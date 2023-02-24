«Мы играем за Украину и пишем историю. Игроки умирали на поле». Тренер «Шахтера» Йовичевич о выходе в 1/8 финала ЛЕ

Теги Ренн Чемпионат Украины по футболу Шахтер лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Игор Йовичевич Футбол

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Вчера украинский клуб выбил «Ренн» на стадии раунда плей-офф Лиги Европы. Первую игру «Шахтер» выиграл со счетом 2:1, а ответный матч завершился с таким же счетом. «Горняки» были сильнее в серии пенальти – 5:4.

«Мы знали, что матч с «Ренном» будет очень сложным. Вы видели, как стадион гнал нас вперед. Атмосфера была чудесной. Я мечтаю о том, чтобы болельщики гнали нас вперед на нашем стадионе. Тогда гораздо легче играть.

Мы знали, что будет сложно, но проявили терпение и характер. Это уже не что-то на один раз, не какое-то исключение, а образ жизни этой команды. И я снимаю шляпу перед игроками – я очень их уважаю. Я получаю такое удовольствие, когда вижу, как они бьются! Мы играем за Украину, и это не демагогия и не пустые слова.

Первый тайм был особенно сложным. Мы не хотели адаптироваться, но соперник вынудил нас это сделать. Особенно Доку – таких игроков очень мало на рынке. Кто-то может сказать, что он играл против нас в одиночку. Доку берет игру на себя, взрывает ее и создает численное преимущество. Против него очень сложно.

Во втором тайме, как я считаю, мы сыграли на хорошем уровне, действовали уверенно. Это наши первые матчи в Лиге Европы, и я могу выразить лишь благодарность игрокам, потому что мы умирали на поле, несколько футболистов получили травмы. Я не знаю, кажется, Бог вознаградил нас за работу, которую мы проделали. Мы хотим, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. И мы идем дальше. Теперь нужно отдохнуть и дождаться жеребьевки.

Снимаю шляпу перед командой, которая показала, что мы пишем историю. Мы рисуем наше чудесное будущее и пишем историю», – сказал Йовичевич в интервью пресс-службе «Шахтера».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00. Соперниками «Шахтера» могут стать «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

🍿 Что натворили «Шахтер» и «Ренн»! Автогол-спасение на 119-й, драма в серии пенальти – просто а-а-а!

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50 комментариев

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Фанат Ференцвароша
Молодцы Шахтёр! Достойно представляют Украину, играя в основном своими!
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Alex Legend
Ответ cektor
военные в бахмуте - " спасибо пацаны , что играете за нас ..."
Ага, каждый матч смотрим на вашу беготню на польских стадионах. От души спасибо, пацаны. Наверное тоже за банку тушёнки умираете, как мы за Зеленского.
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левый край
Очень драматичный матч..По остроте сюжета--10 баллов.
Только в серии пеналей--4 отыгранных матч-бола...
Рад за Шахтёр!
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Alex Legend
Ответ Гоша Петров
он с таким же успехом может назвать себя амстердамским шахтером,связь с Донецком осталась только в истории это факт
связи с Донецком вообще не осталось
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Сергей Кузнецов
Ответ 9_volk
футболисты команды Шахтер Донецк играют за страну, которая уже почти 9 лет убивает жителей города, который этот клуб как бы представляет. то ли еще будет.
Ну просто этот трепач видимо не в курсе этой "мелочи"...там в голове каша
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Максим Седов
Ответ Zakal
Навалите плюсов мужику😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰
Зачем? У каждого своя жизнь.
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Максим Седов
Ответ Гуркюфф
Башара Асада знаешь? Тоже из Сирии
Башара Асада лично видел. Но за руку не здоровался.
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Максим Седов
Ответ OldRedWhite
Ладно Сирия , а Грузия откуда ?
Я старый уже. 6 дневная война с Грузией, за Южную Осетию. Когда Саакашвили галстук потом жевал.
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9_volk
футболисты команды Шахтер Донецк играют за страну, которая уже почти 9 лет убивает жителей города, который этот клуб как бы представляет.

то ли еще будет.
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AryanPamir1488
Ответ Irakli_13
Это обычно Рогозин так делает. Есть такой высокий чиновник в России
А что делают на шествиях с Ликом Бандеры и символикой дивизии СС Галичина?)
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Гуркюфф
Ответ Максим Седов
А ты знаешь, что такое окоп? Я знаю. Прошёл Грузию и Сирию.
Башара Асада знаешь? Тоже из Сирии
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gustavo1097
Миколка с тарасом из под бахмута сейчас такие: «а можно нам тоже на футбольном поле поумирать?»
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Алексей Матыгин
Ответ WelcomeBackPURE
Особой неприязни к Шахтеру никогда не было. Они молодцы, что разводят всяких на мудриков, которые и 30 не стоят, на 80
он и 20 не стоит,первые 5 игр это показали)))
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Алексей Матыгин
а украина в курсе?)))
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Dimonster!
Шахтёру дальнейших побед! Но с такой игрой они и всю удачу могли израсходовать..
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OldRedWhite
Ответ Витольд Бубеный
А Бузовы уже здесь были)
Никак они не могут друг без друга !
Одна дружно дружное семейство !
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DekiB
Ответ OldRedWhite
Ладно Сирия , а Грузия откуда ?
Совсем память рыбья?)))
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Витольд Бубеный
Ответ OldRedWhite
А Бузовы ? )))
А Бузовы уже здесь были)
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avAngard
Ответ OldRedWhite
Ладно Сирия , а Грузия откуда ?
2008
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Corde Fidelium
Ответ Zakal
Навалите плюсов мужику😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰
Навалим не ссы.
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Гоша Петров
Ответ Irakli_13
Да нет, Донецкий. Другого нет.
он с таким же успехом может назвать себя амстердамским шахтером,связь с Донецком осталась только в истории это факт
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Сергей Боев
Не зря вчера злился на французов, которые профукали победу, такие высказывания были ожидаемы. Один только Шнякин непонятно почему в радостной истерике заходился. Что в Москве ещё есть люди которых это не коснулось, их родственники или знакомые не находятся в СВО?
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OldRedWhite
Ответ оле - топ юрген - клоп
Тарасы минусить прибежали)))))
А Бузовы ? )))
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OldRedWhite
Ответ Максим Седов
А ты знаешь, что такое окоп? Я знаю. Прошёл Грузию и Сирию.
Ладно Сирия , а Грузия откуда ?
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Irakli_13
Ответ Spartakus1984
«Мы играем за Украину (с).Политика вне футбола.
Когда российские спортсмены говорят что побеждают для страны ?))) тогда это норм?)))
+7
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