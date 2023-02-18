Мостовой о критиках: «Людям, мяч не видевшим, зачем отвечать? Я не для этого играл в футбол 20 лет»
Александр Мостовой рассказал об отношении к тем, кто отзывается о нем в негативном ключе.
«Не реагирую на критику в свою сторону. Если мне будет что-то говорить человек, который в футбол поиграл, могу поспорить.
А людям, которые мяч никогда не видели и не знают, как он выглядит, зачем отвечать? Не вижу смысла обращать внимание них и отвечать. Кто эти люди? Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.
Я не для этого играл в футбол 20 лет, чтобы потом что-то слушать от людей, которые никогда не видели футбол! Когда критика правдивая – да. Но смешно, когда кто-то критикует меня из-за того, что ему делать нечего. Я с иронией к этому подхожу.
Мне в лицо никто ничего никогда не говорил», – отметил экс-хавбек «Сельты» и сборной России.
Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»
Общался с ним лично... и не раз...Узнавал меня... Подходил сам первый здоровался....Никакого высокомерия.. На турниры приходил к нам..Долго с ним обсуждали Испанский футбол...и вообще...
Адекватный открытый человек!! И правильно не отвечает всяким идиотам!!
Поэтому минусовщикам до свидание!!!!
Коротко о том, что такое логика.