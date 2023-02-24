Гарначо показал празднование Педри после 2:1 с «Барсой»: «Большая команда прошла дальше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Педри Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо потроллил Педри после победы «Ман Юнайтед» над «Барселоной».

Вчера английский клуб победил дома со счетом 2:1 и по сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы вышел в 1/8 финала турнира.

После игры Гарначо опубликовал фотографию, на которой повторил празднование Педри, пропустившего игру из-за травмы, и написал: «Большая команда прошла дальше».

«База», – отреагировал на пост официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».

 

Фото: East News/Dave Thompson/Associated Press, Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer

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138 комментариев

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Salimjon Dustov
Ответ dimamak10
Не обыгрывали Барсу с 2008го и вообще барса неудобный соперник для мю в истории. Конечно футболисты и фаны будут радоваться
Мы радуемся, что команда прошла дальше. И тут не важна Барселона или это другая команда. Фанаты так же и радовались бы. Просто это вы принижаете соперника, пытаясь игнорировать проблемы в своем клубе.
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dimamak10
Ответ zidane467554
один из немногих аргентинцев, который заслуживает уважения. вообще не с кем не спорит, не симулирует. даже странно)
Он после ЧМ стал спокойнее , когда пришел часто соперников провоцировал , идет условный маунт к мячу он его толкал, тот психовал и налетал на него
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Salimjon Dustov
Ответ ignatev_gleb
то что она выиграла в одном матче,где не было много ключевых игроков,типо Педри,Гави,Дембеле это не значит,то что она лучше,
Это и означает, что она лучше на данный конкретный момент. Судя по твоей логике тогда любые соревнования с системой плей-офф несостоятельные. А то что не играли Педри, Гави, Дембеле это только проблемы Барселоны. Надо было значит заимодействовать и запасных игроков в построение команды. А не строит игру вокруг одних игроков. Любой нормальный тренер знает, что походу сезона какие-то игроки могут быть недоступны. Полагаться на одних и тех же игроках это просчет тренера.
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zidane467554
Ответ Muhammad Orhan
Что верно то верно у на Барселоны всё впереди
у всех позади, а у барселоны всё впереди так чтоли?🤣
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Predator№7
Ответ Адепт Суперлиги
Некрасиво. Ладно бы Педри на поле унизили, так он с травмой лежит, и далеко не факт, что МЮ прошел бы дальше, будь он здоров.
Если бы мой дедушка не умер, он щас был бы жив
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Андрей Казаков
Ответ Денис Полянский
кто такой педри?
Обладатель премии голден бой 2021 , испанский основной полузащитник испанского клуба Барселона , а также выступает за основу сборной Испании
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Висита Эльмурзаев
Ответ BoixosNois1899
Самое смешное что Педри на матче не было))
если бы и был, мю всё равно прошёл бы дальше
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zidane467554
Ответ Caterina
Один из немногих - это ваши слова. На самом, один из многих. Наоборот, это вы из-за пары персонажей готовы и на остальных 20+ игроков бочку катить. Но это ваше личное дело, не собираюсь убеждать. Личная приязнь-неприязнь дело такое.
ну точно не пара)
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НРИ
Ответ Zlatan Ibra
415-й, это база ответьте
😂😂😂
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Predator№7
Ответ Экселлент
Во-первых,он получил травму еще в 1 тайме,во-вторых игру разные бывают, бывает в первой игре не очень зашло, а во второй блестяще отыграл. Как пример могу привести Атлетико - Ювентус,когда дома матрасники выиграли 2-0 и фаны этого клуба подшучивали над Р7,а дома он им хет-трик отгрузил и отправил домой!
Так и у МЮ не играли Лисандро и Антони) Лисандро вчера схавал всю атаку, а Антони забил победный гол) а Гави(кроме ЖК) и Педри ничего не сделали впервой игре) не вина МЮ, что он травму получил
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dimamak10
Ответ Oleg Kostin
