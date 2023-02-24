Гарначо показал празднование Педри после 2:1 с «Барсой»: «Большая команда прошла дальше»
Алехандро Гарначо потроллил Педри после победы «Ман Юнайтед» над «Барселоной».
Вчера английский клуб победил дома со счетом 2:1 и по сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы вышел в 1/8 финала турнира.
После игры Гарначо опубликовал фотографию, на которой повторил празднование Педри, пропустившего игру из-за травмы, и написал: «Большая команда прошла дальше».
«База», – отреагировал на пост официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».
Фото: East News/Dave Thompson/Associated Press, Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer
В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру
Наоборот, это вы из-за пары персонажей готовы и на остальных 20+ игроков бочку катить.
Но это ваше личное дело, не собираюсь убеждать. Личная приязнь-неприязнь дело такое.
Празднуйте свой приход дальше, но не настолько же, что как будто обыграли Барсу в финале...
Что бывало встречах до этого между этими командами мы знаем, даже когда МЮ был на пике😉
Я как фанат Барселоны наслаждался игрой, ни смотря на не проход дальше. Есть прогресс, который в будущем уверен будет видно в матчах такого уровня.