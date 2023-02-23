«Ренн» пригласил 220 украинских беженцев на матч с «Шахтером» и собрал 100 000 евро на машину скорой помощи
«Ренн» проведет акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть свою страну.
Французский клуб пригласил 220 беженцев на матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера», назначенный на 23 февраля.
Также партнеры «Ренна» сумели собрать 100 тысяч евро на приобретение автомобиля скорой помощи – средства будут переданы представителям «Шахтера» после финальной тренировки украинской команды перед матчем. Также состоится состоится торжественный ужин, который тоже послужит цели сбора денег.
Первый матч «Ренна» с «Шахтером» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.
во вторых ,а ты уверен что Ренн не помогал другим нуждающимся ?
в третьих , когда Ренн будет играть с сирийским клубом в ЛЕ ,тогда они и для них сделают такою акцию)))не волнуйся...
Дешёвый лицемер тут только ты ,сам наверное тоже ни одного рубля сирийским беженцам не перекинул ...Но почему то хочешь что бы это делали другие ...
Лицемеры дешёвые, тут вижу, там не вижу