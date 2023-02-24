Лисандро о камбэке «МЮ» с «Барсой»: «Не могу повторить на камеру слова тен Хага в перерыве. Он зарядил нас»

высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1).

По сумме двух матчей раунда плей-офф « » вышел в 1/8 финала турнира.

«Мы верили до конца и получили вознаграждение. Мы не подарили им ни один мяч.

Я не могу повторить на камеру то, что тен Хаг сказал в перерыве. Он зарядил нас, потому что команда выглядела не так остро, как в последних нескольких матчах.

« » – сложный соперник, очень хорошая команда. Владея мячом, они заставляют тебя много бегать. У них в команде есть очень опытные игроки. Когда ты бегаешь за мячом, приходится прикладывать в два раза больше усилий.

К счастью, во втором тайме все изменилось», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.

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