Мостовой о том, когда получит тренерскую лицензию: «Когда помогут. Не знаю, сколько это стоит. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают возможности тренировать»

рассказал, когда собирается получать тренерскую лицензию.

– Когда вы собираетесь получать тренерскую лицензию?

– Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию.

– Тихонов отреагировал на это, и заявил, что для начала можно получить сначала категорию B, а затем А. Так просто дешевле будет.

– Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я 25 лет только в футбол играл.

Я думаю, что те, кто отдал всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность – тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия!

Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50 (смеется). Сделаю – сделаю, получится – значит, получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать, – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.