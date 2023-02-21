Диетолог «Аль-Насра»: «Роналду мне очень помогает: мы не можем ничему его научить, но он создает вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он. Каждый разговор с ним – урок»

Диетолог « » рассказал, как помогает в его работе.

«Он лучший футболист в истории или один из двух лучших. Я, как и все остальные, не был уверен в том, каково будет работать с ним и сильно ли изменится клуб, но я не видел более профессионального футболиста, чем он. Каждый разговор с ним – это урок.

Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для игры. Он носит два фитнес-девайса: кольцо и браслет. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. Иметь с ним дело – замечательно.

Его единственная особенность в том, что у него очень хорошее образование в области питания, и он ест очень разнообразно и полезно для здоровья, чтобы иметь энергию для вечеринок и тренировок, без каких-либо причудливых модных изобретений.

Криштиану мне очень помогает, потому что мы больше не можем ничему его научить, но он создает вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он, потому что все, что он делает, замечательно влияет на улучшение его игры.

С тех пор как он пришел сюда, все игроки тренируются более интенсивно и придерживаются более строгой диеты. Я не видел такого клуба, как этот, в котором игроки улучшают состав своего тела почти на 90% каждый раз, когда я их вижу: у них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения вплоть до мелочей. Работать в такой команде – роскошь», – сказал Хосе Блеза.