Роналду посетит бой Пола и Фьюри в Саудовской Аравии. Об этом рассказал Пирс Морган

Криштиану Роналду посетит бой между Джейком Полом и Томми Фьюри.

Боксерский поединок между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.

О том, что нападающий « » намерен посетить бой, рассказал журналист после интервью с Полом для шоу Piers Morgan Uncensored на TalkTV.

«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит бой в воскресенье. И он думает, что поединок будет отличным. Так считают многие, в том числе и мы», – сказал Морган.