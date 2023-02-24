Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед Шахтер Спортинг Фейеноорд Ювентус Севилья Бетис Реал Сосьедад Фенербахче Лига Европы УЕФА Арсенал Фрайбург Унион Берлин Ференцварош Юнион Футбол

Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 клубов.

Восемь победителей групп: «Арсенал», «Бетис», «Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

Восемь победителей раунда плей-офф: «Манчестер Юнайтед», «Унион Берлин», «Байер», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Севилья» и «Шахтер».

Представители одной национальной ассоциации не могут играть друг против друга на этой стадии.

Первые матчи запланированы на 9 марта, ответные пройдут через неделю, 16-го числа.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амон
в какой корзине Барселона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Удачи Барсе
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Подопечным Черчесова вряд ли будет легко с любым из этих соперников, но думаю у них всё равно будут свои шансы. Так что удачи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий