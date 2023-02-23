«Ренн» пригласил 220 украинских беженцев на матч с «Шахтером» и собрал 100 000 евро на машину скорой помощи

«Ренн» проведет акцию в поддержку украинцев, вынужденных покинуть свою страну.

Французский клуб пригласил 220 беженцев на матч плей-офф против « », назначенный на 23 февраля.

Также партнеры « » сумели собрать 100 тысяч евро на приобретение автомобиля скорой помощи – средства будут переданы представителям «Шахтера» после финальной тренировки украинской команды перед матчем. Также состоится состоится торжественный ужин, который тоже послужит цели сбора денег.

Первый матч «Ренна» с «Шахтером» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.