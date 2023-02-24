Роналду посетит бой Пола и Фьюри в Саудовской Аравии. Об этом рассказал Пирс Морган

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пирс Морган Футбол

Криштиану Роналду посетит бой между Джейком Полом и Томми Фьюри.

Боксерский поединок между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.

О том, что нападающий «Аль-Насра» намерен посетить бой, рассказал журналист Пирс Морган после интервью с Полом для шоу Piers Morgan Uncensored на TalkTV.

«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит бой в воскресенье. И он думает, что поединок будет отличным. Так считают многие, в том числе и мы», – сказал Морган.

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7 комментариев

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Экочёрт 4000
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, наткнулся на видео случайно, где Месси участвовал в каком-то кринжовом шоу. Его там мужики лапали за задницу и передницу. Вот это было неожиданно, конечно.
Наверное, это были не мужики, а мессиглоры со спортсру
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Фанат Лионеля Месси
Быстро Роналду нашёл замену Бадру
Кстати, наткнулся на видео случайно, где Месси участвовал в каком-то кринжовом шоу. Его там мужики лапали за задницу и передницу. Вот это было неожиданно, конечно.
+2
-4
-2
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AminO2
Правильно, нужно восстановиться после вчерашнего трудного матча на "Олд Траффорд".
0
-2
-2
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на войне как на войне
Ответ А.В.Бубнов
Может, гель больше не по горячим марокканцам, а по зрелым англичанам?!
Свои слюнки оставьте при себе
+2
-3
-1
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Пирс Морган
Но это не точно, он мне сказал, что собирается остаться играть в топ лигах
+7
-1
+6
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Фанат Лионеля Месси
Быстро Роналду нашёл замену Бадру
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Может, гель больше не по горячим марокканцам, а по зрелым англичанам?!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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