Мостовой о критиках: «Людям, мяч не видевшим, зачем отвечать? Я не для этого играл в футбол 20 лет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал об отношении к тем, кто отзывается о нем в негативном ключе.

«Не реагирую на критику в свою сторону. Если мне будет что-то говорить человек, который в футбол поиграл, могу поспорить.

А людям, которые мяч никогда не видели и не знают, как он выглядит, зачем отвечать? Не вижу смысла обращать внимание них и отвечать. Кто эти люди? Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.

Я не для этого играл в футбол 20 лет, чтобы потом что-то слушать от людей, которые никогда не видели футбол! Когда критика правдивая – да. Но смешно, когда кто-то критикует меня из-за того, что ему делать нечего. Я с иронией к этому подхожу.

Мне в лицо никто ничего никогда не говорил», – отметил экс-хавбек «Сельты» и сборной России.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Русская клубника)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И. Дисаси
Царь 🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy_elky
Ответ Николай Корягин
Мостовой: Отвечать crazy_elky на спортсе? Я не для этого 20 лет в футбол играл.
crazy_elky: Комментить слова Мостового? Я не для этого 20 лет занимаюсь интернет троллиногом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy_elky
Ответ Spaten
Куда ты его пинал? Явно не в сторону ворот Барсы)
Ну строго говоря, я пинал мяч во все стороны света во дворе. В какой то из этих сторон в нескольких тысячах километров были и ворота Барсы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsngfrv
В каждом интервью «я не для этого играл в футбол». Ну так для чего именно он играл в футбол 20 лет когда он ответит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernoy
Ну все теперь понятно. Он не то, чтобы не хочет учиться для получения лицензии, у него денег просто нет занести, а сам он просто не сдаст. Там же умственные способности нужны, а он только чеканить будет и как попугай: я 20 лет играл. Маловато для сдачи экзамена будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марков Борис
Да что угодно пишите здесь про Мостового...считал и считаю его лучшим российским и чем то Советским игроком...
Общался с ним лично... и не раз...Узнавал меня... Подходил сам первый здоровался....Никакого высокомерия.. На турниры приходил к нам..Долго с ним обсуждали Испанский футбол...и вообще...
Адекватный открытый человек!! И правильно не отвечает всяким идиотам!!
Поэтому минусовщикам до свидание!!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Кретин. Просто феерический. Комик без улыбки. И без чувства юмора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Константин Ключников
Ощущение, как будто у тебя с самого начала была какая-то тактика, и ты её придерживаешься, как стать самым заминусованным персонажем на спортсру)))
это девушка)) и, мне кажется, она тупо тролит и делает это довольно забавно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Николай Корягин
Мостовой: Отвечать crazy_elky на спортсе? Я не для этого 20 лет в футбол играл.
для этого у меня есть ссмэмщик Николай Корягин, он пусть отвечает))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ crazy_elky
Я видел мяч и даже его пинал!
Куда ты его пинал? Явно не в сторону ворот Барсы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BZB
Может стоит отстать уже от Мостового. Все и так понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеды и бутса
Не для них роза в Виго цвела.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Данилов
Ответ crazy_elky
Я видел мяч и даже его пинал!
Я видел мяч и просмотрел более 800 матчей РПЛ, АПЛ, ЛЧ, KFC, BMW, АБВГД. Так что считаю себя вправе критиковать Мостового, а в перспективе - тренировать какую-нибудь команду КХЛ (по футболу).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Караваев
Ответ Великий Алонсо
Красава мужик! Мостовой крут, хейтеры домой.
такой ты мистер наоборот)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Не, ну чё? Царь...)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
михаил ишмухамедов
Ответ ART DK
Мне кажется, что со всеми своими родственниками Мостовой не разговаривает потому что они в футбол профессионально не играли . «Че с ними разговаривать?! Они мяч не видели!»
по аналогии,не обязательно виртуозно играть на музыкальном инструменте,чтобы понимать музыку...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
Ответ crazy_elky
Я видел мяч и даже его пинал!
Мостовой: Отвечать crazy_elky на спортсе? Я не для этого 20 лет в футбол играл.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ключников
Ответ Великий Алонсо
Красава мужик! Мостовой крут, хейтеры домой.
Ощущение, как будто у тебя с самого начала была какая-то тактика, и ты её придерживаешься, как стать самым заминусованным персонажем на спортсру)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kos.vohrt
«Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.»

Коротко о том, что такое логика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GARRRY
Не для тебя моя роза росла... Вот у него фляга свистит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Красава мужик! Мостовой крут, хейтеры домой.
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego 95
Получается 20 лет для души играл,раз нет 1 миллиона рублей на старости лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skytent1
🐓🐓🐓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Интересно узнать для чего же он всё-таки играл в футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий