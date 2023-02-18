Тарпищев об Абаскале: «Лучший вариант для «Спартака» при чехарде последних 10 лет. Амбициозный специалист без звездной болезни»

Шамиль Тарпищев высказался о работе Гильермо Абаскаля в « ».

«При той чехарде, которая была со «Спартаком» за последние 10 лет, – это лучший вариант.

Для меня понятно, что он хочет сделать. Он еще и хороший психолог. Это очень важно. И мне нравится, что он является думающим тренером. Амбициозный специалист, у которого нет звездной болезни. Он ее еще не пережил.

Он ищет какие-то новые идеи, а в России надо уметь искать и находить что-то свежее. Потому что при наших «дырах», которые есть у многих команд, и в системе подготовки, и в технико-тактическом мастерстве, такой молодой специалист как Абаскаль – просто художник среди них.

И у него ведь меньше, чем у других, бывает провалов в игре со средними командами, из нижней части турнирной таблицы. К тому же он умело перекрывает определенные недочеты в игре команды. Провалы у «Спартака» могут быть только в том случае, если из-за травм вылетят один-два основных игрока команды», – сказал президент Федерации тенниса России.