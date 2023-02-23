Беллингему нравятся «Ливерпуль» и Клопп – слабые результаты в этом сезоне его не смущают. «Боруссия» хочет 150 млн евро
«Ливерпуль» хочет купить Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии».
По данным The Athletic, немецкий клуб хочет получить за 19-летнего полузащитника около 150 млн евро.
Беллингем – главная цель «Ливерпуля» на лето, так как клуб хочет перестроить полузащиту. Юргена Клоппа впечатляет Джуд – тренер «Ливерпуля» предпочел бы крупно потратиться на него, даже если за те же деньги клуб сможет подписать двух других футболистов в полузащиту.
Беллингем – большой поклонник Клоппа и «Ливерпуля». Несколько источников утверждают, что слабые результаты клуба в этом сезоне не влияют на мнение футболиста. Во всех разговорах при подготовке статьи источники сообщали, что Беллингем очень умен, поэтому будет думать о долгосрочной перспективе. Джуду очень важно не ошибиться с выбором клуба. Для этого он готов провести год без Лиги чемпионов.
Еще одним возможным преимуществом «Ливерпуля» в борьбе за англичанина могут стать хорошие отношения Клоппа с «Боруссией». Учитывая, что спортивный директор Джулиан Уорд покинет клуб в конце сезона, роль тренера в переговорах по Беллингему может стать решающей.
Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что все зависит от «Ливерпуля» – клуб может проиграть борьбу за Джуда только сам. Однако необходимость столь крупных трат и игровые проблемы «Ливерпуля» могут стать препятствием для осуществления сделки.
В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
И пусть счёт 1-0 и прочая стата никого не смущает, Ливерпуль на поле выходил уже проигравшим..
Уж точно никак нынешний челси и ему подобных клубы , бабки транжирить в пустую.
У Ливерпуля такой хребет, что 97 % клубов мечтать не могут.
Я буду первым в списке подписавшихся под петицией о запрете покупать в Реал британских игроков..
Из тех, кого я застал - Макманаман, Бекхэм, Оуен, Вудгейт, Бэйл, ко всем были вопросы.. В том или ином виде..
Поэтому я всегда скептически отношусь к разговорам о Кейне, Стерлинге, Джеймсе и прочих в Реале.. И Джуд не исключение, хотя стоит ему отдать должное - взрослый футбол у него поставлен в Европе.. Но там не менее, я не сторонник этого трансфера.
На мой взгляд лучше в Реал, там перестройка почти завершена, и много талантов уже на топ уровне играют.