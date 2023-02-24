Эрик тен Хаг: «Если можешь обыграть «Барсу», то можешь кого угодно. Они опережают «Реал» на 8 очков, а мы видели, как «Мадрид» сыграл с «Ливерпулем»
Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1).
По сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Ман Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира.
– Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно.
«Барса» на 8 очков опережает «Реал» в Ла Лиге, обыгрывает их в Суперкубке со счетом 3:1, а мы видели, как «Реал» сыграл с «Ливерпулем» на этой неделе.
Так что мы обыграли очень сильную команду. У нас есть потенциал, чтобы побеждать в матчах против любой хорошей команды.
– Это ваша лучшая победа в «Манчестер Юнайтед»?
– О, да. Думаю, да. У нас уже были хорошие победы – над «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома. Это очень хорошие победы, но выбить «Барселону» в плей-офф – это большой результат.
У нас много игроков с большим характером, начиная с Давида Де Хеа, Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Каземиро, Бруну Фернандеша. Это победители. Каждый очень верит в эту команду и борется, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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22 августа 2022 - 3 тур.
МЮ-Ливерпуль 2-1
Все работает!
Реал может разорвать кого угодно, например (со счётом 5-2) Ливерпуль,
НО Барселона в суперкубке обыграла Реал (3-1),
НО МЮ показал буквально вчера Барселоне её место (2:1),
НО Реал Сосьедад в группе ЛЕ победил на Олд Траффорде (1:0),
НО даже Тулуза с тем же счётом (1:0) выигрывала этот Реал Сосьедад,
НО Монако побеждал Тулузу (2:0),
НО Ференцварош Черчесова сделали монегасков (1:0),
НО Црвена Звезда развалила Ференцварош Черчесова (4:1),
НО Зенит этой Црвене Звезде тоже насовал (3:1),
НО Спартак в кубке забил Зениту безответную трёшечку (3:0)
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СПАРТАК - ЧЕМПИОН?
(ну, или сами продолжайте про Крылья Советов или Ростов)
Оказывается победа над Барселоной, которая уже давно ничего не показывает в еврокубков, стала лучшей победой МЮ при Тен Хаге)
Я от него не ожидал такого глуппого сравнение.
Прямо как мальчики во дворе.