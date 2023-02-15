Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого класико стали слишком напряженными, а отношения в сборной – не самыми лучшими»
Жерар Пике рассказал, как Жозе Моуринью повлиял на его отношения с Серхио Рамосом.
«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого наши встречи [в класико] стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими.
Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Ла Лига:
2010-2011:
Поражение 5-0 в гостях и ничья дома 1-1
2011-2012:
Поражение 1-3 дома и победа 1-2 в гостях
2012-2013:
Ничья 2-2 в гостях и победа 2-1 дома.
Итого: 2 поражения, 2 ничьи, 2 победы.
Кубок Испании:
2010-2011:
Победа в финале 1-0
2011-2012:
Поражение дома 1-2 и ничья в гостях 2-2
2012-2013:
Ничья 1-1 дома и победа 1-3 в гостях
Итого: 1 поражение, две ничьи и две победы, включая победу в одноматчевом финале.
Суперкубок Испании:
2010-2011:
Ничья дома 2-2 и поражение в гостях 3-2
2011-2012:
Поражение 3-2 в гостях и победа 2-1 дома - итоговая победа Реала.
Итого: 2 поражения, ничья и победа.
Лига чемпионов:
2010-2011:
Поражение дома 0-2 и ничья на выезде 1-1.
Окончательно получаем: 6-5-5 = поражения-ничьи-победы.
Что-то не похоже на то, что Месси кого-то делал игрушкой при Мауре. Всё очень близко, а в сезоне завершения так и вовсе без поражений от Барсы обошлось.
У меня в детстве был бугай, который почему то на меня зуб точил. И когда я ему проиграл драку, то он прям стал докапываться каждый раз. Ну вы знаете этот детский булинг)
Ну а потом он пришёл ко мне в команду, где я был главное лицо. Его выпустили и я ему постоянно подсказывал и успокаивал в напочвенные ситуациях. Короче, действовал как любой нормальный капитан и человек.
В итоге, когда прошёл матч, я стал чуть ли не лучшим его другом, потому что помог не опозориться)
И уже в более взрослом возрасте наблюдал драки прямо на поле, а потом братование бойцов.
Если ты из-за своих личных отношений к человеку не будешь давать ему пас, то ты не игрок, а дебил, ибо быстро потеряешь место.