Смольников о том, что им с Дзюбой 68 лет на двоих: «Лучший ответ будет от нас на поле»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Локомотива» Игорь Смольников высказался об их с Артемом Дзюбой возрасте.

– Есть мнение, что Смольников и Дзюба, которым 68 лет на двоих, не те игроки, что нужны «Локомотиву». Как бы вы ответили на это?

– Тяжело ответить. Это их мнение. Мы пришли сюда, чтобы решать определенные задачи, помочь команде. Лучший ответ будет от нас на поле, наша игра, – сказал защитник «Локомотива».

8 февраля Смольников и Дзюба подписали с «Локомотивом» контракты сроком до конца сезона. Вчера оба футболиста дебютировали за клуб в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР

Сборная игроков «Спартака» в «Локомотиве» до Дзюбы. От Нигматуллина до Сычева и Павлюченко

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D)e(x
34 года это ерунда по нынешним футбольным меркам. Ну реально. А с нынешней интенсивностью наших клубов тем более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vjp6cmm2f9
Жаль одного года нахватает… такой заголовок мог быть 🤫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ на поле - «да вы два старых нелекида»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
listaiefir
вчера круто ответили!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыло советов
И так, наш ответ на поле:
- да, нам 68, просто я не мог в интервью ответить было сложно, хотел на поле ответить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Сыграем на все сто 👌
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий