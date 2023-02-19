Мостовой о работе в «Спартаке»: «Я должен поехать к стадиону с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть»

высказался по поводу тренерской работы.

«Я для себя определился, что не зря играл в футбол! Если меня кто-то вспоминает, значит, все это было не зря! Разговоры о моей тренерской карьере были, есть и будут – чего я только не видел в футболе. Мне интересно сейчас, чтобы жизнь нормализовалась у всех.

Мои слова о том, что я готов работать в «Зените»? Вы же не знаете, как задавался тот вопрос. Меня тогда спросили, готов ли я работать, если будет предложение, и назвали «Зенит». Я ответил: «Почему нет?»

Можно было спросить про ЦСКА, «Динамо» или «Спартак» – ответил бы так же. Все люди, которые где-то работали, были и там, и там, и там – и ничего страшного!

Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!» Но у меня ни разу не было предложения.

Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – заявил бывший игрок « » и сборной России.