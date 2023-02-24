Эрик тен Хаг: «Если можешь обыграть «Барсу», то можешь кого угодно. Они опережают «Реал» на 8 очков, а мы видели, как «Мадрид» сыграл с «Ливерпулем»

поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1).

По сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Ман Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира.

– Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно.

«Барса» на 8 очков опережает « » в , обыгрывает их в Суперкубке со счетом 3:1, а мы видели, как «Реал» сыграл с « » на этой неделе.

Так что мы обыграли очень сильную команду. У нас есть потенциал, чтобы побеждать в матчах против любой хорошей команды.

– Это ваша лучшая победа в «Манчестер Юнайтед»?

– О, да. Думаю, да. У нас уже были хорошие победы – над «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома. Это очень хорошие победы, но выбить «Барселону» в плей-офф – это большой результат.

У нас много игроков с большим характером, начиная с Давида Де Хеа, Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Каземиро, Бруну Фернандеша. Это победители. Каждый очень верит в эту команду и борется, – сказал главный тренер « ».

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