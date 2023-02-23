Мостовой о том, когда получит тренерскую лицензию: «Когда помогут. Не знаю, сколько это стоит. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают возможности тренировать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, когда собирается получать тренерскую лицензию.

– Когда вы собираетесь получать тренерскую лицензию?

– Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию.

– Тихонов отреагировал на это, и заявил, что для начала можно получить сначала категорию B, а затем А. Так просто дешевле будет.

– Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я 25 лет только в футбол играл.

Я думаю, что те, кто отдал всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность – тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! 

Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50 (смеется). Сделаю – сделаю, получится – значит, получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать, – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.

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92 комментария

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Rassulio
Он по сути закончил в 2004 году. Прошло 19 лет. Что он делал все эти годы? Какой смысл уже начинать?)
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Omega-3
Царя должны внести на должность тренера на золотом диване и на коленях подать все необходимые бумаги.
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deadjoker
А поучиться не? Только купить?
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Александр Коларов
А представьте если ему дадут тренировать и у него начнёт получаться))
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чебурашка
я бы на месте боссов клубов не брал его себе главным
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Александр Корнейчук
25 лет в футбол играл и мало заработал???
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Злодей Спб
- Я 25 лет играл в футбол, кто-нибудь мог бы и оплатить тренерские курсы!
- Александр, мы оплатили вам тренерские курсы, можете завтра подходить на занятия.
- Я 50 лет хожу, отнесите меня туда!

И всё в таком духе.
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Петр Титов
не когда такого не было и вот опять
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Penarol
Компьютерная игра: Помоги обиженному на весь белый свет недотёпе, якобы отдавшему жизнь футболу, получить тренерскую лицензию. Уровень 50+
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Зубы Дзюбы
Ответ Адепт Суперлиги
Какой же он тупой.. хотел бы тренировать - давно бы пошёл на курсы. Семак моложе его на 8 лет, закончил с футболом позднее, а тренирует 10 лет уже, причем 7 из них в роли главного. Просто сюр, максимальный бездарь только и делает, что ноет в прессе о том, что ему кто-то, якобы, запрещает тренить.
Семак в Европе чего добился? Реалу забивал? Все, шах и мат
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slow focus
ходячий инфантил
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RUSfan SpartakOV
🤦Мост,это уже перебор.Т.е.те твои коллеги,которые также отдали футболу значимую часть своей жизни не поленились,пошли выучились,сами её получили,а ты ждёшь что тебе помогут?!!Это как?!Просто вручат что ли,что ты МОСТОВОЙ когда-то футболист?!!!Бред...
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Виталий Желтоусов
что вы хотите от него? он даже не узнавал стоимость обучения!!!
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Amalfitano
Мост, ты уже лет 20 назад завязал. Поди уже и забыл что это такое футбол. Какую жизнь ты отдал? Ты бабки заколачивал. Лицензию надо было получать тогда когда бабки еще были, а не клянчить сейчас. Противно читать.
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&_Bishep_&
А в подземке на Пушкинской не смотрел? Были времена там и Сечиновский за пятьсот баксов можно было урвать.
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Вратарь Бага
вот мне интересно, он если получит лицензию и провалится, что он будет говорить?
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salutbel
Побирушка какая-то
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Александр Чарлин
Ответ vdm23
какой же он тупой и что скверно, что таких Мостовых по России пруд пруди
У нас игемон не лучше
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Торт Спартак
Вот один персонаж посмотрел 800 матчей хоккея и тал главным тренером! Почему в футболе так нельзя?)
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Нога Абелардо
Престарелая попрошайка.И не стыдно так себя вести)
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Сергей К
В жизни намного больше вещей, о которых нужно думать.
Вот они, золотые слова Мостового...
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dk69
почему то мне его жалко .
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vdm23
какой же он тупой
и что скверно, что таких Мостовых по России пруд пруди
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каток Третьяка
Саша до сих пор думает, что если он был когда-то нормальным футболистом, то он автоматом без обучения сможет тренеровать кого-то? вот он реально думает что все тренеры из рпл просто так получили возможность тренеровать за то, что были когда-то футболистами?
да тот же Семак прежде чем стал тренером Зенита, поработал ассистентом, и главным в Уфе...
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Добряк Гаврила
Нет
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