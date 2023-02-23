Беллингему нравятся «Ливерпуль» и Клопп – слабые результаты в этом сезоне его не смущают. «Боруссия» хочет 150 млн евро

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По данным The Athletic, немецкий клуб хочет получить за 19-летнего полузащитника около 150 млн евро.

Беллингем – главная цель «Ливерпуля» на лето, так как клуб хочет перестроить полузащиту. впечатляет Джуд – тренер «Ливерпуля» предпочел бы крупно потратиться на него, даже если за те же деньги клуб сможет подписать двух других футболистов в полузащиту.

Беллингем – большой поклонник Клоппа и «Ливерпуля». Несколько источников утверждают, что слабые результаты клуба в этом сезоне не влияют на мнение футболиста. Во всех разговорах при подготовке статьи источники сообщали, что Беллингем очень умен, поэтому будет думать о долгосрочной перспективе. Джуду очень важно не ошибиться с выбором клуба. Для этого он готов провести год без Лиги чемпионов.

Еще одним возможным преимуществом «Ливерпуля» в борьбе за англичанина могут стать хорошие отношения Клоппа с «Боруссией». Учитывая, что спортивный директор Джулиан Уорд покинет клуб в конце сезона, роль тренера в переговорах по Беллингему может стать решающей.

Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что все зависит от «Ливерпуля» – клуб может проиграть борьбу за Джуда только сам. Однако необходимость столь крупных трат и игровые проблемы «Ливерпуля» могут стать препятствием для осуществления сделки.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.