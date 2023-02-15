Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого класико стали слишком напряженными, а отношения в сборной – не самыми лучшими»

рассказал, как повлиял на его отношения с .

«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в « ». После этого наши встречи [в класико] стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими.

Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.

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