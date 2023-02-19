Мостовой о работе в «Спартаке»: «Я должен поехать к стадиону с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Открытие Банк Арена Футбол

Александр Мостовой высказался по поводу тренерской работы.

«Я для себя определился, что не зря играл в футбол! Если меня кто-то вспоминает, значит, все это было не зря! Разговоры о моей тренерской карьере были, есть и будут – чего я только не видел в футболе. Мне интересно сейчас, чтобы жизнь нормализовалась у всех.

Мои слова о том, что я готов работать в «Зените»? Вы же не знаете, как задавался тот вопрос. Меня тогда спросили, готов ли я работать, если будет предложение, и назвали «Зенит». Я ответил: «Почему нет?»

Можно было спросить про ЦСКА, «Динамо» или «Спартак» – ответил бы так же. Все люди, которые где-то работали, были и там, и там, и там – и ничего страшного!

Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!» Но у меня ни разу не было предложения.

Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Серебренников
Конченый мракобес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ Gravdaar Iyaad
Он нищеброд Сальгадо даже как то говорил, что когда играл с мостовым в Сельте, тот никогда сам не платил за свой обед. Ждал, когда за него заплатят другие
Царь трапезничать желает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zhukas58
Чувак, получи лицензию и начни с работы помощника тренера в фнл, покажешь себя и глядишь главным позовут. И да, самое главное: начни адекватно себя везти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Нет у тебя ни совести, ни чести
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
Омг, да просто скажи, что ты за Украину и тебе сразу бабла отвалят и работу дадут. Сейчас в России многие так делают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
"... но нет лицензии"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Ответ Оригинальный Ник
Да, я бы так же делал
Жадность - одна из самых отвратительных черт в человеке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evengar
Вот, совесть есть, а лицензии нет. Сиди уже на ТВ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Ответ Оригинальный Ник
Не нищеброд, а бережливый. Здоровья экономия никогда не была чем-то постыдным
Это не бережливость, а скупердяйство и ушлость. И ничего хорошего в этих качествах нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sunnyboy
По моему не лезя быть настолько тупым. Наверняка он раздает свои бредовые интервью, что бы подогревать интерес к своей персоне, и зарабатывать легкие деньги светясь на телеке.
К примеру, в данный момент интервью тен Хага прокомментировала 11 человек, а Мостового 55. Царь генерирует траффика!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Более верный заголовок: «Мостовой о работе.»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Совесть??????
Все, что у тебя есть - больное самомнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Была бы у тебя совесть, не стал бы с людей трясти деньги на обучение в тренерской школе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Как раз совести то и нет, никому не нужный царь, кроме желтушной прессы для хейта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
М.Ю!!!
Совесть есть )но офигел от твоей наглости и развелся с тобой )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нимофобия
А заголовок подразумевает, что у тебя есть табличка🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
николаич
Гордость)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Shulz
Обычно, те кто так говорит и близко не понимают ,что такое совесть(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Dmitry Stepanov
у него всегда другая линия
Ему звонят со всех клубов по приколу , чтоб сказать "Мы тебя не возьмём")
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Stepanov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
-Алло,спортс?!?! Это Царь...ну Саня... Мостовой! Слышь ты,спортс!!! Хватит брать у меня интервью,с меня все ржут потом. -Но вы сами нам всегда первые сюда звоните. -Ой,всё ,пока,мне некогда...
у него всегда другая линия
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оригинальный Ник
Ответ Riverun
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
А Мемовой всё не успокоится, забавно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Riverun
Ответ Оригинальный Ник
Не нищеброд, а бережливый. Здоровья экономия никогда не была чем-то постыдным
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
Ну нет же, саша! Неееету!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оригинальный Ник
Ответ Gravdaar Iyaad
Он нищеброд Сальгадо даже как то говорил, что когда играл с мостовым в Сельте, тот никогда сам не платил за свой обед. Ждал, когда за него заплатят другие
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий