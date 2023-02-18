Тарпищев об Абаскале: «Лучший вариант для «Спартака» при чехарде последних 10 лет. Амбициозный специалист без звездной болезни»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке». 

«При той чехарде, которая была со «Спартаком» за последние 10 лет, Абаскаль – это лучший вариант.

Для меня понятно, что он хочет сделать. Он еще и хороший психолог. Это очень важно. И мне нравится, что он является думающим тренером. Амбициозный специалист, у которого нет звездной болезни. Он ее еще не пережил.

Он ищет какие-то новые идеи, а в России надо уметь искать и находить что-то свежее. Потому что при наших «дырах», которые есть у многих команд, и в системе подготовки, и в технико-тактическом мастерстве, такой молодой специалист как Абаскаль – просто художник среди них.

И у него ведь меньше, чем у других, бывает провалов в игре со средними командами, из нижней части турнирной таблицы. К тому же он умело перекрывает определенные недочеты в игре команды. Провалы у «Спартака» могут быть только в том случае, если из-за травм вылетят один-два основных игрока команды», – сказал президент Федерации тенниса России.

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8 комментариев

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Konstantin Zorin
Шамилю респект - он много сделал для советского и российского тенниса. И за словом в карман никогда не лез. Про братьев Уильямс просто шедеврально было!
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Тимур Зимнуров
Читаю Тарпищев,а в мыслях Великий Озеров.
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Sergio666
Абласкаль, так абласкаль...
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ЗЕНИТ65
А до последних десяти лет Тарпищев в анабиозе был?
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Арсений Элин
Шамиль фигни не скажет...это не кафель)
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korobokchekhova
В общем и целом согласен. Только б Зарема не говорила, что это 100% её заслуга))
+5
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Кирилл.С-Пб
Пару игр проиграют, будут поливать рыжего помоями. Уже видали 😂😂😂
0
-5
-5
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Ильдар Фарукшин
100 % попадание, согласен
+8
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+8
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