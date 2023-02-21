Роналду и его семья переехали из отеля-небоскреба в Эр-Рияде в собственный дом

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом.

38-летний игрок «Аль-Насра», приехавший в Саудовскую Аравию по ходу этого сезона, проживал в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center. 

Сообщается, что мать футболиста приехала к нему из Португалии. 

Пока точно не известно, куда именно переехал Роналду вместе с семьей.

Считается, что его новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, тренажерным залам и другим удобствам.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. В 4 матчах за новый клуб в чемпионате страны он набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас». 

7 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alex Legend
В клубничном районе живёте?
СНТ "Сливовка" ,Клубничный район, улица Фруктовая.
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j30
держите в курсе
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Alex Legend
Ответ Фарид Харисов
"Считается, что его новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, тренажерным залам и другим удобствам" Офигеть, Роналду теперь мой сосед. Добро пожаловать в садоводческое товарищество "Сливовка", КриРо!
В клубничном районе живёте?
+1
0
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Мосгорсуд
Я думаю, что дом не меньше отеля))
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Cruel Snake
Вот этот вот тарифы ЖКХ они конечно убивают. В своём доме другое дело
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Фарид Харисов
"Считается, что его новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, тренажерным залам и другим удобствам"

Офигеть, Роналду теперь мой сосед. Добро пожаловать в садоводческое товарищество "Сливовка", КриРо!
+7
-1
+6
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уличный иуда
Пойду на кладовку в Москве копить
+6
0
+6
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