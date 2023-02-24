Роналду посетит бой Пола и Фьюри в Саудовской Аравии. Об этом рассказал Пирс Морган
Криштиану Роналду посетит бой между Джейком Полом и Томми Фьюри.
Боксерский поединок между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.
О том, что нападающий «Аль-Насра» намерен посетить бой, рассказал журналист Пирс Морган после интервью с Полом для шоу Piers Morgan Uncensored на TalkTV.
«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит бой в воскресенье. И он думает, что поединок будет отличным. Так считают многие, в том числе и мы», – сказал Морган.
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