10 лет большая команда сосала у кого только можно, а тут в 1/8 лигу Европы прошли через барсу а радости как будто лч выиграли.
Не обыгрывали Барсу с 2008го и вообще барса неудобный соперник для мю в истории. Конечно футболисты и фаны будут радоваться
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Денис Полянский
Ответ Андрей Казаков
Кто такой гарначо?
кто такой педри?
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Денис Полянский
Ответ Андрей Казаков
Кто такой гарначо?
кто такой период?
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-2
-2
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Диер Ташкент
Ответ BoixosNois1899
Самое смешное из 18 игр выиграли одну, и думаете что сломили великую Барселону), и таки да Педри и Габи спали бы ситуацию !
что за еще одна победа за 18 игр? объясните
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DolJun
Ответ kaviknat
Откуда тебе известно про цвет барселонской неожиданности?
ты что, вчера не видел??
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Caterina
Ответ zidane467554
только если взять любую сборную то больше всех провокаторов и клоунов будет в сборной аргентины. испанцы с бразилами после них идут. итальянцев ещё забыл
Один из немногих - это ваши слова. На самом, один из многих.
Наоборот, это вы из-за пары персонажей готовы и на остальных 20+ игроков бочку катить.
Но это ваше личное дело, не собираюсь убеждать. Личная приязнь-неприязнь дело такое.
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Сергей Александрович
Ответ SG EXCLUSIVE
он пол тайма отыграл дурень
ох уж та сила запятых
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Nikita Forca Barca
Ответ kaviknat
Учитывая "дичайшую" конкуренцию в Ла Лиге (а последнее чемпионство в 2019) и то, что последний евротрофей Барса взяла в 2015, ей тоже частенько приходилось работать ртом
А я не про Евротрофей говорю, а в общем про трофеи. Последний нормальный трофей Барса брала в марте 21. Недавно вон Суперкубок, но я считаю это не таким важным трофеем, хотя для МЮ Суперкубок это уже что-то сказочное
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Predator№7
Ответ Мовлди Дагиев
Именно из-за отсутствия Педри и Гави МЮ и прошёл дальше. Повезло англичанам, что отсутствовали эти игроки
Почему они в первой игре не забили по 3-4 мяча, и не сделали пару ассистов?
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Денис Полянский
Ответ Stannis_Baratheon
с Гави и Педри в составе Барселона унизила бы маню с мерзким Фернандешем
ну да! они в первом матче показали как умеют унижать и доменировать! что аж поломались)))
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KAIR. BISHKEK
Ответ BoixosNois1899
Самое смешное из 18 игр выиграли одну, и думаете что сломили великую Барселону), и таки да Педри и Габи спали бы ситуацию !
МЮ играл только 2 матча, один вничью, второй победили. О каких 18 матчах идёт речь? То что творится в вашей Лол Лиге никого не интересует, ни для кого это не показатель
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Khaliev
Как команда сейчас МЮ более сбалансированная, хорошо сыгранная, есть лидеры топовые, отличный забивной молодой форвард. Много чего в пользу красных играет в сравнении с Барсой.
Празднуйте свой приход дальше, но не настолько же, что как будто обыграли Барсу в финале...

Что бывало встречах до этого между этими командами мы знаем, даже когда МЮ был на пике😉

Я как фанат Барселоны наслаждался игрой, ни смотря на не проход дальше. Есть прогресс, который в будущем уверен будет видно в матчах такого уровня.
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Нурбек Лесбеков
Ответ emptinesspetr
Почему в первом матче не унизили?
Может завтра хотели 🤣🤣🤣
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ignatev_gleb
Ответ Salimjon Dustov
Научись проигрывать достойно, а не принижать соперника. Как бы не сосал этот клуб, он выиграл. Значит на данный конкретный момент она лучше Барселоны.
то что она выиграла в одном матче,где не было много ключевых игроков,типо Педри,Гави,Дембеле это не значит,то что она лучше,
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kaviknat
Ответ Экселлент
У любой команды, есть неадекватные болельщики и в этом не клуб виноват,просто люди по своей природе такие
В очередной раз с тобой согласен. Только под этой новостью адекватных намного меньше
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