Роналду помахал саблей и примерил национальную одежду, отпраздновав День основания государства в Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии.

22 февраля в Саудовской Аравии отмечается День основания государства. Это происходит во второй раз – указ о провозглашении этого дня праздничным был подписан в январе 2022 года.

В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец.

Скриншот: твиттер Криштиану Роналду

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23 комментария

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fellx
Ответ Knight82
Ждём в Ахмате на сорокалетие!
Рон может купить всю Ичкерию
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ TC@ER18
Вылитая саудитка. Но почему без паранджи? 😃
Негоже такое аппетитное личико прятать🥰
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Пепр Пепров
"Невероятно" добавил Роналду
0
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Артём Околович
Ответ Knight82
Ждём в Ахмате на сорокалетие!
Ахмат немногим слабее Аль Насра, так что место в старте не будет гарантировано
0
-2
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benjamin92
Роналду и Бадр помахали саблями
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TC@ER18
Вылитая саудитка. Но почему без паранджи? 😃
+2
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евГений
Ответ psixyec
Молодец, чтит традиции страны, лицом которой он сейчас является. Прекрасный семьянин и лучший футболист – вот на кого должны равняться саудиты.
лучший футболист, забивший 1 гол с игры за полсезона в Европе 🤣
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-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Семейка по контракту не семья
это вы о товарище, который постоянно рассказывает про "скрепы и семейные ценности"❓🤔
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kin
Джоржина: ты где был? Шашку тупил!
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Кокич
Я мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд, а участвовать в нём — это было бы совершенно великолепно.
© Шурик
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Дмитрий
Вот он в #### после европейских топов в этой пустыне с мужиками в платках саблей махать😳🤦🏻 наверное, домой приходит и как Эйс Вентура в ванной рыдает под душем
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Rinat Khudayberdin
давно не было новости про саблю Роналду
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Мовлди Дагиев
Роналду скоро примет Ислам!!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Барсик и тут отметился
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Саша Пушкин
Ответ Knight82
Ждём в Ахмате на сорокалетие!
Там в нынешних реалиях уже бездонных бюджетов не предвидится.
+20
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Knight82
Ждём в Ахмате на сорокалетие!
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-4
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Дмитрий Гудков
Дзюба один раз тоже помахал
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Барсик Юрана
Ответ badaboom
А потом еще и с Бадром саблями помахали перед сном
Как в фильме бивень, два саблезубых моржа
0
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Барсик Юрана
Ответ psixyec
Молодец, чтит традиции страны, лицом которой он сейчас является. Прекрасный семьянин и лучший футболист – вот на кого должны равняться саудиты.
Семейка по контракту не семья
+7
-10
-3
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Алексей Ненахов
Странно что новость без фото
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badaboom
А потом еще и с Бадром саблями помахали перед сном
+1
-8
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Молодец, чтит традиции страны, лицом которой он сейчас является. Прекрасный семьянин и лучший футболист – вот на кого должны равняться саудиты.
+12
-14
-2
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Барсик Юрана
Шейх жене подарил одежду
0
-2
-2
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