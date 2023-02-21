«Роналду был головной болью «МЮ» и душил Рэшфорда. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?» Комментатор Киз о форме Маркуса

Комментатор Ричард Киз назвал строптивой эгоистичной суперзвездой.

Английский журналист выразил мнение, что форвард « » раскрылся благодаря уходу португальца в « ».

«Приятно видеть, что Рэшфорд снова в форме и тащит «Юнайтед» в чемпионскую гонку. Если тен Хаг и сделал что-то, чтобы помочь Рэшфорду, так это избавился от Роналду. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?

Да, Роналду забивал после второго прихода в «Юнайтед», но эти голы редко были важными. Он был головной болью для клуба и душил таких игроков как Рэшфорд.

Вот доказательство: когда Роналду выходил в старте «Юнайтед», Рэшфорд забил восемь голов в 19 играх. Теперь Роналду ушел – 16 голов в 17 матчах, 10 из 10 в . Очевидно, есть и другие факторы, но эта статистика не врет», – написал Киз в своей колонке.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона