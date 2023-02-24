«Мы играем за Украину и пишем историю. Игроки умирали на поле». Тренер «Шахтера» Йовичевич о выходе в 1/8 финала ЛЕ

Тренер «Шахтера» высказался о выходе команды в 1/8 финала .

Вчера украинский клуб выбил « » на стадии раунда плей-офф Лиги Европы. Первую игру «Шахтер» выиграл со счетом 2:1, а ответный матч завершился с таким же счетом. «Горняки» были сильнее в серии пенальти – 5:4.

«Мы знали, что матч с «Ренном» будет очень сложным. Вы видели, как стадион гнал нас вперед. Атмосфера была чудесной. Я мечтаю о том, чтобы болельщики гнали нас вперед на нашем стадионе. Тогда гораздо легче играть.

Мы знали, что будет сложно, но проявили терпение и характер. Это уже не что-то на один раз, не какое-то исключение, а образ жизни этой команды. И я снимаю шляпу перед игроками – я очень их уважаю. Я получаю такое удовольствие, когда вижу, как они бьются! Мы играем за , и это не демагогия и не пустые слова.

Первый тайм был особенно сложным. Мы не хотели адаптироваться, но соперник вынудил нас это сделать. Особенно Доку – таких игроков очень мало на рынке. Кто-то может сказать, что он играл против нас в одиночку. Доку берет игру на себя, взрывает ее и создает численное преимущество. Против него очень сложно.

Во втором тайме, как я считаю, мы сыграли на хорошем уровне, действовали уверенно. Это наши первые матчи в Лиге Европы, и я могу выразить лишь благодарность игрокам, потому что мы умирали на поле, несколько футболистов получили травмы. Я не знаю, кажется, Бог вознаградил нас за работу, которую мы проделали. Мы хотим, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. И мы идем дальше. Теперь нужно отдохнуть и дождаться жеребьевки.

Снимаю шляпу перед командой, которая показала, что мы пишем историю. Мы рисуем наше чудесное будущее и пишем историю», – сказал Йовичевич в интервью пресс-службе « ».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00. Соперниками «Шахтера» могут стать «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

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