Тиаго Силва: «Жоржиньо ушел к прямым конкурентам, оставив дыру. Он был одним из лидеров «Челси»

Защитник Тиаго Силва прокомментировал переход хавбека из « » в « ».

«Он перешел к прямым конкурентам. Но это футбол, такое бывает. Он хотел остаться в Англии, здесь у него семья. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, но также нужно понимать и точку зрения игрока.

Я знаю, что нам предстоит много работы. Мы лишились одного из главных лидеров в раздевалке. Он много говорил, и после его ухода осталась дыра. Но надо двигаться дальше. Мы не ожидали, что он уйдет, но он это сделал. Теперь нам надо компенсировать его уход как можно качественнее.

Мы с «Челси» обсуждаем продление контракта, все случится, вероятно, в ближайшие дни. И мое желание, и желание клуба – продолжить сотрудничество. Я знаю, что клуб во мне нуждается прямо сейчас. Я здесь для того, чтобы помогать молодежи, и знаю, что мой опыт поможет в процессе перестройки. Знаю, что на мне большая ответственность», – сказал бразилец.