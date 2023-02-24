Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00
Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В жеребьевке примут участие 16 клубов.
Восемь победителей групп: «Арсенал», «Бетис», «Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».
Восемь победителей раунда плей-офф: «Манчестер Юнайтед», «Унион Берлин», «Байер», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Севилья» и «Шахтер».
Представители одной национальной ассоциации не могут играть друг против друга на этой стадии.
Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут через неделю, 16-го числа.
Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.
3 комментария