Боссы «Челси» Боули и Эгбали провели срочную встречу с тренерами. Поттер сохраняет доверие владельцев, его не уволят

Боссы «Челси» провели срочную встречу с во вторник.

Как сообщает Evening Standard, совладельцы клуба и Бехдад Эгбали провели беседу с тренерским штабом на базе «Челси» в Кобхэме. Боули и Эгбали поддержали Поттера и призвали тренерский штаб держаться вместе после нескольких провальных недель.

На «стратегическом совещании», как его назвали источники, участники провели подробный разбор субботнего поражения от «Саутгемптона» (0:1), а также обсудили варианты того, как можно изменить ситуацию.

«Челси» не планирует увольнять Поттера до воскресного матча с «Тоттенхэмом», но было отмечено, что нужно многое сделать, чтобы переломить ход сезона.

Поттер пока сохраняет доверие владельцев «Челси». Боули должен присутствовать на игре «Тоттенхэма», а Эгбали – на матчах против «Лидса» и дортмундской «Боруссии». Источники утверждают, что оба владельца остаются верны своим долгосрочным планам, в центре которых находится Поттер.

Напомним, у « » лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в .