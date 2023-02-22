Роналду помахал саблей и примерил национальную одежду, отпраздновав День основания государства в Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии.
22 февраля в Саудовской Аравии отмечается День основания государства. Это происходит во второй раз – указ о провозглашении этого дня праздничным был подписан в январе 2022 года.
В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.
«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец.
Скриншот: твиттер Криштиану Роналду
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