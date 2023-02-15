Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого класико стали слишком напряженными, а отношения в сборной – не самыми лучшими»

Теги Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу Футбол

Жерар Пике рассказал, как Жозе Моуринью повлиял на его отношения с Серхио Рамосом.

«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого наши встречи [в класико] стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими.

Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
soulsick
Ответ Reece24
Можно понять. В то время Месси в каждом классико делал из Рамоса котлету по-мадридски. Тяжело после такого оставаться в адеквате. И ладно ещё Рамос, он от злости мог хоть срубить Месси, чем очень радовал фанатов Реала, но что Лео делал со своей игрушкой Марсиком - даже стыдно произносить вслух.
Не многовато ли желчного пафоса для сезонов, в которых у Маура дела шли весьма неплохо, для человека, прервавшего доминирование Барсы в Испании и в Европе.

Ла Лига:
2010-2011:
Поражение 5-0 в гостях и ничья дома 1-1
2011-2012:
Поражение 1-3 дома и победа 1-2 в гостях
2012-2013:
Ничья 2-2 в гостях и победа 2-1 дома.

Итого: 2 поражения, 2 ничьи, 2 победы.

Кубок Испании:
2010-2011:
Победа в финале 1-0
2011-2012:
Поражение дома 1-2 и ничья в гостях 2-2
2012-2013:
Ничья 1-1 дома и победа 1-3 в гостях

Итого: 1 поражение, две ничьи и две победы, включая победу в одноматчевом финале.

Суперкубок Испании:
2010-2011:
Ничья дома 2-2 и поражение в гостях 3-2
2011-2012:
Поражение 3-2 в гостях и победа 2-1 дома - итоговая победа Реала.

Итого: 2 поражения, ничья и победа.

Лига чемпионов:
2010-2011:
Поражение дома 0-2 и ничья на выезде 1-1.

Окончательно получаем: 6-5-5 = поражения-ничьи-победы.

Что-то не похоже на то, что Месси кого-то делал игрушкой при Мауре. Всё очень близко, а в сезоне завершения так и вовсе без поражений от Барсы обошлось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Artuom Batishev
Это когда при Гвардиоле Бавария вылетала из ЛЧ после встречи с испанскими клубами?)
Ага, когда Пеп тренировал Барсу, а Гвардиола Баварию. Читай внимательно, что выше написано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Ola BP
Причём тут вообще отношения за полем и связь на самом поле? У меня в детстве был бугай, который почему то на меня зуб точил. И когда я ему проиграл драку, то он прям стал докапываться каждый раз. Ну вы знаете этот детский булинг) Ну а потом он пришёл ко мне в команду, где я был главное лицо. Его выпустили и я ему постоянно подсказывал и успокаивал в напочвенные ситуациях. Короче, действовал как любой нормальный капитан и человек. В итоге, когда прошёл матч, я стал чуть ли не лучшим его другом, потому что помог не опозориться) И уже в более взрослом возрасте наблюдал драки прямо на поле, а потом братование бойцов. Если ты из-за своих личных отношений к человеку не будешь давать ему пас, то ты не игрок, а дебил, ибо быстро потеряешь место.
интересная и поучительная история, тебя не зря капитаном выбрали, лидерские качества с детства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ Marcus-light
То есть пока были мальчишками дружили, а как стали важными футболистами - перестали. Да уж, Моуриньо виноват)
та не , просто одному мальчику дядя сказал что футбол это война... и он поверил и пошёл воевать( что не удивительно если учитыватьобразование одногомальчика)... там его контузило ... а дружить с контуженным упорком - ну такое .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ janitor
Пять это еще ничего, вот когда 8-2 тогда совсем плохо
8-2 а там реал моура в каком статусе участвовал? в качестве Табака?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bob Ganiev
Ответ Дядя ТУРА
это были лучшие Классико по напряжённости и накалу матча. невозможно было оторваться от экрана
когда так много грязи, то для нейтрального болела может и хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harut Hovsepyan
Ответ Pb-SE
С Шакирой тоже Моуринью все испортил?
А вдруг? 🤔😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ola BP
Причём тут вообще отношения за полем и связь на самом поле?
У меня в детстве был бугай, который почему то на меня зуб точил. И когда я ему проиграл драку, то он прям стал докапываться каждый раз. Ну вы знаете этот детский булинг)
Ну а потом он пришёл ко мне в команду, где я был главное лицо. Его выпустили и я ему постоянно подсказывал и успокаивал в напочвенные ситуациях. Короче, действовал как любой нормальный капитан и человек.
В итоге, когда прошёл матч, я стал чуть ли не лучшим его другом, потому что помог не опозориться)
И уже в более взрослом возрасте наблюдал драки прямо на поле, а потом братование бойцов.
Если ты из-за своих личных отношений к человеку не будешь давать ему пас, то ты не игрок, а дебил, ибо быстро потеряешь место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ Алексей Ненахов
Это вечно ноющий пике о судьях, о Каталонии , и даже после этого Рамос его защищал в сборной
шта ? рамос защищал пике в сборной? а от кого ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WESTERN-
Ответ Artuom Batishev
Это когда при Гвардиоле Бавария вылетала из ЛЧ после встречи с испанскими клубами?)
В 2015
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ Cevin Cigan
Так и должно быть! На поле должна быть война,а за пределами хоть в засос!Что - что,но Моур был неудержим и мотивировал своих подопечных,а как иначе? Все живы здоровы,а это главное!
На поле должен быть футбол. а не война.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ Artuom Batishev
Глупость. Инцидент с Касильясом был не связан с взаимоотношениями с игроками Барсы.
Всё там связано. Моуриньо не мог обыграть Барсу в футбол, поэтому бесился и настраивал игроков на войну, а Касильяс дружил с Чави и другими партнёрами по сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ Mercucio
Ну театральной игры там было не меньше
Костоломства там было не меньше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Великий Моуриньо, нагибатель бчк
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
van basten
Ответ Дядя ТУРА
это были лучшие Классико по напряжённости и накалу матча. невозможно было оторваться от экрана
да ладно эта нервозная атмосфера не всегда на пользу шла самой игре
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Давыдкин
Ответ janitor
Пять это еще ничего, вот когда 8-2 тогда совсем плохо
А как связаны 8-2 с Моуриньо и вообще с Реалом?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбол Жумаскалиев
зато пике с ибрагимовичем хорошо покуралесил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Pb-SE
А потом Бавария и тех,и тех драла
Это когда при Гвардиоле Бавария вылетала из ЛЧ после встречи с испанскими клубами?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Те Классико были войной, каждый матч обсуждали недели за 3 до стартового свистка, золотое время этого противостояния
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Barca
Мауринио считал Классико за войну. Ибо он вечно травил тех игроков, которые разговаривали с игроками Барсы. Инцидент с Касильясом - хороший пример
Глупость. Инцидент с Касильясом был не связан с взаимоотношениями с игроками Барсы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bahmet2012
Моур ушел через год после Евро-2012.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Вот и новости тенниса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
Ответ Rad0
Если двух взрослых лбов способен рассорить тренер, то дело явно не в тренере.
Это вечно ноющий пике о судьях, о Каталонии , и даже после этого Рамос его защищал в сборной
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mercucio
Ответ Дядя ТУРА
это были лучшие Классико по напряжённости и накалу матча. невозможно было оторваться от экрана
Ну театральной игры там было не меньше
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Nuraly Amirov
Именно так, после их "восстановления отношений" ни одного трофея у испанцев
Естественно. Техника у испанцев всегда была, а в те годы добавилась спортивная злость и желание отдать все ради победы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий