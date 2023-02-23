Чалов после 12-го гола за 22 матча сезона: «Планки не ставлю, хочется забивать в каждой игре»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался после гола «Краснодару» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Непростая была погода, но все были в равных условиях, очень рад, что получилось выиграть с таким счетом. Могли забить больше. Но не время расслабляться, впереди длинная дорога и игра в Краснодаре.

На таком морозе пока идет акклиматизация, не так легко было приспособиться к погоде, но, думаю, все получилось: играли неплохо, было много моментов.

Мы находимся в хорошей форме. Мы уже достаточно хорошо сыгрались, на сборах были неплохие матчи, пока все хорошо, все получается.

– Какая у вас планка голов на сезон?

– Такие планки не ставлю, хочется забивать в каждой игре, – сказал Чалов.

В текущем сезоне нападающий отметился 12 мячами за 22 игры. Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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RembaXXX
Запорол как минимум 3 момента, слабо сыграл, реализацию надо подтягивать. Краснодар был вообще никакой, с другими соперниками столько моментов не будет.
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ОЛЛС1911
Лучше бы он 22 гола за 12 матчей забил.
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Олег Акимов
Надеюсь уйдёт в условный Борнмут, Жирону как украинские ребята. Шаг за шагом.
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Shuller18
Ответ akula_ka-50
хочется списать на начало сезона, но реализация в целом была ужасной...
Я таких матчей, как и ты наверное, видел много начиная с первых матчей нынешнего сезона. Видимо, таков исполнительский уровень нынешней команды.
+1
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+1
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akula_ka-50
Ответ Shuller18
Сегодня мог ещё 1-2 забить, но это ко многим относится. Все равно молодец)
хочется списать на начало сезона, но реализация в целом была ужасной...
+3
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+3
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Валерий Бомбин
Ответ Филипп Петров
Жаль в Базеле не остался. В РПЛ ему сейчас делать нечего, нужно прогрессировать
Да, он с 20-ти раз, раз в ворота попадает, какой Базель на таких же задворках в футболе, как и мы
+2
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-2
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Aleksandr Dubovik
Какой же кошмар было слушать комментаторов постоянно повторявших про его спор с геничем
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Никита Марков
Сюр, конечно, но у Феди в этом сезоне ни одного (!) полного матча не сыграно. А это лучший игрок команды, 100%
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Shuller18
Сегодня мог ещё 1-2 забить, но это ко многим относится. Все равно молодец)
+1
0
+1
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Филипп Петров
Жаль в Базеле не остался. В РПЛ ему сейчас делать нечего, нужно прогрессировать
+10
-3
+7
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Romanyudin
Главное не останавливаться, хороший сезон проводит
+2
0
+2
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