Роналду помахал саблей и примерил национальную одежду, отпраздновав День основания государства в Саудовской Аравии

Нападающий « » принял участие в праздничной церемонии.

22 февраля в Саудовской Аравии отмечается День основания государства. Это происходит во второй раз – указ о провозглашении этого дня праздничным был подписан в январе 2022 года.

В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец.

Скриншот: твиттер Криштиану Роналду