккупантов, то и относились бы к вам нормально.
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Михаил Шаповалов
Ответ Megador17
Я помню по молодости бывало дрались. По разному было, то мы правы, то не правы, но как правило всегда себя мы все равно считали правыми. Оглядываясь назад, понимаю, что 90% драк можно было избежать. Нам тогда мозгов не хватало, 18-19 летним. У многих кстати такие драки сломали судьбы: кто то вылетел из универа, кто то вообще свернул не на ту дорогую. У спортсменов я так понимаю мозги тоже на уровне 18-19 лет застревают. Причем я думаю скорее всего у обеих сторон. Попытка найти здесь кого-то, кто прав, а кто не прав - бесполезная. Харош, спортс. Завязывай ты новости на эту тему постить. Две группы дебилов подрались - ну и хер с ними.
золотые слова)
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NRNG
Ответ Pissy
Может, не надо было на их страну нападать? Денацифировать?
Надо Федя, надо!
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Мощные ягодицы Азара
Ответ здоровяк
Ждем заявления сами знаете кого в очках, который расскажет, что во время драки футболисты Шинника уничтожили 50 xимapcoв
Хрюкни
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Чиф
Ответ здоровяк
Ждем заявления сами знаете кого в очках, который расскажет, что во время драки футболисты Шинника уничтожили 50 xимapcoв
Откуда всё это повылазило? ... и да, сейчас эра «Леопардов» )
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Рав. Зильберман
А причем тут люди?
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Dexter Dallas
Ответ The Best
Почему игроки Миная молчат а эти до сих пор рассказывают что там было?Причём каждый раз что-то новое придумывают,не удивлюсь если им скоро дадут медали за заслуги перед отечеством ;)
Потому что как понимаю игроки миная сразу рассказали что и как было. И толку выдумывать истории. А игроки шинника напоминают Росс тв уже столько версий поменяли что одни с причинами начала войны, что вторые с причиной драки
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Batt Monner
Ответ Teodrakis
Да им всем без разницы, они готовы врать, предавать и нести любую ахинею, любыми методами надо скинуть Путина и посадить американскую марионетку. Они реально почувствовали, что война это их шанс и готовы разорвать всех на пути, лишь быть не упустить этот шанс. Поэтому с ними нет смысла вести диалог, что-то им объяснять, у них в голове только дребезжит "убить Путина, нагадить россиянам". Зато их можно потроллить, пусть хныкают какие они несчастные и дизлайкают сколько им угодно.
Так это украинцы продули 300 лямов резервных фондов РФ, навлекли санкции, обнулили армию, ввели драконовские законы? Ничего себе мощные украинцы, неплохо они так манипулируют Путиным
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Dexter Dallas
Ответ Игорь Ерин
Да последние лет двадцать эту ненависть выращивали - до визга , до воплей , до тупых скачков на площадях ... Любой , кто хоть немного следил за Украиной, видел этот психоз ...
Расскажи. А у них в Киеве статуи о дружбе народов украинского и русского стояли до прошлого лета по причине выращивания ненависти, станции метро, улицы с названия относящимися к России так же из-за ненависти были? Памятники Пушкину и Екатерине 2й тоже из-за ненавсти до 22го года стояли?
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DM.Man
Ответ Владимир Романов
Ты знаешь. у всего мира такие же сомнения относительно мокшей...
Глобус проекта «украина» это такой виртуальный мир?
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Ильнур Хасанов
Футболисты Шинника на луне что ли обитают и не знаю что происходит между странами. Не понимают они почему это на них напали. Кстати жители соседней страны и до сво нападали. Когда толпа напала на болельщика с Российским флагом. По этому хватит иллюзий, что братья и тому подобное. Теперь Россия и Украина враги на много поколений.
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Илья Владимирович
Ответ Pissy
Может, не надо было на их страну нападать? Денацифировать?
Да, футболисты Шинника с первых дней участвовали в сво, вы это точно подметили. Еще и обижаются потом - какая наглость!
