Эрик тен Хаг: «Если можешь обыграть «Барсу», то можешь кого угодно. Они опережают «Реал» на 8 очков, а мы видели, как «Мадрид» сыграл с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1).

По сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Ман Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира.

– Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно.

«Барса» на 8 очков опережает «Реал» в Ла Лиге, обыгрывает их в Суперкубке со счетом 3:1, а мы видели, как «Реал» сыграл с «Ливерпулем» на этой неделе.

Так что мы обыграли очень сильную команду. У нас есть потенциал, чтобы побеждать в матчах против любой хорошей команды.

– Это ваша лучшая победа в «Манчестер Юнайтед»?

– О, да. Думаю, да. У нас уже были хорошие победы – над «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома. Это очень хорошие победы, но выбить «Барселону» в плей-офф – это большой результат.

У нас много игроков с большим характером, начиная с Давида Де Хеа, Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Каземиро, Бруну Фернандеша. Это победители. Каждый очень верит в эту команду и борется, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Камбэк «МЮ» с «Барсой» за тайм: быстрый гол Фреда и супервыход Антони

«Юве», «Ман Юнайтед», «Унион» и «Шахтер». Кто вышел в 1/8 Лиги Европы

22 вещи, за которые мы благодарны Тен Хагу

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ Эрнандес Эрнандес
Барселона лидирует в Испании только из-за того, что Реал упустил очки со слабыми командами. А Барса как известно всегда выигрывает у слабых команд, а с сильными у них всего 4 победы в 20 матчах и 4 вылета из еврокубков за 13 месяцев 😁
а кто вас в финале супер кубка прихлопнул не напомнишь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrWillSee
Ответ v.belorussky
МЮ-Барселона 2-1 Барселона-Реал 3-1 Реал-Ливерпуль 5-2 МЮ-Ливерпуль 10-4 _ Эрик, только в настоящем футболе так не работает)
10:4 - делим каждую часть на 4 (это математически корректно), получается 2,5:1. Округляем 2:1.

22 августа 2022 - 3 тур.
МЮ-Ливерпуль 2-1

Все работает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эркинбек Апаканов
Ответ Дворовый футболист
Внимание всем. Особенно таким фанатам barca_mania как я. Специально тогда сохранил себе в папочку. Прошу перейти по ссылке и ознакомиться с его прогнозом по ПСЖ и Барсе в ЛЧ от 22.08.22 Хотел подождать матча псж, но не удержался после вчерашнего Думаю, 8.03 тоже выставлю, мало ли он не увидит И жду от тебя ответа Ссылка на скрин: https://postimg.cc/kVnM0Y56
🤣🤣🤣🤣каждый год такие прогнозы у них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Man
Ответ Эрнандес Эрнандес
Барселона лидирует в Испании только из-за того, что Реал упустил очки со слабыми командами. А Барса как известно всегда выигрывает у слабых команд, а с сильными у них всего 4 победы в 20 матчах и 4 вылета из еврокубков за 13 месяцев 😁
А как Реал,Атлетико брали Ла Лигу? Они Сити,Баварии и ПСЖ обыгрывали в чемпе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Л - значит логика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
Мои поздравления фанатам МЮ. За столько лет безнадеги и терпения вы, как никто другой, заслужили наблюдять за рождением нового и потрясяющего МЮ. У вас строится замечательная команда с отличным тренером! Успехов вам в ЛЕ и АПЛ. Лично я очень хотел видеть тен Хага в Барсе. Но пришёл Хави. Великий игрок и, на мой скромный взгляд, перспективный, но пока ещё совсем зелёный тренер. Он только учится, набивает шишки и потихоньку набирается опыта. В Ла Лиге уже есть неплохие результаты. Ждём того же со временем и в Европе. Не всё сразу. Можно сколько угодно говорить, что Барса играла без трех фактически своих лучших игроков сезона - Педри, Гави и Дембеле. Но МЮ всё равно прошёл абсолютно по делу. По сумме двух встреч англичане были лучше. Кто-то скажет, что совсем немного, но в любом случае лучше. Возможно, в следующий раз, когда у Барси не будет в основе таких "топов", типа Роберто и Рафиньи, а спасать отечество будет выходить не нулевой Фати, а кто-нибудь поприличнее, тогда и Барселона сможет пройти до решающих стадий европейских турниров. Ну а пока МЮ идёт дальше. С чем снова поздравляю их фанатов. Надеюсь, в обозримом будущем и Барса и МЮ окончательно вернут свое былое величие в Европе и мы снова сможем наблюдать их противостояние в финале ЛЧ, как было в 2009 и 2011гг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ Raindrop Drop Top
Глоры с октября ждали проигрыш Барсы и тот оказался с кучей травмированных основных игроков, ну как вас не жалеть 😂
Тушься брат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дубовик
Так-так-так. Что это у нас получается. За последний календарный год по логике Тен Хага:

Реал может разорвать кого угодно, например (со счётом 5-2) Ливерпуль,
НО Барселона в суперкубке обыграла Реал (3-1),
НО МЮ показал буквально вчера Барселоне её место (2:1),
НО Реал Сосьедад в группе ЛЕ победил на Олд Траффорде (1:0),
НО даже Тулуза с тем же счётом (1:0) выигрывала этот Реал Сосьедад,
НО Монако побеждал Тулузу (2:0),
НО Ференцварош Черчесова сделали монегасков (1:0),
НО Црвена Звезда развалила Ференцварош Черчесова (4:1),
НО Зенит этой Црвене Звезде тоже насовал (3:1),
НО Спартак в кубке забил Зениту безответную трёшечку (3:0)
----------------------------
СПАРТАК - ЧЕМПИОН?
(ну, или сами продолжайте про Крылья Советов или Ростов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Берин
Ответ v.belorussky
МЮ-Барселона 2-1 Барселона-Реал 3-1 Реал-Ливерпуль 5-2 МЮ-Ливерпуль 10-4 _ Эрик, только в настоящем футболе так не работает)
очевидно что не работает, но результаты Ливерпуля говорят сами за себя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigande
Барселона Хави , это в первую очередь системная команда , а такие всегда надежнее идут по дистанции чемпионата , чем хаотичный и взрывной Мадрид . Поэтому одни лучше идут по кубковым турнирам , а другие в сезоне . Странно что Тен Хаг это не знает . Хотя скорее всего знает , просто пытается придать дополнительной значимости этой победе .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ислам Базгиев
Ответ AlexZhano__
Реал не зациклен на внутреннем чемпионате, как Барселона. Барсе почему-то важнее побеждать внутри Испании, хотя международные успехи более ценны.
Это комплекс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Булат Кошкимбаев
Я думал победа над Сити даст им уверенности.
Оказывается победа над Барселоной, которая уже давно ничего не показывает в еврокубков, стала лучшей победой МЮ при Тен Хаге)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Логика уровня школьника 5-го класса))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raindrop Drop Top
Глоры с октября ждали проигрыш Барсы и тот оказался с кучей травмированных основных игроков, ну как вас не жалеть 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ v.belorussky
МЮ-Барселона 2-1 Барселона-Реал 3-1 Реал-Ливерпуль 5-2 МЮ-Ливерпуль 10-4 _ Эрик, только в настоящем футболе так не работает)
Ливерпуль проигрывал Астон Вилле 2.7 если не ошибаюсь, почему такой МЮ с таким Ливером не может?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ I’m expert
Он уже печатает тебе ответ
Да не, он по видео на ватсап мне набрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimashay
«И вообще, Рубин - сильнейшая команда в истории, так как не проиграла Барсе Пепа», - добавил Тен Хаг
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Куянец
ЭТХ говорит правду только Реал не так зациклен на внутренние трофеи как барса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
сказочный 🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
Реал не зациклен на внутреннем чемпионате, как Барселона. Барсе почему-то важнее побеждать внутри Испании, хотя международные успехи более ценны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
I’m expert
Ответ Flow market Victor Mercedes
Уважаемый ЭТХ, хочу довести ло вашего сведения, что с такой игрой и становятся чемпионами, удачи вам и вашей новой команде в дальнейшем пути к ЛЕ и чемпионству в Англии 💪🏻🤝🏻👍🏻
Он уже печатает тебе ответ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ars # 1
Ответ Enotaz24
Вообще все больше верится в чемпионство МЮ чем Арсенала. Именно они сейчас ментально крепки.
завязывай!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Прямо как пацан !
Я от него не ожидал такого глуппого сравнение.
Прямо как мальчики во дворе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DAVID19-91
Чего вы набросились на него) он просто команду подбодрить решил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Эрнандес Эрнандес
Барселона лидирует в Испании только из-за того, что Реал упустил очки со слабыми командами. А Барса как известно всегда выигрывает у слабых команд, а с сильными у них всего 4 победы в 20 матчах и 4 вылета из еврокубков за 13 месяцев 😁
Полностью согласен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий