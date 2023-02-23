Смольников о том, что им с Дзюбой 68 лет на двоих: «Лучший ответ будет от нас на поле»

Новичок «Локомотива» высказался об их с возрасте.

– Есть мнение, что Смольников и Дзюба, которым 68 лет на двоих, не те игроки, что нужны « ». Как бы вы ответили на это?

– Тяжело ответить. Это их мнение. Мы пришли сюда, чтобы решать определенные задачи, помочь команде. Лучший ответ будет от нас на поле, наша игра, – сказал защитник «Локомотива».

8 февраля Смольников и Дзюба подписали с «Локомотивом» контракты сроком до конца сезона. Вчера оба футболиста дебютировали за клуб в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

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