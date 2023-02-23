«Ренн» пригласил 220 украинских беженцев на матч с «Шахтером» и собрал 100 000 евро на машину скорой помощи

Теги Ренн Чемпионат Украины по футболу Шахтер лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Политика Благотворительность Футбол

«Ренн» проведет акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть свою страну.

Французский клуб пригласил 220 беженцев на матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера», назначенный на 23 февраля.

Также партнеры «Ренна» сумели собрать 100 тысяч евро на приобретение автомобиля скорой помощи – средства будут переданы представителям «Шахтера» после финальной тренировки украинской команды перед матчем. Также состоится состоится торжественный ужин, который тоже послужит цели сбора денег.

Первый матч «Ренна» с «Шахтером» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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5 комментариев

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anastasia Krugova
Ответ Старый Негр
А почему нет акций в поддержку сирийских беженцев? Это что, люди второго сорта? Лицемеры дешёвые, тут вижу, там не вижу
Во первых. Ренн ,как и любая организация и любой человек, сам принимает решения ..кому помогать или не помогать!Это не лицедейство ..а выбор каждого . Я вот никак не помогаю армии свой страны .Это мой выбор. Не хочу ..Вот так и они ,имеют право не помогать тем кому не хотят ...
во вторых ,а ты уверен что Ренн не помогал другим нуждающимся ?
в третьих , когда Ренн будет играть с сирийским клубом в ЛЕ ,тогда они и для них сделают такою акцию)))не волнуйся...
Дешёвый лицемер тут только ты ,сам наверное тоже ни одного рубля сирийским беженцам не перекинул ...Но почему то хочешь что бы это делали другие ...
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Старый Негр
А почему нет акций в поддержку сирийских беженцев? Это что, люди второго сорта?
Лицемеры дешёвые, тут вижу, там не вижу
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
🇺🇦=💩
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ральф шумахер
Молодца!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Яськевич
Достойно👍
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+3
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