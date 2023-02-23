Беллингему нравятся «Ливерпуль» и Клопп – слабые результаты в этом сезоне его не смущают. «Боруссия» хочет 150 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Ливерпуль» хочет купить Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии».

По данным The Athletic, немецкий клуб хочет получить за 19-летнего полузащитника около 150 млн евро.

Беллингем – главная цель «Ливерпуля» на лето, так как клуб хочет перестроить полузащиту. Юргена Клоппа впечатляет Джуд – тренер «Ливерпуля» предпочел бы крупно потратиться на него, даже если за те же деньги клуб сможет подписать двух других футболистов в полузащиту.

Беллингем – большой поклонник Клоппа и «Ливерпуля». Несколько источников утверждают, что слабые результаты клуба в этом сезоне не влияют на мнение футболиста. Во всех разговорах при подготовке статьи источники сообщали, что Беллингем очень умен, поэтому будет думать о долгосрочной перспективе. Джуду очень важно не ошибиться с выбором клуба. Для этого он готов провести год без Лиги чемпионов.

Еще одним возможным преимуществом «Ливерпуля» в борьбе за англичанина могут стать хорошие отношения Клоппа с «Боруссией». Учитывая, что спортивный директор Джулиан Уорд покинет клуб в конце сезона, роль тренера в переговорах по Беллингему может стать решающей.

Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что все зависит от «Ливерпуля» – клуб может проиграть борьбу за Джуда только сам. Однако необходимость столь крупных трат и игровые проблемы «Ливерпуля» могут стать препятствием для осуществления сделки.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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51 комментарий

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FanLFC
Ответ dr. cage
Белингема понять можно.. В таком возрасте не очень приятно сидеть на бенче под 40 летним Модричем.. А В Ливерпуле он будет основным даже со сломанной ногой..
фанаты Реала, как фанаты БЧК. Когда игрок не хочет переходить к ним - становится ненужным и бесполезным
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achrustalev
Ответ Иван Павлов
Я считаю отставание не до Тоттенхэма, а до Ньюкасла, так как именно они на четвёртом месте с учётом всех перенесённых матчей.
Хорошо. Я бы и рад, чтобы Ливер попал в топ-4, но не очень в это верю. Два года назад случилось чудо.
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S H A R K
Ответ achrustalev
Джуд прям мечтает не играть в следующем сезоне в еврокубках.
У Ливерпуля в запасе 2 игры против не самых сильных соперников. Если выиграют все 3 игры, то до зоны ЛЧ останется лишь 1 очко))
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Иван Павлов
Ответ achrustalev
Вообще-то на одно. Но не забывай, что их еще выиграет надо.
Я считаю отставание не до Тоттенхэма, а до Ньюкасла, так как именно они на четвёртом месте с учётом всех перенесённых матчей.
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Иван Павлов
Ответ dr. cage
Так это всего лишь один матч из серии, где Реал наказывает Ливерпуль.. (на данный момент 7 матчей без побед скаузеров) И пусть счёт 1-0 и прочая стата никого не смущает, Ливерпуль на поле выходил уже проигравшим..
Не знал, что ты владеешь телепатией. Аж с дивана определил, что Ливерпуль выходил уже проигравшим на поле. Научишь такому?
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achrustalev
Ответ Иван Павлов
С учётом матчей в запасе Ливерпуль отстаёт от зоны ЛЧ на 3 очка. Это, конечно, невероятный отрыв для конца февраля, такое не отыгрывается (нет).
Вообще-то на одно. Но не забывай, что их еще выиграет надо.
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art.shu05@gmail.com
Я понимаю его. В Ливерпуле вокруг него строили бы новый проект
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achrustalev
Ответ dnssda
Ну и не смотри, займись своими делами.
Как же не смотреть? Я фанат Ливерпуля. Каждый матч смотрю.
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dnssda
Ответ achrustalev
Уже смотрим. Позавчера прям засмотрелись.
Ну и не смотри, займись своими делами.
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dr. cage
Ответ Иван Павлов
Ох уж этот безнадёжный слив со счётом 0:1. Прямо-таки разгромили Ливерпуль тогда, ничего не скажешь.
Так это всего лишь один матч из серии, где Реал наказывает Ливерпуль.. (на данный момент 7 матчей без побед скаузеров)

И пусть счёт 1-0 и прочая стата никого не смущает, Ливерпуль на поле выходил уже проигравшим..
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achrustalev
Ответ Kumush Qudratova
ты что умник
Да.
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TheItalian204
Любой человек выбравший Ливерпуль вместо Реала в данной ситуации круглый идиот
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dnssda
Ответ Александра Александрова
Идти в бесхребетный лузерпуль ,да и 150 миллионов Клопп последние свои трусы отдаст , а скряги боссы у Клоппа в долг еще займут и не отдадут ))
Скряги босы? ты с кем то путаешь, они всегда тратят разумно и точечно.
Уж точно никак нынешний челси и ему подобных клубы , бабки транжирить в пустую.
У Ливерпуля такой хребет, что 97 % клубов мечтать не могут.
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Ганжубасс
Ответ Yri Yrov
Один сезон потерпеть, зато какие перспективы в будущем.
Никакие, там ожили мю, ньюкасл и арсенал.
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dr. cage
Ответ Lindeman
А вот и отмазки от мадридистов пошли
Никаких отмазок..
Я буду первым в списке подписавшихся под петицией о запрете покупать в Реал британских игроков..

Из тех, кого я застал - Макманаман, Бекхэм, Оуен, Вудгейт, Бэйл, ко всем были вопросы.. В том или ином виде..

Поэтому я всегда скептически отношусь к разговорам о Кейне, Стерлинге, Джеймсе и прочих в Реале.. И Джуд не исключение, хотя стоит ему отдать должное - взрослый футбол у него поставлен в Европе.. Но там не менее, я не сторонник этого трансфера.
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-3
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Kumush Qudratova
Ответ achrustalev
Джуд прям мечтает не играть в следующем сезоне в еврокубках.
ты что умник
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Кентуки
Надо менять центр полузащиты! Райс и Маунт были бы отлично подписать их! Как раз Маунт хочет большего игрового времени, а Райс хочет в топ команду где можно выйграть трофей!
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f0rmoceft
Ливерпулю предстоит перестройка, лидеры начинают сдавать. Беллингем может начать ее ,но это может занять 2-3 сезона.
На мой взгляд лучше в Реал, там перестройка почти завершена, и много талантов уже на топ уровне играют.
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Игорь Новиков
Ответ Stivi M.D.
Беллингем не дурак, ему всего 19 лет, почему его должно смущать один или даже два года без ЛЧ? Обновленный Ливерпуль может серьено пошуметь в некст сезоне
А может не пошуметь, и кризис затянется на годы, и Клопп, к которому он якобы хочет, уйдёт.
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Lindeman
Ответ dr. cage
Белингема понять можно.. В таком возрасте не очень приятно сидеть на бенче под 40 летним Модричем.. А В Ливерпуле он будет основным даже со сломанной ногой..
А вот и отмазки от мадридистов пошли
+5
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+5
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Yri Yrov
Ответ achrustalev
Джуд прям мечтает не играть в следующем сезоне в еврокубках.
Один сезон потерпеть, зато какие перспективы в будущем.
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Кентуки
Любой ценой его надо подписать Ливеру, любой ценой!
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Yri Yrov
Джуд смело придет к нам, скриньте
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Расул Самедов
Ответ f0rmoceft
Ливерпуль не Мю или Сити, не так уж любят владельцы тратиться, плюс уже купили Гакпо и Нуньеза
сказали, что потратятся если клуб попадет в 4
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Расул Самедов
Ответ j30
вопрос в том захочет ли он в лиге конференций играть и не факт что они хотя бы туда попайдут
1 игра в запасе, до топ 4 7 очков (без учета игры с КП), да и беллингему всего 19 лет, куда ему торопиться?
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