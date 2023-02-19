«Игроки «Миная» орали: «Убьем вас!» Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия». Защитник «Шинника» Петрунин о драке

Защитник «Шинника» рассказал, что кричали игроки «Миная» во время драки.

У футболистов российского «Шинника» и украинского «Миная» случился конфликт в турецком отеле, в итоге произошла массовая драка.

– Не хотелось бы, конечно, но, если бы такая ситуация повторилась, как команда отреагировала бы?

– Мы отстаивали бы свою честь. Особенно после того, как украинцы ходили толпой, старались вылавливать по одному и все это снимали на камеру.

– Ваше отношение к украинским футболистам в целом, не только из «Миная», после всего этого изменилось?

– Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки «Миная» так и орали: «Убьем вас!» Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию.

Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из «Миная», цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.

– Кричали на русском или на своем языке?

– Некоторые – на русском, кто-то – на украинском.

– Вы что-нибудь понимали?

– По-украински – нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят, – сказал .

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?