Диетолог «Аль-Насра»: «Роналду мне очень помогает: мы не можем ничему его научить, но он создает вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он. Каждый разговор с ним – урок»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Питание Футбол

Диетолог «Аль-Насра» рассказал, как Криштиану Роналду помогает в его работе.

«Он лучший футболист в истории или один из двух лучших. Я, как и все остальные, не был уверен в том, каково будет работать с ним и сильно ли изменится клуб, но я не видел более профессионального футболиста, чем он. Каждый разговор с ним – это урок.

Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для игры. Он носит два фитнес-девайса: кольцо и браслет. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. Иметь с ним дело – замечательно. 

Его единственная особенность в том, что у него очень хорошее образование в области питания, и он ест очень разнообразно и полезно для здоровья, чтобы иметь энергию для вечеринок и тренировок, без каких-либо причудливых модных изобретений.

Криштиану мне очень помогает, потому что мы больше не можем ничему его научить, но он создает вокруг себя школу. Остальные игроки делают то же, что и он, потому что все, что он делает, замечательно влияет на улучшение его игры.

С тех пор как он пришел сюда, все игроки тренируются более интенсивно и придерживаются более строгой диеты. Я не видел такого клуба, как этот, в котором игроки улучшают состав своего тела почти на 90% каждый раз, когда я их вижу: у них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения вплоть до мелочей. Работать в такой команде – роскошь», – сказал Хосе Блеза. 

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52 комментария

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Пуп Ппп
Ранальду надо смирится. вечно второй. даже не представляю чему от него учатся. летать в Марроко к Бадру или нырять в штрафной и забивать с офсайдов так что бы судьи были слепы. или как убить 2 топ клуба Европы когда потерял телохранителя Переса.
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Reigher
Слишком много гордыни.
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korobokchekhova
Ибра футболу клуб учит, Рон диете))
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korobokchekhova
Остальные игроки делают то же, что и он.
ХХХ
Капец клубу))
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Терминатор///Айлбибекович
Они там в Насрале походу с иконками(с портретами Кринжа) на груди бегают))).Великий наставник он у них там)).
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Блуждающий странник
Диетолог говорит о том, что Роналду в свои годы пример для любого, идеально питается, соблюдает режим и находит баланс в продуктах. Наши юмористы со спортс неуместно приплетают Юве или МЮ и находят очередной повод оскорбить Роналду. Не надоело? Вы что делать будете когда он карьеру завершит
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Mr.Trol
Взяли в команду диетолога за 200 млн в год. Нормально.
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бек саидов
Школу уже открыл. Остальные игроки делают то что и он, значить ныряют неуклюжо и зарабатывают пенальти?
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benjamin92
Ответ Руслан Узденов
ты старался, конечно. Пытаться поиздеваться над устоями другого народа, что основаны, в первую очередь, на религии, такое себе. Во - вторых, тебе тоже будет полезно узнать, что все цивилизованные, культурные люди подмываются и/или пользуются биде, а не размазывают всё бумагой по промежности, как ты.
Вас послушаешь - все такие цивилизованные и культурные, а по факту дикари дикарями
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Любезный Коссутий
интересно, при разговорах о Роналду или Месси можно исключить вот эту лабуду, про "лучший в истории", "величайший футболист", ко-ко-ко... 🤷‍♂️
иногда кажется, что специально из-за подобных фраз и берут все эти интервью
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Homelender_666
В плане питания Криштиану большой профессионал. У него очень низкий процент жира в организме. В этом многим стоит брать с него пример.
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Александра Александрова
Купили манекена за 500 миллионов и ему за эти деньги нужно еще и лизать всей страной, придумывая какой то бред , как это унизительно ))))
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GaasJT
Дорогой диетолог получился
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stalker tyumen
ему это и надо,бабла намеренно и чтоб молились на него
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benjamin92
Ответ Goofts
И Швец и жнец и на дуде игрец(с) Диетолог, косметолог и фитнес тренер
Особенно на дуде жнец 😂
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janitor
Ответ benjamin92
В ведущем клубе страны не слышали про диету, а персофаны Кришти уверяют нас, что саудовская лига плотнее/интереснее/равнее Лиги 1 😄
Эти персофаны сейчас с тобой в одной комнате?
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Rhett Butler
Я понял почему у него такая огромная зп - просто он сразу занимает несколько должностей в команде: игрок, помощник диетолога, руководитель школы и т.д.
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salogiannis
Ну конечно! Давно ничего про Аль-Насральдо не было!
Скоро этот святой человек их технике намаза (не волос гелем) обучит.
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pashko
Ответ Мгер Цолакян
Игроками Юве и МЮ он очень помог, которые у него каждый день учились.
Так тут речь о том, что Роналду учит других кушать и носить фитнес трекеры, о футболе там уже давно по умолчанию ни слова.
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aidos_1979
Ответ Мгер Цолакян
Игроками Юве и МЮ он очень помог, которые у него каждый день учились.
В последнем слове первая буква М упущенна))
+1
-1
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ruslan_khaibulov
не иначе как скоро академиком назначат как к Рамзану Кадырову обращаются к этому футболисту урокодавателю
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МИХАЛЫЧ
кому ещё как не ему рассказывать за диеты .
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benjamin92
В ведущем клубе страны не слышали про диету, а персофаны Кришти уверяют нас, что саудовская лига плотнее/интереснее/равнее Лиги 1 😄
+3
-4
-1
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Goofts
И Швец и жнец и на дуде игрец(с)
Диетолог, косметолог и фитнес тренер
+1
-1
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Великий Алонсо
Какой же влиятельный человек Роналду, как много людей его ценят и уважают.....невероятно 🙏🙏🙏.
+2
-5
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