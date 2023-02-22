Боссы «Челси» Боули и Эгбали провели срочную встречу с тренерами. Поттер сохраняет доверие владельцев, его не уволят

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Боссы «Челси» провели срочную встречу с Грэмом Поттером во вторник.

Как сообщает Evening Standard, совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали провели беседу с тренерским штабом на базе «Челси» в Кобхэме. Боули и Эгбали поддержали Поттера и призвали тренерский штаб держаться вместе после нескольких провальных недель.

На «стратегическом совещании», как его назвали источники, участники провели подробный разбор субботнего поражения от «Саутгемптона» (0:1), а также обсудили варианты того, как можно изменить ситуацию.

«Челси» не планирует увольнять Поттера до воскресного матча с «Тоттенхэмом», но было отмечено, что нужно многое сделать, чтобы переломить ход сезона.

Поттер пока сохраняет доверие владельцев «Челси». Боули должен присутствовать на игре «Тоттенхэма», а Эгбали – на матчах против «Лидса» и дортмундской «Боруссии». Источники утверждают, что оба владельца остаются верны своим долгосрочным планам, в центре которых находится Поттер.

Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в АПЛ.

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13 комментариев

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GuruFutbola
Правильно, цирк должен продолжаться)
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Виталий Желтоусов
Ответ Ллб
По-факту --- согласен. Но видишь, ему там доверяют пока
это как в Локо с немцами- доверяли до последнего.
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Максим Новиков
Поттер просто сработал на опережение и выкрикнул «Экспелиармус!»
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Ллб
Ответ Виталий Желтоусов
если Челси не пройдет Боруссию, то это уже дно!!! Мало ли что там пишут в текстах.
По-факту --- согласен.
Но видишь, ему там доверяют пока
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The Best
Ответ Aristokrat_13
С Тоттенхэмом и Дортмундом точно лажанут. Надеюсь, в середине марта уже будет Поттераут
Откуда у вас машина времени?)
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kin
Боссы Челси Бивис и Бадхэд))
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Виталий Желтоусов
Ответ Ллб
В тексте новости написано наоборот , что он никак не зависит от игры с Дортмундом... И его точно не уволят по итогам этого матча
если Челси не пройдет Боруссию, то это уже дно!!! Мало ли что там пишут в текстах.
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Alar Asus
До конца апреля уволят. Проблеска мысли в игре не видно, каждый играет сам за себя. Вся игра в атаке на индивидуальном мастерстве держится, по сути светлым пятном можно назвать Энцо, Фелиша и с натяжкой Мадуэке.
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Ллб
Ответ Виталий Желтоусов
Поттер зависит от Боруссии!!! шмели вперёд!!!!
В тексте новости написано наоборот , что он никак не зависит от игры с Дортмундом...
И его точно не уволят по итогам этого матча
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Aristokrat_13
С Тоттенхэмом и Дортмундом точно лажанут. Надеюсь, в середине марта уже будет Поттераут
+2
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Виталий Желтоусов
Поттер зависит от Боруссии!!! шмели вперёд!!!!
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DolJun
наконец-то. хоть какое-то давление поттер ведь должен почувствовать
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David Avagyan
Как будто это новость.
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