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DM.Man
Ответ Afinogenov
Ребята, забавно читать, как под личиной иронии и шуточек, вы боитесь признать, что на Украине дикое поведение - в порядке вещей. Если мы даже подойдём к вопросу с точки зрения, что Украина - бедная и несчастная, ни в чем неповиновенное государство, то варварские замашки всё равно не имеют оправдания. "Истребить, жестоко убить/пытать, все-все передохли" - малая и лёгкая часть того, что на Украине даже не вызывает сомнения, когда они пишут такие комментарии в интернете и используют такие слова и фразы в разговоре. Нацистская Германия когда-то принесла в наш дом такие разрушения, что все жертвы, начиная с Майдана и до сих, - это, как нынче модно говорить, ни о чём. Может, звучит кощунственно, но суть понятна: Была цель - разбить врага и победить. Никто не кричал в пьяном угаре, что нужно уничтожить всех немцев и пропустить их будущее поколение через Аушвиц. Зайдя в Германию, был указ о мородерстве и запрет "трогать" немецких женщин - в стране, которая принесла горе в наш дом. Ни Левитан, ни Сталин, ни Рокоссовский не призывали, чтобы "немчура горела в аду" и прочие призывы в стиле "Они первые начали - а теперь мы сделаем с ними всё, что захотим". А на Украине давно уже выдали индульгенцию на жестокие убийства и пытки. Никто никогда не снимет на Западе патриотический фильм о Украине, где будут упоминаться эти неприятные факты. Украину постараются выставить рыцарем в белом плаще, но Украина сейчас сама не хочет им быть, а желает оставаться кровожадным реваншистом. Но при возможности всегда будет скрывать своё дикое поведение.
«но Украина сейчас сама не хочет им быть»
«украину» теперь и спрашивать никто не будет.
Думать надо было раньше.
О том, что соседу не понравятся угрозы ядерным оружием.
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Илья Владимирович
Ответ fatei4
А вы заметили, что у ботофермы сегодня выходной? 😀😀😀 в первые дни возле новостей на эту тему были десятки урапатриотических комментариев с сотнями плюсов, нормальный адекватный комментарий, каких большинство сейчас, было не найти. Жалко, что и на спортсе завелись жуки эти ☹️
Не выходной, ты же тут
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Илья Владимирович
Ответ Фанат Ференцвароша
Кстати я и не отрицаю, что украинцы могли ген директора Шинника призвать петь гимн Украины. Ради провокации и троллинга, чтоб поржать чисто. Но это не повод начинать массовую драку
Интересно, призвать петь гимн каким образом?
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Владимир Романов
Ответ Teodrakis
Украинцы принципиально настроены уничтожать только мирных людей
Давно тебя "уничтожали"?
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Fg Gf
Ответ Антиполитпроект
Чем тебе не аргумент? Реальные факты, а не отсылка к гуглу, где можно найти что угодно. У нас Кадыров героем считается, хотя в любой нормальной стране он давно бы служил удобрением для земли. А что произошло в 2014, убрали продажного Януковича? Я знаю, что ты тут за 15 рублей можешь написать. Только близко к правде это в принципе не будет
Классно ты ведешь диалог, не дочитав до конца)) человеку не просто так дана голова, ей можно время от времени анализировать всю ту информацию, получаемую извне)) таким образом можно и в интернете найти достовеиные факты, и в книжках, которые к слову так же имеются в интернете, можно пообщаться с очевидцами, учителями, учеными, историками на этот счет... Знаешь, я тоже был в Крыму летом 2012 года и максимум, что мне не понравилось там, так это местные наглые татары, с украинцами было все в порядке... но я тебе не просто так посоветовал почитать о бандере, Донбассе времен Ющенко... а если говорить о событиях 14 года, сразу становится понятно, что вся эта фигня готовилась очень и очень долго, русофобия была еще зарождена в далекие прошлые времена... когда сжигают заживо людей в Одессе, проводят факельные шествия во имя бандеры, а так же АТО на Донбассе... тебя вот это совсем не смущает? для тебя это всего лишь "смена власти"?
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Владимир Романов
Ответ DM.Man
С какого это чернявые укры стали славянами?) Потомки клобуков и хазаров же?
Ты знаешь. у всего мира такие же сомнения относительно мокшей...
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Александр Толмаков
Героям сала! 🔥
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Владимир Романов
Ответ Сэйлор Мун
орать в турецком отеле что кого то там убьют и про какую то славу это конечно не в Бахмуте на передовой. Зеля наверное награды даже вручит хероям)))
Ну про Зелю не заливай, а вот путя точно с пригожиным шинников познакомит.Такие тому НУЖНЫ!
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Ювенский Туринтус
Видимо, украинский язык обладает потенциалом дальнобойности, поэтому им постреливали со второй линии, а русский язык ближнего боя, поэтому им орудовали в первых рядах. Как стратегически грамотно распределили украинцы своих бойцов!
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Teodrakis
Ответ Ру7евоЙ
Сюда похоже вся трибуна перекочевала.
У школоты выходной
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Руслан
Ответ Максим Попов
что ругайтесь деретесь, братья славяне, взяли бы бутылочку да раздавили, а они. русские и украинцы это братья, да и войны то никакой нет
Не пей больше....
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