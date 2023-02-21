Роналду и его семья переехали из отеля-небоскреба в Эр-Рияде в собственный дом

переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом.

38-летний игрок « », приехавший в Саудовскую Аравию по ходу этого сезона, проживал в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center.

Сообщается, что мать футболиста приехала к нему из Португалии.

Пока точно не известно, куда именно переехал Роналду вместе с семьей.

Считается, что его новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, тренажерным залам и другим удобствам.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. В 4 матчах за новый клуб в чемпионате страны он набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас».