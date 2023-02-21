«Роналду был головной болью «МЮ» и душил Рэшфорда. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?» Комментатор Киз о форме Маркуса

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Комментатор Ричард Киз назвал Криштиану Роналду строптивой эгоистичной суперзвездой.

Английский журналист выразил мнение, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд раскрылся благодаря уходу португальца в «Аль-Наср».

«Приятно видеть, что Рэшфорд снова в форме и тащит «Юнайтед» в чемпионскую гонку. Если тен Хаг и сделал что-то, чтобы помочь Рэшфорду, так это избавился от Роналду. Теперь-то дебаты о строптивой эгоистичной суперзвезде окончены?

Да, Роналду забивал после второго прихода в «Юнайтед», но эти голы редко были важными. Он был головной болью для клуба и душил таких игроков как Рэшфорд.

Вот доказательство: когда Роналду выходил в старте «Юнайтед», Рэшфорд забил восемь голов в 19 играх. Теперь Роналду ушел – 16 голов в 17 матчах, 10 из 10 в АПЛ. Очевидно, есть и другие факторы, но эта статистика не врет», – написал Киз в своей колонке.

Рэшфорд невероятен: побил личный рекорд (16 голов в 17 матчах), хотя впереди еще полсезона

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60 комментариев

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natan111
Белый/СветлоСиний угнетатель.
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Александра Александрова
Ответ MU4evainmyheart!!!
Ну, да, ведь из-за пиара Роналду забивал кучу мячей. В том числе и решающих. Если что сразу скажу, что я рад очень, что Рон покинул МЮ. И в споре Месси или Роналду я отдаю предпочтение первому. Но писать на серьезных шах, что Роналду продукт пиара и то, что вами перечисленные футболисты были сильнее Рона, это "клиника". На мой взгляд Рон такой игрок, под которого нужно выстраивать всю командную игру. В такой команде он показывал свою гениальность. Да, даже в командах, где игра не была заточена под него, он умудрялся много забивать, но общая структура игры в его командах после Реала, ломалась из-за него. И это факт. Плюс он постарел, но все ещё думает, что может играть как ранее. И это его главная ошибка. Но все то, что я написал, не отменяет того, что он игрок мирового класса, который входил в топ-2 футболистов мира на протяжении многих сезонов. Глупо отрицать это. "Продуктом пиара" Рона могут называть только хейтеры и люди, которые смыслят в футболе на уровне какой-нибудь Заремы, а то и хуже.
Вы не поняли главного , команды играли на статистику Роналду во вред себе , чтобы забить гол на это пашет вся команда ! Цифры Ювентуса и Мю это четко показали , с его приходом команды стали меньше забивать , больше пропускать , меньше набирать очков и вобщем результаты команды ухудшились ! Есть понятие влияние на игру , у Зидана или Фигу не было такой статистики , но по влиянию на игру и команду Роналду , на их фоне, как истеричная, паникующая маленькая девочка , на фоне здоровых мужиков , которые скажут не плачь мы все исправим и не случайно Португалия например последний раз далеко забралась именно с Фигу это был полуфинал 2006 года , как та гвардия ушла у Португалии постоянные вылеты на чемпионат мира в 1/8 или даже не выход из группы !
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Манюшный
Сейчас эти комментарии ничего не стоят. Я например это ещё в сентябре говорил.
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Lana Rhoades
С 18 года прямиком из Реала душил, когда Рэш и сдулся
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Александра Александрова
Ответ Yury Fedoseev
Из женских уст удивительно слышать подобную правду. Со времён , как Роналду перешёл в Реал , стало понятно как божий день , что он не тот , за кого себя выдаёт. Вечное нытьё, недовольное лицо , когда забивал Арбелоа вместо него, никогда не менялся , играя против Эльче или Эйбара при счете 5:0 в пользу Реала , при том , что сам забил 3, бежал с остервенением забивать еще больше. Против сильных клубов это остервенение пропадало , зато начинались симуляции, выпрашивание штрафных и пенальти с театральным выражением лица. Из всех важных матчей против серьезных и мотивированных команд , не припомню , чтоб Роналду был лучшим на поле. Единственное , что он мог - это добить соперника сильного соперника , клянча от партнеров передачу под удар. Никогда не делал результат сам своими действиями. Обыгрывать один в один, дриблинг , прессинг - это не про него, хотя позицию занимал не центр форварда. Его задача - нашакалить себе побольше голов , не работая и не создавая самому ничего. Несколько десятков игроков лучше него в плане футбола были всегда. Он хорошо бил по воротам , отлично играл в воздухе и всё! Что я хотел сказать , девушка, выходите за меня замуж ))
Вы очень правы )) единственное я не девушка , аккаунт дочери , писал уже тут это много раз) люблю людей , которые смотрят футбол именно своими глазами и именно смотрят , а не смотрят в книгу видят фигу ))) и главное люблю людей , которые думают своей головой и когда у людей есть свое мнение отличное от стадного ))) многие смотрят на статистику , но забывают один момент , например берем ла лигу , Роналду много забивал уже в проигранной ла лиге , когда уже не было такого давления ,это еще при каком то дитчайшем судействе в пользу Реала , он часто буксовал в начале сезона , когда например тот же Месси забивал и приносил очки , те Барса спокойно отрывалась и забирала ла лигу , каждый год ! А в лиге чемпионов Реал протаскивали судьи, причем ошибки были чуть ли не в каждом матче плей офф , причём не по одной ошибке , а часто команды просто убивали судьи !
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Александра Александрова
Да это уже всем понятно , цифры кричат об этом , Португалия постоянные вылеты в 1/8 или не выходы из группы на чемпионатах мира , Ювентус вылеты в 1/8 от во второсортных команд лионов , порту , аяксов , Мю 6 место после 2 с худшими цифрами , если ты хочешь что то выиграть , то такой баласт это как мешок картошки на шее ! В реале его слабость маскировали судьи и партнеры , да и то ла лигу с ним проигрывали каждый год ! Поэтому кто то его ещё называет одним из лучших в истории это смешно , он в 21 веке в 10-ку не входит , когда есть такие решалы , как Месси , Зидан ,Иньеста , Хави , Роналду зубастик , Роналдиньо ,Модрич ,Левандовский , Ди Мария , Суарес !!! Роналду это дитчаший продукт пиара СМИ , самый переоценненый футболист в истории футбола !
Ну, да, ведь из-за пиара Роналду забивал кучу мячей. В том числе и решающих. Если что сразу скажу, что я рад очень, что Рон покинул МЮ. И в споре Месси или Роналду я отдаю предпочтение первому. Но писать на серьезных шах, что Роналду продукт пиара и то, что вами перечисленные футболисты были сильнее Рона, это "клиника". На мой взгляд Рон такой игрок, под которого нужно выстраивать всю командную игру. В такой команде он показывал свою гениальность. Да, даже в командах, где игра не была заточена под него, он умудрялся много забивать, но общая структура игры в его командах после Реала, ломалась из-за него. И это факт. Плюс он постарел, но все ещё думает, что может играть как ранее. И это его главная ошибка. Но все то, что я написал, не отменяет того, что он игрок мирового класса, который входил в топ-2 футболистов мира на протяжении многих сезонов. Глупо отрицать это. "Продуктом пиара" Рона могут называть только хейтеры и люди, которые смыслят в футболе на уровне какой-нибудь Заремы, а то и хуже.
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Temp LC
Ответ PamcuK
Суперзвезда, которые постоянно требует мяч и портит атмосферу в раздевалке, при этом будучи футболистом значительно хуже, чем Евгений Луценко. На полном серьезе говорю. Ничего удивительного, что, пригласив эту гадость в команду, МЮ сразу же из зоны ЛЧ вылетел на 6-е место, а как только избавились стали лучшей командой в АПЛ (после того как клубника прогнившая в последний раз за МЮ на поле нагадил, МЮ набрал больше всех очков в АПЛ)
Евгений Луценко... Ещё так Роналду никто не оскорблял
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Temp LC
Ответ PamcuK
В 3-4 раза больше, чем во время его паразитирования в клубе
Не забивал он столько. Это его лучший сезон в карьере. До Роналду он забивал он силы 20 мячей
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Yury Fedoseev
Ответ Александра Александрова
Да это уже всем понятно , цифры кричат об этом , Португалия постоянные вылеты в 1/8 или не выходы из группы на чемпионатах мира , Ювентус вылеты в 1/8 от во второсортных команд лионов , порту , аяксов , Мю 6 место после 2 с худшими цифрами , если ты хочешь что то выиграть , то такой баласт это как мешок картошки на шее ! В реале его слабость маскировали судьи и партнеры , да и то ла лигу с ним проигрывали каждый год ! Поэтому кто то его ещё называет одним из лучших в истории это смешно , он в 21 веке в 10-ку не входит , когда есть такие решалы , как Месси , Зидан ,Иньеста , Хави , Роналду зубастик , Роналдиньо ,Модрич ,Левандовский , Ди Мария , Суарес !!! Роналду это дитчаший продукт пиара СМИ , самый переоценненый футболист в истории футбола !
Из женских уст удивительно слышать подобную правду. Со времён , как Роналду перешёл в Реал , стало понятно как божий день , что он не тот , за кого себя выдаёт. Вечное нытьё, недовольное лицо , когда забивал Арбелоа вместо него, никогда не менялся , играя против Эльче или Эйбара при счете 5:0 в пользу Реала , при том , что сам забил 3, бежал с остервенением забивать еще больше. Против сильных клубов это остервенение пропадало , зато начинались симуляции, выпрашивание штрафных и пенальти с театральным выражением лица. Из всех важных матчей против серьезных и мотивированных команд , не припомню , чтоб Роналду был лучшим на поле. Единственное , что он мог - это добить соперника сильного соперника , клянча от партнеров передачу под удар. Никогда не делал результат сам своими действиями. Обыгрывать один в один, дриблинг , прессинг - это не про него, хотя позицию занимал не центр форварда. Его задача - нашакалить себе побольше голов , не работая и не создавая самому ничего. Несколько десятков игроков лучше него в плане футбола были всегда. Он хорошо бил по воротам , отлично играл в воздухе и всё! Что я хотел сказать , девушка, выходите за меня замуж ))
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Роман
Ответ инок
В настоящее время Рэшфорд лучшая версия самого себя. В этом есть и заслуга Тен Хага. Хороший тренер для МЮ
Но тут наброс для мессифанов. Они и ХХХХХ сожрать готовы. Только дай повод.
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Терминатор///Айлбибекович
Так и есть.А на ЧМ он был головной болью своей сборной.Пользы 0,0...Зато токсичность в раздевалке.А истерика с просьбой переписать гол Бруно на себя войдет в историю)).Все таки прозвище Кринж ему здорово подходит)).
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Zidan GOAT
Самое забавное, что когда футбольные люди, по типу Ротена хейтят Месси, его фанаты тут же в комментариях заливают «да кто это такой?»
А когда какой то комментатор Киз хейтит Рона, их вообще не волнует, что он как бы вообще комментатор )) авторитетное мнение эксперта) хотя фанаты пешехода и лицемеры это одно и тоже ))
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Александра Александрова
Ответ ljolik888
Бюджет не всегда значит победа - вот эти команды это и доказали . Я не про Роналду , а про футбол - который люблю !
Думаю не будь там одного персонажа , шансов бы было очень мало !
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Юрий Кечко
Ответ Zidan GOAT
Хейтеры неистово собирают плюсы в комментариях, как же смешно это выгляди) до сих пор горит от тех времён, когда Рон в одиночку унижал их клубы )
А если человек ни за кого не болеет , какие отмазки будут что над ним ржут?)
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yrok77
Ответ Хызыр
Судя по комменту вы очень внимательно следите за карьерой Роналду, вы его фанат?🤔
это его самая главная фанатка на спортсе
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Александра Александрова
Ответ Zidan GOAT
Перестань, я сейчас лопну от смеха🤣🤣🤣 Ди Мария сильнее Месси, это факт, потому что во всех совместных финалах он решал вместо пешехода. Но до Роналду по этому показателю им обоим, как до Луны пешком)
Ну да персонаж, у которого за 5 чемпионатов мира 0+0 в плей офф и постоянные позорные вылеты в 1/8 и не выходы из группы , ну да чемпионам мира до такого позора очень далеко )))
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Zidan GOAT
Ответ Александра Александрова
Ди Мария просто о на две бошки сильнее этого распиаренного кринжа , он реально решает в важных матчах , до которых Роналду даже не доходил !
Перестань, я сейчас лопну от смеха🤣🤣🤣
Ди Мария сильнее Месси, это факт, потому что во всех совместных финалах он решал вместо пешехода. Но до Роналду по этому показателю им обоим, как до Луны пешком)
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Александра Александрова
Ответ Zidan GOAT
Левандовски, Ди Мария, Суарес🤣🤣🤣 Это клиника
Ди Мария просто о на две бошки сильнее этого распиаренного кринжа , он реально решает в важных матчах , до которых Роналду даже не доходил !
+1
-3
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Zidan GOAT
Хейтеры неистово собирают плюсы в комментариях, как же смешно это выгляди) до сих пор горит от тех времён, когда Рон в одиночку унижал их клубы )
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Tazemyrat Kemalow
Ответ Александра Александрова
Да это уже всем понятно , цифры кричат об этом , Португалия постоянные вылеты в 1/8 или не выходы из группы на чемпионатах мира , Ювентус вылеты в 1/8 от во второсортных команд лионов , порту , аяксов , Мю 6 место после 2 с худшими цифрами , если ты хочешь что то выиграть , то такой баласт это как мешок картошки на шее ! В реале его слабость маскировали судьи и партнеры , да и то ла лигу с ним проигрывали каждый год ! Поэтому кто то его ещё называет одним из лучших в истории это смешно , он в 21 веке в 10-ку не входит , когда есть такие решалы , как Месси , Зидан ,Иньеста , Хави , Роналду зубастик , Роналдиньо ,Модрич ,Левандовский , Ди Мария , Суарес !!! Роналду это дитчаший продукт пиара СМИ , самый переоценненый футболист в истории футбола !
Вы просто УМНЫЦА! 🌹♥️➕
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titov-and-trubach
Ладно когда дети троллят друг друга в комментариях с такими аргументами, но когда это комментатор на полном серьезе говорит... либо глупый, либо так хочется быть в центре внимания за счет заголовков.
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Александра Александрова
Ответ уличный иуда
Комментарий удален модератором
Не комментирую бред сумасшедших , извини )))
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Zidan GOAT
Ответ Александра Александрова
Да это уже всем понятно , цифры кричат об этом , Португалия постоянные вылеты в 1/8 или не выходы из группы на чемпионатах мира , Ювентус вылеты в 1/8 от во второсортных команд лионов , порту , аяксов , Мю 6 место после 2 с худшими цифрами , если ты хочешь что то выиграть , то такой баласт это как мешок картошки на шее ! В реале его слабость маскировали судьи и партнеры , да и то ла лигу с ним проигрывали каждый год ! Поэтому кто то его ещё называет одним из лучших в истории это смешно , он в 21 веке в 10-ку не входит , когда есть такие решалы , как Месси , Зидан ,Иньеста , Хави , Роналду зубастик , Роналдиньо ,Модрич ,Левандовский , Ди Мария , Суарес !!! Роналду это дитчаший продукт пиара СМИ , самый переоценненый футболист в истории футбола !
Левандовски, Ди Мария, Суарес🤣🤣🤣
Это клиника
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Eduard Rastryopin
Ответ Барсик Юрана
Верблюжий душегуб
Нужно срочно ему билет на матч ПСЖ в 1/4 Кубка Франции подарить!
Ай,нет,погоди.
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Zidan GOAT
«Да, Роналду забивал после второго прихода в Юнайтед, но эти голы редко были важными»

Ну да, всего лишь его в концовках Вильярреалу и Аталанте выводили мёртвый МЮ из группы ЛЧ, конечно не были важными
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