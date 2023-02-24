Лисандро о камбэке «МЮ» с «Барсой»: «Не могу повторить на камеру слова тен Хага в перерыве. Он зарядил нас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1).

По сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Ман Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира.

«Мы верили до конца и получили вознаграждение. Мы не подарили им ни один мяч.

Я не могу повторить на камеру то, что тен Хаг сказал в перерыве. Он зарядил нас, потому что команда выглядела не так остро, как в последних нескольких матчах.

«Барселона» – сложный соперник, очень хорошая команда. Владея мячом, они заставляют тебя много бегать. У них в команде есть очень опытные игроки. Когда ты бегаешь за мячом, приходится прикладывать в два раза больше усилий.

К счастью, во втором тайме все изменилось», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.

Камбэк «МЮ» с «Барсой» за тайм: быстрый гол Фреда и супервыход Антони

В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Lads, it’s Barcelona.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaviknat
Хоть следов от бутс пока ни у кого не видно. И то хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Ответ Тиджани Бабангида
Хоть в России хоть в Европе - пока матюгов не навтыкают дела не будет
Сразу вспоминается Газмяс))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Ответ Вася Столяр
В кратчайшие сроки, при плотнейшем графике, под огромным давлением, ЭТХ показывает достойный результат. Задаюсь вопросом, а что он вообще делал в чемпионате Голландии
Набирался опыта, мастерства и брал трофеи)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
Дедушка за ужином перед матчем рассказал Эрику про ФЕН! :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Ответ Вася Столяр
В кратчайшие сроки, при плотнейшем графике, под огромным давлением, ЭТХ показывает достойный результат. Задаюсь вопросом, а что он вообще делал в чемпионате Голландии
добивался успехов с Аяксом, по сути двух побед до требла не хватило в 2019 году. очень жаль что не увидели тогда финал Ливерпуль - Аякс
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Надавал подзатыльников - и дело пошло
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimamak10
Ответ Вася Столяр
В кратчайшие сроки, при плотнейшем графике, под огромным давлением, ЭТХ показывает достойный результат. Задаюсь вопросом, а что он вообще делал в чемпионате Голландии
Делал себе имя и этого было недостаточно для Пирсов Морганов и прочих
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Лича, выпусти Левандовски из своего кармана. Игра уже закончилась)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
В кратчайшие сроки, при плотнейшем графике, под огромным давлением, ЭТХ показывает достойный результат. Задаюсь вопросом, а что он вообще делал в чемпионате Голландии
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
Ой-ой-ой, да шо ты говориш то.... )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
МЮ камбеку начинает учиться у Реала.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Хоть в России хоть в Европе - пока матюгов не навтыкают дела не будет
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
В атаке пошире, в защите поуже?😎
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
### Вам !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий