Гарначо показал празднование Педри после 2:1 с «Барсой»: «Большая команда прошла дальше»

потроллил Педри после победы « » над «Барселоной».

Вчера английский клуб победил дома со счетом 2:1 и по сумме двух матчей раунда плей-офф вышел в 1/8 финала турнира.

После игры Гарначо опубликовал фотографию, на которой повторил празднование , пропустившего игру из-за травмы, и написал: «Большая команда прошла дальше».

«База», – отреагировал на пост официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».

Фото: East News/Dave Thompson/Associated Press, Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer

В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру