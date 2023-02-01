Тиаго Силва: «Жоржиньо ушел к прямым конкурентам, оставив дыру. Он был одним из лидеров «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Тиаго Силва Жоржиньо Футбол

Защитник Тиаго Силва прокомментировал переход хавбека Жоржиньо из «Челси» в «Арсенал».

«Он перешел к прямым конкурентам. Но это футбол, такое бывает. Он хотел остаться в Англии, здесь у него семья. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, но также нужно понимать и точку зрения игрока.

Я знаю, что нам предстоит много работы. Мы лишились одного из главных лидеров в раздевалке. Он много говорил, и после его ухода осталась дыра. Но надо двигаться дальше. Мы не ожидали, что он уйдет, но он это сделал. Теперь нам надо компенсировать его уход как можно качественнее.

Мы с «Челси» обсуждаем продление контракта, все случится, вероятно, в ближайшие дни. И мое желание, и желание клуба – продолжить сотрудничество. Я знаю, что клуб во мне нуждается прямо сейчас. Я здесь для того, чтобы помогать молодежи, и знаю, что мой опыт поможет в процессе перестройки. Знаю, что на мне большая ответственность», – сказал бразилец.

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12 комментариев

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geoo9
Он будет учителем для Леви Колвилла в следующем сезоне, тот тоже примерно в такой же манере любит играть
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Ман Сити
Какие конкуренты-то? 1-е и 10-е место...
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Kirill Pop
Без жены что-ли уехал!
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Zlatan Ibra
ЗАГАДКА ДЫРЫ!
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Артём Никулин
Ну уж нет, точно не прямой конкурент)
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Сергей Кайзер
Фантастический профессионал и специалист. Продлевайте его хоть в 40, и после дайте работу - просто чтобы был.
+3
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Акира_1
Сколько игроков Челси так уходили в Арсенал доигрывть, так что проблем нет. Да этот сезон все равно Челси провалил полностью. 🤷‍♂️
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Los Galácticos
С Челси в Арсенал и наоборот столько трансферов было что я бы этому не удивлялся, тот же Чех будучи легендой Челси переходил в Арсенал, или Эшли Коул будучи легендой Арсенала переходил в Челси.
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geoo9
Сильва такой человек которому надо дать место в структуре клуба. Не вызывает сомнений что человеческие и профессиональные качества даже после карьеры игрока будут приносить пользу клубу. Человек с большой буквы и настоящий трудяга
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DolJun
челси нынешнему арсеналу не конкурент, так что все ок)
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corazón blanco
Конечно нуждается в Силве Челси, с Ливерпулем просто образцовый матч провел. Отлично играл в отборах, прекрасно читал игру, выростая перед игроком Ливерпуля, хорошо снимал воздух, ну и пару своевременных подкатов выполнил. До сих пор в полном порядке. Будем играющем учителем для Бадьяшиле.
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Filipp Gorski
Думаю нынешний Челси точно не конкурент Арсеналу
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