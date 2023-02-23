Чалов после 12-го гола за 22 матча сезона: «Планки не ставлю, хочется забивать в каждой игре»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался после гола «Краснодару» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Непростая была погода, но все были в равных условиях, очень рад, что получилось выиграть с таким счетом. Могли забить больше. Но не время расслабляться, впереди длинная дорога и игра в Краснодаре.

На таком морозе пока идет акклиматизация, не так легко было приспособиться к погоде, но, думаю, все получилось: играли неплохо, было много моментов.

Мы находимся в хорошей форме. Мы уже достаточно хорошо сыгрались, на сборах были неплохие матчи, пока все хорошо, все получается.

– Какая у вас планка голов на сезон?

– Такие планки не ставлю, хочется забивать в каждой игре, – сказал Чалов.

В текущем сезоне нападающий отметился 12 мячами за 22 игры. Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.