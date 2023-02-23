Мостовой о том, когда получит тренерскую лицензию: «Когда помогут. Не знаю, сколько это стоит. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают возможности тренировать»
Александр Мостовой рассказал, когда собирается получать тренерскую лицензию.
– Когда вы собираетесь получать тренерскую лицензию?
– Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию.
– Тихонов отреагировал на это, и заявил, что для начала можно получить сначала категорию B, а затем А. Так просто дешевле будет.
– Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я 25 лет только в футбол играл.
Я думаю, что те, кто отдал всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность – тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия!
Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50 (смеется). Сделаю – сделаю, получится – значит, получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать, – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.
- Александр, мы оплатили вам тренерские курсы, можете завтра подходить на занятия.
- Я 50 лет хожу, отнесите меня туда!
И всё в таком духе.
Вот они, золотые слова Мостового...
и что скверно, что таких Мостовых по России пруд пруди
да тот же Семак прежде чем стал тренером Зенита, поработал ассистентом, и главным в Уфе...