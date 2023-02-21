«Роналду был головной болью «МЮ» и душил Рэшфорда. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?» Комментатор Киз о форме Маркуса
Комментатор Ричард Киз назвал Криштиану Роналду строптивой эгоистичной суперзвездой.
Английский журналист выразил мнение, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд раскрылся благодаря уходу португальца в «Аль-Наср».
«Приятно видеть, что Рэшфорд снова в форме и тащит «Юнайтед» в чемпионскую гонку. Если тен Хаг и сделал что-то, чтобы помочь Рэшфорду, так это избавился от Роналду. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?
Да, Роналду забивал после второго прихода в «Юнайтед», но эти голы редко были важными. Он был головной болью для клуба и душил таких игроков как Рэшфорд.
Вот доказательство: когда Роналду выходил в старте «Юнайтед», Рэшфорд забил восемь голов в 19 играх. Теперь Роналду ушел – 16 голов в 17 матчах, 10 из 10 в АПЛ. Очевидно, есть и другие факторы, но эта статистика не врет», – написал Киз в своей колонке.
Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона
А когда какой то комментатор Киз хейтит Рона, их вообще не волнует, что он как бы вообще комментатор )) авторитетное мнение эксперта) хотя фанаты пешехода и лицемеры это одно и тоже ))
Ди Мария сильнее Месси, это факт, потому что во всех совместных финалах он решал вместо пешехода. Но до Роналду по этому показателю им обоим, как до Луны пешком)
Это клиника
Ай,нет,погоди.
Ну да, всего лишь его в концовках Вильярреалу и Аталанте выводили мёртвый МЮ из группы ЛЧ, конечно не были важными